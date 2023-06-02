Положение усугубляется резким падением в среднем и малом бизнесе

Если обратить внимание на научные труды ведущих западных экономистов прошлого века, то можно сделать простой вывод: основой здоровой экономики является средний и малый бизнес. Именно люди наполняют бюджет, что позволяет миллионам жителей различных государств находить свои ниши, трудоустраиваться и зарабатывать деньги. Вот только в последнее время наблюдается рост крупных корпораций, которые выдавливают небольшие компании с рынка, лишая их средств к существованию и занимая все доступные и недоступные ниши. Словом, новая экономика в действии, ну а аналитики уверяют, что грядёт кризис. По данным Deutsche Wirtschafts Nachrichten, особенно сложным стало положение в немецком малом и среднем бизнесе, которое значительно ухудшилась по сравнению с весной 2022 года. Индекс делового климата сократился до 4 пунктов в настоящее время по сравнению с прошлогодними 15 пунктами. В свете текущих обстоятельств, маловероятно ожидать какого-либо роста в этом году. Рецессивный тренд продолжается, и это приводит к увеличению количества банкротств среди немецких предприятий. В 2022 году количество неплатёжеспособных компаний составило 14 660, а в период с января по февраль текущего года уже отмечается 20% рост числа банкротств. За два месяца количество таких случаев достигло 2633. Особенно тяжело в данный момент приходится малому и среднему бизнесу. Внутренний экономический климат ослаблен, а высокий уровень инфляции снижает потребительский спрос. Кроме того, высокие цены на энергию также усугубляют ситуацию.

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Не лучше обстоят дела и у крупных компаний. По мнению ведущих экономистов, сегодня Германия прожигает ресурсы, накопленные за последние 20 лет, а в будущем столкнётся с тяжелейшим кризисом, которого страна не знала со времён завершения Второй мировой. Исследователи уверяют, что ухудшение состояния основного капитала в Германии оказывает негативное влияние на экономику страны, а проблему нужно решать уже сейчас. Напомним, основной капитал, включающий в себя здания, оборудование, дороги, школы и интеллектуальную собственность, является фундаментом для экономического развития страны. Однако исследователи отмечают, что Германия в течение последних 20 лет потеряла значительную часть качества своего основного капитала, в отличие от многих других развитых экономик. Это ставит под угрозу конкурентоспособность германской экономики и затрудняет привлечение инвестиций. Эксперты констатируют, что снижение качества основного капитала в Германии было наиболее заметным среди развитых стран. В то же время Франция, Великобритания и Нидерланды продемонстрировали гораздо лучшие результаты. Это указывает на необходимость более активных действий для модернизации и обновления основного капитала в Германии.

В исследовании отмечается, что наблюдается нехватка инвестиционных активов, что является одной из основных причин ухудшения состояния общественного основного капитала. Всё это заметно в плачевном состоянии школ, мостов и железнодорожной инфраструктуры в стране. Также отмечается слабая финансовая устойчивость муниципалитетов, что влияет на состояние социальных и инфраструктурных объектов. Состояние основного капитала предприятий также вызывает опасения. В отраслях, таких как машиностроение, станкостроение и фармацевтика, уровень качества основного капитала сохраняется относительно хорошим. Благодаря инвестициям в интеллектуальную собственность, эти отрасли удерживают свои позиции и продолжают быть конкурентоспособными. Однако в химической промышленности и IT-секторе Германии наблюдается обратная ситуация, где развитие интеллектуальной собственности значительно отстаёт. Аналитики уверены, что устаревание основного капитала оказывает негативное влияние на добавленную стоимость экономики и может отталкивать инвесторов, предпочитающих вкладывать средства в более современные и развивающиеся рынки, такие как США и Китай.

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По мнению экономистов, для того чтобы изменить ситуацию, Германия должна уделить особое внимание модернизации и обновлению своего основного капитала. Это может потребовать увеличения инвестиций как на государственном уровне, так и со стороны частного сектора. Поддержка инноваций и развитие интеллектуальной собственности также могут способствовать повышению конкурентоспособности. Важным аспектом является также сотрудничество между государством, бизнес-сообществом и академическим сектором. Постоянный обмен знаниями и опытом может способствовать созданию новых технологий, повышению качества образования и инфраструктуры, а также стимулированию инноваций в различных отраслях экономики. Отметим, что всё это началось не в 2022 году, а попытки свалить всё на Россию или коронавирус явно неуместны. Власти Германии загоняют свою страну в тупик, а сегодня, когда лидер европейской экономики находится в сложном положении, его пытаются добить. Финансовые вопросы решаются за счёт повышения процентной ставки, а в любой момент может включиться печатный станок. Трудно даже представить, что ждёт страны Восточной Европы, если экономика Германии больше не сможет кормить десятки миллионов ртов в Польше, Прибалтике и других государствах.