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Пригожин рассказал, чем завершится конфликт с НАТО – жать руки на саммитах нам ещё долго не придётся
Судя по всему, Пригожин полагает, что без полномасштабного конфликта на этот раз не обойдётся
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Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают покидать Артёмовск. За последние дни информации появляется всё меньше, поскольку боевые действия в городе не ведутся, а Украина не предпринимает никаких решительных действия для возвращения утерянных позиций. На прошлой неделе «музыканты» начали централизованно уходить в тыловые лагеря, где имеется всё необходимое для отдыха, работы и обучения. Место, где всё это располагается, является секретной информацией, а сам Пригожин заявил, что к 5 июня намерен завершить вывод войск из Артёмовска. До этого он показал передачу завода по производству шампанских вин, засняв подземные объекты, где хранится коллекция сортов и тысячи бутылок, которые в будущем могут поступить в продажу. Он отметил, что предприятие нужно передать законному владельцу, но пока контроль над заводом получили представители армии РФ. Сегодня утром основатель ЧВК «Вагнер» показал, как проходят ночные тренировочные стрельбы и ответил на несколько вопросов. 

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Прежде всего он заявил о том, что бойцам нужен хотя бы месяц на восстановление. Сражение было изнуряющим, а без соответствующего отдыха эффективность подразделений снижается. Судя по всему, всё это не исключает, что солдаты должны быть всегда готовы и продолжат тренировки несмотря на тот факт, что по документам находятся на восстановлении. Также он поделился информацией о том, как происходит восстановление бойцов, которые получили тяжёлые ранения и лишились одной из конечностей. Чаще всего это нога, поскольку город был напичкан минами, ну а сегодня технические достижения позволяют ставить им протезы. При этом протезирование бывает двух типов и зависит от решения самого солдата. Так, если он снова хочет вернуться в строй и планирует оставаться в числе штурмовиков, то получает продвинутую версию, позволяющую ему не отставать от напарников с двумя ногами и руками. Протез выполнены из высокопрочного сплава, что позволяет максимально соответствовать показателям здоровой конечности. Если солдат планирует остаться на гражданке, либо заниматься работой в тыловых лагерях, то получает не менее качественный протез, но не предназначенный для ведения боевых действий. 

Пригожин надеется на то, что подразделения российской армии смогут эффективно воспользоваться положением в Артёмовске, но опасается, что вскоре придётся сражаться на территории России. Он уже много раз говорил о необходимости взятия границы с Украиной под строгий контроль, с целью недопущения прорывов ДРГ. Основатель ЧВК «Вагнер» не знает, где потребуется участие «музыкантов», но считает, что это должен быть отдельны участок, где «оркестр» сможет работать самостоятельно. Пригожин не хочет пересекаться с действующей армией РФ и уверяет, что его бойцы справятся сами. Естественно, нужны поставки вооружения, без которых потери растут в геометрической прогрессии. Нет никаких сомнений, что на этот раз без чётких гарантий от Минобороны РФ Пригожин ЧВК «Вагнер» в бой не поведёт, ну а учитывая приближающееся наступление украинской армии, у «музыкантов» может не быть месяца на передышку. Украинские власти сами не знают, когда они хотят наступать, а вчера там и вовсе заявили, что переносят контрнаступление на лето. Отвечая на вопрос о том, когда конфликт будет завершён, Пригожин полагает, что даже взятие Киева и значительной части Украины не приведёт к тому, чтобы Запад отказался от противостояния с Россией. Он уверен, что уже совсем скоро Запад перейдёт точку невозврата, после которой противостояние перерастёт в масштабный конфликт. 

Сегодня очевидно, что ставка на украинскую армию не сыграла, поэтому у стран Европы и США останется выбор: или отступить, признав поражение Киева, либо не только снабжать Украину оружием, но и вводить туда регулярную армию НАТО. К слову, есть все основания полагать, что Польша давно это сделала, но использует по большей части не рядовых солдат, а специалистов, способных управлять техникой, артиллерийскими расчётами, танковыми группами и многим другим. Также действующих офицеров польской армии находят среди снайперов, о чём вы можете почитать по ссылке. На вопрос о том, когда Россия сможет вернуть нормальные дипломатические отношения со странами Европы и США, Пригожин ответил довольно пессимистично. По его мнению, жать руки на саммитах российским и западным политикам не придётся ещё очень долго, а долгое время страна будет оставаться в роли изгоя на международной арене. Отношение будет как к Северной Корее, но уровень жизни в самой России окажется заметно лучше, поскольку в РФ есть гораздо больше ресурсов и возможностей для торговли с заинтересованными в этом странами. 

Кстати, сегодня (1 июня) у Пригожина день рождения, а значит наши читатели могут поздравить его в той форме, какую считают наиболее для себя правильной, или не делать этого. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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