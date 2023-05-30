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Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
Один из самых опасных противников оказался действующим офицером польской армии
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В американских фильмах часто показывают работу снайперов, представляя их в качестве универсального оружия, способного уничтожать целые отряды вооружённых до зубов противников. Очевидно, что делается это для привлечения в армию новых рекрутов, а в итоге многие реальные бойцы признаются, что никакой романтики в этой профессии нет, а без поддержки штурмовиков, пехоты или разведчиков снайпер – это лишь инструмент в руках командования на том или ином участке. Известно, что со стороны Украины в конфликте принимают участие не только любители пострелять со всего мира, но и профессиональные биатлонисты. Спортсмены не стесняются рассказывать о своих достижениях в прессе, а представители Международного олимпийского комитета прекрасно осведомлены о ситуации. Если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, ну а мы расскажем о российском снайпере, который уже год находится в СВО. 

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Журналисты RT взяли интервью у снайпера с позывным Аид, который входит в состав спецназа одного из подразделений «Ахмат» и имеет за плечами несколько высших образований, включая профильное и до СВО служил в спецназе. Боец ушёл на фронт добровольцем и за время службы получил 2 ранения. Аид отказался от госпитализации несмотря на то, что получил контузию с разрывом перепонки и сейчас является командиром одного из разведывательных отрядов, попасть в который крайне сложно. Одно из требований – владение почти всеми возможными видами оружия, включая беспилотники. Выучка и дисциплина позволяют достигать поставленных целей с минимальными потерями, ну а за время пребывания в СВО среди бойцов не было ни одного 200-го. Аид поделился информацией о том, какое оружие предпочитает, и что берёт с собой во время дуэлей с противником или на обычную операцию. Так, в качестве основного оружия задействуется снайперская винтовка «КОРД» калибра 12.7-мм. В качестве запасного оружия всегда в наличии тихая винтовка ВСС «Винторез». Обязательным атрибутом является пистолет 6П9, отличающийся своей бесшумностью, а также классический автомат Калашникова. Последний нужен на миссиях, где не требуется выполнять роль снайпера.

Чаще всего используется штатная винтовка СВД, оснащённая тепловизором и глушителем. Также она позволяет вести запись происходящего, фиксируя успешные вылазки и результаты тех или иных миссий. Это не полный арсенал, а сам Аид рассказывает о скором пополнении в арсенале, которое должно прийти от волонтёров. Назвать название оружия снайпер пока не готов, уверяя в том, что предстоит интересный опыт. Аид отмечает, что в отряде все выполняют свои задачи, что повышает эффективность и позволяет выступать в качестве единой боевой единицы. Так, есть минёры, операторы дронов, водители автомобилей и гранатомётчики, а отряд поделён на взводы, где у каждого бойца свой функционал: есть снайперы, гранатомётчики, минёры, пулемётчики, операторы БПЛА, водители и другие. Снайпер поделился подробностями того, как он выходит на задание и с какими противниками столкнулся. Прежде всего Аид рассказывает, что снаряжение для ночных и дневных вылазок отличается. Так, ночью нужна специальная накидка, позволяющая скрываться от обнаружения тепловизоров противника. Днём проще применять маскировочные халаты, которые меняются в зависимости от типа местности. Не обходится без средств дополнительной защиты от пуль и осколков, а также бронежилета, при этом недавно удалось получить броню из кевлара, которая применяется штурмовиками. Такое обмундирование не подходит для снайперских заданий, поэтому там приходится носить менее эффективную, но более лёгкую защиту. Одним из самых сложных противников Аида стала женщина, носившая нашивку «Горгоны». Снайпер отмечает, что провёл с ней несколько дней в дуэли, но так и не смог достичь поставленной цели. Позднее она была ранена на другой линии фронта из миномёта и ликвидирована другим российским снайпером. 

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Аид рассказал, что «Горгона» была действительно достойным противником, поскольку чтила негласный кодекс чести снайперов. Так, снайперы не стреляют без острой необходимости в пехоту и никогда не добивают раненых. Во время проведения СВО сюда добавились новые правила. Например, не стрелять в новичков (так называемых «мобиков»). Аид говорит о том, что испытывает уважение к тем, кто придерживается кодекса чести, а самым неприятным противником назвал польского снайпера, которому дал кличку Жестокий. Польский наёмник всегда стрелял только в шею или подмышку, делая так, чтобы солдаты исткали кровью. В день противостояния с Аидом, Жестокий забрался на дерево и пытался обнаружить российского снайпера. Это так называемая тактика кукушки, которую применяли финские стрелки. Поляка выдала хрустнувшая ветка, после чего Аид убил противника выстрелом в шею. Как оказалось, на теле Жестокого обнаружился жетон, доказывающий тот факт, что он служит в регулярной армии Польши.

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#сво #военные технологии #истории
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