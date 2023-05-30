Есть ли вообще смысл покупать старые флагманы для новых сборок? Давайте разбираться

Когда дело касается покупки высокопроизводительного компьютера, мнение энтузиастов начинает не совпадать по ключевым показателям. Так, некоторые полагают, что нужно брать самый скоростной камень на рынке, а после наслаждаться им долгие 4-6 лет. Мнение логично, но вынудит вас медленно сдавать позиции, переходя с 4К на 2К, а после и на 1080р. Именно поэтому бытует и другая точка зрения, авторы которой уверены в том, что нужно менять процессор раз в год. Они предлагают брать самый скоростной флагман, а после сливать его по мере выхода новинки по довольно высокой стоимости. Так ваши вложения не будут высокими, что полезно для кошелька. По крайней мере на первый взгляд, ведь на самом деле с процессорами Intel вам ещё и придётся покупать материнскую плату, не говоря уже о том, что операционную систему и вовсе нужно менять значительно чаще, чем хотелось бы.

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Но есть и третья позиция, когда энтузиасты с пеной у рта доказывают, что нужно брать камни прошлого поколения после того, как в продажу поступили новинки. Нас уверяют в том, что процессоры ещё быстрые, но уже продаются намного дешевле аналогов нового поколения. Мало того, разница в скорости невелика, а в результате вы получите все плюсы и ни одного минуса. Сегодня мы изучим третий сценарий и как следует подумаем о том, действительно ли выгодно покупать флагманы прошлого поколения.

Предлагаем сделать материл в виде сравнения. Итак, с одной стороны у нас Core i9-12900KF, тогда как с другой – Core i7-13700KF. Обычно прирост быстродействия между поколениями действительно небольшой, но в 2022 году Intel умудрилась сделать значительный рывок, а в результате мы получили Core i7-13700KF, который по всем показателям лучше старого флагмана. Получается, что смысла от покупки Core i9-12900KF нет, хотя, не всё так просто. К примеру, вы вместе с процессором решили купить видеокарту GeForce RTX 4090. Что же, в таком случае берите Core i7-13700KF, ведь камень потребляет меньше энергии, а в играх показывает себя лучше. Мало того, он быстрее в синтетических тестах, поэтому и здесь победа на стороне новичка. Но если вы планируете побаловать себя видеокартой уровня GeForce RTX 4070, то разница между процессорами будет близиться к нулю. Получается, что и здесь победителей нет, а вы можете взять любой из камней.

Аналогичная картина наблюдается в том случае, если вы хотите купить процессор AMD. Ryzen 9 5950Х остаётся быстрым и демонстрирует высокие показатели в рабочих задачах. Что до Ryzen 9 7900Х, то камень быстрее в играх, но ничем не лучше в синтетических тестах. Получается, что для геймеров покупка новинка может казаться выгоднее, если бы не один нюанс. Так, всё дело в вашей видеокарте, ведь выжать максимум из процессора может только флагманский графический чип. В случае, если вы рассчитываете на скромную Radeon RX 6750 ХТ, то вряд ли заметите разницу между двумя процессорами, но и это ещё не всё. Когда мы выше говорили о продуктах Intel, то предполагали, что сборка на основе каждого камня обойдётся вам примерно в аналогичную сумму. Ryzen 9 7900Х действительно потребует инвестиций, а вот компьютер под Ryzen 9 5950Х вы точно сможете собрать дешевле на 20 тысяч рублей. Нам кажется, что это значимая переменная, а в итоге не всё так однозначно, а мы не можем назвать лидера среди двух процессоров. Прибавьте к этому теоретический потенциал Ryzen 9 7900Х, и вы сделаете довольно любопытные выводы. Помните о том, что этот камень основан на сокете АМ5, ну а платформа в начале жизненного цикла и будет обновляться ещё 2-3 поколения.

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Ну и многие энтузиасты рассказывают о выгоде покупки мощного игрового процессора без разгонного потенциала. Что же, давайте рассмотрим Core i7-13700F. Камень обойдётся вам на 5 тысяч дешевле Core i7-13700KF, но имеет тактовую частоту на 200 МГц ниже, а значит в играх немного медленнее. С недорогой видеокартой разница не заметна, но здесь есть ещё один бонус, на который многие не обращают никакого внимания. Так, Core i7-13700KF – это требовательный и очень прожорливый камень, которому требуется хорошая материнская плата. Core i7-13700F всё ещё быстрый, но имеет теплопакет в 65 Вт. Если почитать диванных экспертов, то все они владеют материнскими платами за 300 долларов и дороже. Что же, пожелаем ребятам успеха, а сами купим для Core i7-13700F материнскую плату за 100 долларов, что позволит неплохо сэкономить без потери производительности.