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The Times: Королевский флот Великобритании получил гендерно нейтральные санузлы и небинарную форму
Бывшие военные опасаются, что всё это приведёт к упадку ВМФ Британии
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Не секрет, что контрактная служба в США стала непопулярна, а новое поколение не хочет идти в армию. Правительство пытается заинтересовать потенциальных новобранцев льготами, но пока всё это не приносит никаких результатов. Журналисты пишут о том, что руководство страны зашло в тупик, поскольку решает несуществующие проблемы гендерного разнообразия. Принимаются довольно странные решения, когда по телевизору идёт реклама, направленная на ЛГБТ сообщество, при этом о комфорте людей с традиционной ориентацией никто и не вспоминает. Эксперты отмечают, что американцы и вовсе опасаются, что их дети попадут на войну, поскольку конфликт в Украине не угасает, а всё это не улучшает имидж военной службы. Судя по всему, в Англии существует аналогичная проблема, решать которую планируют теми же методами, что и в США. По данным журналистов The Times Королевский флот Великобритании рассматривает возможность выдачи нескольких удостоверений личности для тех, кто меняет свой гендер. 

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В настоящее время новобранцам разрешается иметь только одно удостоверение личности, содержащее имя и фотографию, что даёт доступ к инфраструктуре министерства обороны. Термин «гендерная флюидность» означает, что человек со временем может изменять своё представление о своём поле. Учитывая это, британские власти готовы предоставить своим служащим несколько удостоверений личности с разными гендерами. По словам бывшего главы Военно-морского флота, лорд Алана Уэста, его беспокоит то, что военно-морской флот, возможно, недостаточно силен в настоящее время, вот только действующее руководство сосредоточено на гендерной нейтральности, а не на увеличении защиты страны. В прессу попали документы, в которых содержится информация о решимости правительства Британии и дальше бороться с дискриминацией. В частности, с новобранцами проводятся уроки, на которых рассказывается о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также детально обсуждаются бисексуальность, трансгендерность и небинарные гендеры. 

Кроме того, весь военно-морской персонал периодически проходит обязательный курс, который проводится опытным консультантом. В ходе курса обсуждаются вопросы, связанные с бессознательными предубеждениями и их влиянием на других людей. Карьерные консультанты Военно-морского флота также проходят обучение по вопросам гендерной идентичности и бессознательных предубеждений. Военно-морской флот отказался от использования категорий пола в своей политике в отношении материнства, отцовства, усыновления и специальных отпусков. Теперь вместо традиционных терминов, таких как «муж» или «жена», используется термин «партнёр». Организация также принимает во внимание гендерную идентичность своих военнослужащих, и, если человек сообщает о своей трансгендерности, с ним обращаются в соответствии с выбранным им полом во всех аспектах, включая униформу, условия проживания и раздевалки. В рамках новой гендерно-нейтральной политики, Военно-морской флот Великобритании также устанавливает гендерно-нейтральные туалеты на кораблях и подводных лодках, а также в других возможных местах. Кроме того, планируется создание справочника по небинарной терминологии в цифровом формате, который будет доступен для всех сотрудников. 

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Представитель Королевского флота Великобритании отметил, что основной целью является привлечение, удержание и развитие разнообразных талантов со всеми видами навыков и опыта, а также создание среды, в которой каждый чувствует себя принятым и вовлечённым. По мнению журналистов, решение Военно-морского флота Великобритании рассмотреть возможность выдачи нескольких удостоверений личности для тех, кто меняет свой гендер, свидетельствует о стремлении организации быть более инклюзивной и учитывать разнообразие и потребности своих военнослужащих. Якобы, такие шаги позволяют создать рабочую среду, в которой каждый человек может чувствовать себя комфортно и принятым независимо от своей гендерной идентичности. Противники этой инициативы, включая бывшего главу Военно-морского флота Великобритании, высказывают опасения о том, что эти изменения могут отвлечь внимание и ресурсы от важных оборонных вопросов и безопасности страны. Похоже, британские лорды уже приняли решение, поэтому страна и дальше будет двигаться по намеченному курсу. Ну а куда всё это приведёт, будет видно лет через 10. 

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#аналитика #политика #армия
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