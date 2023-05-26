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На фоне провала продаж видеокарты GeForce RTX 4060 Ti магазины РФ уже сбросили цены на 15%
GeForce RTX 4060 Ti может стать одним из самых больших провалов, а спасти положение способны только масштабные скидки
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Вчера состоялся международный запуск графического чипа GeForce RTX 4060 Ti. Новинка ещё до своего выхода вызвала множество вопросов, поскольку впервые за свою историю NVIDIA выпустила видеокарту, которая почти не имеет никакого прироста быстродействия между поколениями. При этом Дженсен Хуанг имел наглость поставить такую же цену, как и на GeForce RTX 3060 Ti два с половиной года назад. Неясно, на что вообще надеялось руководство NVIDIA, но есть все основания полагать, что новинку ожидает холодный приём. По данным западных журналистов, за 24 мая в сети Mindfactory нашлось всего 30 человек, которые решились на покупку GeForce RTX 4060 Ti. Для сравнения, названная провальной GeForce RTX 4070 в день выпуска заинтересовала значительно больше геймеров и продалась в количестве 540 единиц.

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Попахивает провалом, ну а журналисты раскопали ещё более удручающие сведения. Оказывается, в японский магазин Despara Akihabara за 24 мая пришёл всего один геймер, решившийся купить GeForce RTX 4060 Ti. Не исключено, что несчастный сейчас уже пожалел о своём выборе, ведь новинка разочаровывает и слишком дорогая как для видеокарты, которые не принесла прироста быстродействия за 2.5 года. Ну а сегодня состоялся старт продаж новинки от NVIDIA в российской рознице. Судя по всему, руководство торговых сетей не читало удручающих заголовков о провале в Европе, поскольку выставило просто дикие цены. Утром в Ситилинк за модель с одним вентилятором просили 49 тысяч рублей, тогда как в отдельных магазинах стоимость GeForce RTX 4060 Ti доходила до 57 тысяч рублей.

Похоже, уже к обеду пришло осознание того факта, что никому такая видеокарта не нужна, а в итоге цены пошли вниз. На данный момент они всё ещё выше, чем должны быть, ну а мы изучим, сколько просят, и стоит ли покупать GeForce RTX 4060 Ti. За 45 тысяч рублей в Ситилинк вы можете получить видеокарту производства Gigabyte. Это солидная модель, которая может похвастать наличием отличной системы охлаждения, но имеет близкие к эталонным характеристики. Получается, что вы платите за тишину, ну а на 5 тысяч дороже есть ещё одна карта от Gigabyte, заводской буст которой достиг целых 55 МГц. Скорее всего, этого будет недостаточно даже для увеличения скорости на 1%, но производители всё равно ставят цену выше.

Как мы уже писали выше, сегодня покупать GeForce RTX 4060 Ti мы вам категорические не рекомендуем, ведь видеокарта сильно переоценена. Мало того, из-за этого не случилось коррекции цен на старые графические чипы, а значит и они далеки от идеала. Например, за GeForce RTX 3070 просят 49 тысяч рублей. По скорости последняя немного быстрее новинки, но различия минимальны. При этом GeForce RTX 4060 Ti может похвастать технологией масштабирования третьего поколения и в трассировке лучей догоняет GeForce RTX 3070. Обе имеют по 8 Гб видеопамяти и не будут актуальны через несколько лет. А ведь видеокарта покупается на 3-4 года, а значит вы берёте продукт, который устарел ещё до того, как попал в магазин. Согласимся, что по разумной стоимости такая видеокарта была бы интересна, но только не за 49 тысяч рублей. Ничуть не лучше ситуация с GeForce RTX 3060 Ti. Если никто не берёт новинку за 45, то старый графический чип на 4 тысячи дешевле и вовсе вызывает смешанные чувства. Возможно, за 30 тысяч мы бы такую покупку одобрили, но 41 тысяча рублей – это полная катастрофа.

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Скорее всего, уже вскоре цены пойдут вниз, ведь у NVIDIA просто не будет выбора, но сколько должно пройти времени, прежде чем Дженсен Хуанг осознает провал, мы не знаем. Именно поэтому, если вы устали ждать, берите Radeon RX 6700 ХТ. Если вы запустите эталонные тесты с процессором за 60 тысяч рублей, то GeForce RTX 4060 Ti окажется на пару процентов быстрее, вот только на домашнем компьютере никакой разницы не будет. А вот преимущество по памяти позволяет говорить о более верном выборе. Radeon RX 6700 ХТ предлагает сразу 12 Гб, поэтому понравится тем, кто хочет запускать игры в 2К на максимальных настройках графики. Ну или за жалкие 30 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6650 ХТ. По скорости эта видеокарта равна GeForce RTX 3060 Ti, но стоит на целых 10 тысяч рублей дешевле. Получается, что вы можете уже сегодня стать владельцем не самого мощного решения, заплатив за него 30 тысяч рублей. Для любых игр в 1080р пойдёт, ну а в 2К смогут запускаться не все игры, а положение может спасти только масштабирование. Но сегодня не об этом, а значит Radeon RX 6650 ХТ мы можем рекомендовать только для народного разрешения.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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