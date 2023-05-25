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GeForce RTX 4060 Ti прибыла в магазины РФ – на $300 дороже рекомендованной стоимости в США
За видеокарту производства Gigabyte просят 57 490
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RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
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Спрос на компьютеры снижается по всему миру, а многие полупроводниковые компании столкнулись с проблемой перепроизводства. Инсайдеры пишут о том, что складские помещения NVIDIA и партнёров пресыщены. Продукции там скопилось более чем на 200 дней непрерывной продажи, а многие технологические эксперты опасаются, что реализовать значительную часть видеокарт по рекомендованным ценам уже не удастся. Похоже, попытка NVIDIA сломать рынок дорого обойдётся отрасли, поскольку геймеры отказываются тратить на игровую продукцию откровенно большие деньги. Информация о выходе GeForce RTX 4060 Ti появилась в прессе больше двух месяцев назад. Тогда же стали известны подробные технические характеристики. До последнего казалось, что в рукаве у Дженсена Хуанга припасён козырь, а архитектурные улучшения позволят сделат своё дело. Как оказалось, актуальная графическая архитектура – это полный провал. Дело в том, что GeForce RTX 4060 Ti примерно соответствует по техническим характеристикам графическому чипу прошлого поколения, но всего на 10% быстрее в играх. 

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Получается, что прирост производительности на старших графических чипах стал возможен только благодаря количественному увеличению ядер CUDA и некоторым другим характеристикам. Вчера мы видели тесты, в которых все эти результаты изучены, а вердикт следующий: GeForce RTX 4060 Ti плохо подходит для 2К, а бутылочным горлышком стала нехватка видеопамяти. Получается, что спустя два с половиной года после релиза GeForce RTX 3060 Ti, нам выкатили почти такую же по скорости видеокарту за те же 400 долларов с теми же 8 Гб видеопамяти. Согласитесь, что звучит довольно странно, ведь за это время быстродействие в сегменте должно было увеличиться хотя бы на 30%. В настоящее время крупные торговые сети США и Европы не дают статистику по продажам, но есть любопытные факты, свидетельствующие о том, что перед нами настоящий провал. Начнём с того, что в США стоимость GeForce RTX 4060 Ti стартует с 400 долларов, тогда как в Германии за новинку просят 440 евро, что соответствует 470 долларам. В качестве причины называют налоговую политику Старого света, в результате которой европейцы вынуждены платить больше. Как стало известно, в торговых сетях Германии не наблюдается ажиотажа, а GeForce RTX 4060 Ti с рекомендованных 440 евро подешевела до 420 евро. 

Похоже, геймеры встретили новинку с большой долей скепсиса и не готовы платить деньги за продукт, который был актуален больше двух лет назад. Но это избалованные европейцы, тогда как российские любители компьютерных игр привыкли платить больше, но получать меньше. Известно, что GeForce RTX 4060 Ti уже в отечественной рознице, но цены такие высокие, что лучше бы видеокарта и вовсе оставалась лежать на прилавках европейских магазинов. В Ситилинк видеокарта производства Palit с нормальным охлаждением продаётся за 51 тысячу рублей, тогда как шумную карту с одним большим кулером можно отхватить за 49 тысяч. Слегка разогнанная Dual OC оценена в 52 тысячи рублей, но самые суровые цены в Онлайн Трейд. В магазин завезли несколько брендовых моделей с тремя вентиляторами, стоимость которых наводит ужас на потенциальных покупателей. Как видите, за Gigabyte Aorus Elite просят 57 490 рубчиков, хотя самую недорогую модель от Palit с двумя вентиляторами можно отхватить за 49 тысяч рублей. 

Цены перед вами, ну а мы ещё неделю назад писали о том, что выгодных предложений не будет. На самом деле многое будет зависеть от нас с вами, ну а если в Онлайн Трейд решили, что могут нам продавать GeForce RTX 4060 Ti за 700 долларов, то это неотъемлемое право магазина. Почему бы и нет, вот только покупать видеокарту за такую сумму обычные геймеры не станут. Обратите внимание на наш материал, где собраны наиболее популярные и продаваемые графические чипы мая 2023 года. 57 тысяч рублей – это нереально много, ведь всего на 5 тысяч дороже есть GeForce RTX 4070. Ну а это совершенно другой уровень производительности. Видеокарты даже глупо сравнивать, ну а мы полагаем, что нормальная цена GeForce RTX 4060 Ti должна стартовать с 40 тысяч рублей. За эти деньги новинка смотрелась бы неплохо, ну а любителям брендов и прокачанных версий можно было бы продавать отдельные модели хоть за 100 тысяч рублей. Пока же налицо непонимание того, что положение на рынке изменилось. Майнеров нет, а бешеный спрос уже не сопровождает каждый новый релиз. 

рекомендации
4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Кстати, в ДНС цены ниже, а значит мы не исключаем, что через пару дней все остальные торговые сети порадуют геймеров скидками.

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#видеокарты #geforce rtx 4060 ti
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