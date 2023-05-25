Теоретически, цены могут пойти вниз, но многое будет зависеть от спроса и желания производителей идти на уступки геймерам

Автор данного материала знаком с различными людьми, многие из которых считают себя геймерами. Кто-то предпочитает Мир танков, тогда как другие на выходных могут несколько часов погонять в PUBG. Есть и те, кто перешёл на игровые консоли, получая доступ к играм по подписке или покупая популярные проекты со скидками. Не обходится без тех, кто следит за новинками, скачивая всё это с торрентов. Словом, компания разношёрстная, но суть сводится к тому, что единицы следят за новыми графическими чипами, которые поступают на рынок.

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Получается довольно любопытная картина. Так, рано или поздно геймеры осознают, что приходит время купить новую видеокарту. Поскольку желания вникать в те или иные подробности рынка настольной графики у большинства людей нет, то любители компьютерных игр обращаются к знакомым или читают советы в интернете. Результат в итоге получается непредсказуемым, а геймер покупает не лучшее решение. Мы не призываем вас глубоко копать, ведь сделать это бывает сложно. Вместо этого давайте разберём самые популярные видеокарты в российской рознице. Посмотрим, правильный ли выбор делают любители компьютерных игр из РФ, и какие предложения можно назвать провальными.

Прежде всего огорчим фанатов AMD, ведь ни одного продукта от этой компании в перечне нет. Лиза Су не способна понять нужды геймеров, поэтому компания медленно тонет. Ну а на первом месте GeForce RTX 3060. Выбор неудивительный, ведь именно эта видеокарта уже достаточно давно занимает лидирующие позиции на глобальном рынке. Геймеров привлекает сносная производительность и 12 Гб видеопамяти. Многим кажется, что это позволяет увеличить жизненный цикл. Мы не берёмся опровергать подобные утверждения, ну а пока GeForce RTX 3060 не претендует на лавры легендарной GeForce GTX 1060.

На втором месте GeForce GTX 1660 SUPER. Эту видеокарту можно назвать последним шансом для тех, кто хочет получить неплохую картинку в 1080р, но не намерен за это платить слишком много денег. GeForce GTX 1660 SUPER справляется с новинками последних лет на средневысоких настройках, генерируя приличную картинку. Особого потенциала у видеокарты нет, ведь здесь 6 Гб видеопамяти, но в целом, если вы готовы снижать настройки графики, то с GeForce GTX 1660 SUPER можно спокойно оставаться в народном разрешении ещё пару лет. Это неплохой вариант для экономных геймеров, альтернатив которому почти нет.

На третьем месте GeForce RTX 3060 Ti. Если честно, то мы не рекомендуем вам покупать видеокарту прошлого поколения с 8 Гб видеопамяти за 41 тысячу рублей. Эксперты доказывают, что потенциала GeForce RTX 3060 Ti достаточно только для 1080р, а значит в разрешении 2К вам придётся мириться с не самыми высокими настройками. Спасает технология масштабирования, вот только DLSS 3.0 здесь нет, а второе поколение часто разочаровывает мыльной картинкой. За 30 тысяч такая видеокарта была бы идеальной, ну а мы надеемся, что в ближайшие месяцы графические чипы подешевеют. Уже завтра в продажу в РФ поступит GeForce RTX 4060 Ti, ну а через 2 месяца менее дорогая GeForce RTX 4060.

Большие сомнения вызывает GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта уже давно вышла в тираж и примерно равна по скорости с указанной выше GeForce RTX 3060. Оба графических чипа кажутся нам слишком переоценёнными, поэтому советуем как следует подумать, прежде чем делать тот или иной выбор. При этом GeForce RTX 3060 хотя бы может предложить 12 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 2060 SUPER и вовсе разочаровывает 8 Гб видеопамяти. Для разрешения 2К видеокарта не подходит, поэтому непонятно, откуда взялась такая завышенная цена.

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На пятом месте народная GeForce GTX 1650. Фактически, это единственный графический чип, который позволит вам ворваться в мир компьютерных игр на минималках. Ожидать каких-то прорывов от видеокарты мы не советуем, но это не значит, что владелец не сможет играть в новинки последних лет. Просто нужно убедить себя в том, что минимальные настройки графики не такие уж и плохие, а самое главное - это сюжет. В этом случае GeForce GTX 1650 позволит вам познакомиться даже с самыми требовательными играми, которые вы только можете купить в магазинах или скачать с торрентов. Как видите, подборка обошлась без мощных видеокарт, а значит значительная часть геймеров не может себе позволить выйти за пределы 1080р, а в итоге говорить о проникновении более современных мониторов было бы преждевременным.