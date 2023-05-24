Бойцы ЧВК "Вагнер" планируют передать свои позиции регулряной армии РФ

Многие аналитики и журналисты задаются вопросом относительно того, почему спецоперация длится так долго, когда задачи будут выполнены и миссия подойдёт к своему логическому завершению. Сегодня в рамках большого интервью на эту тему высказался Пригожин. По его мнению, итог СВО спустя почти 15 месяцев после начала неутешителен. Так, если на начало конфликта Украина располагала 500 танками, то сегодня там несколько тысяч машин. Подсчитать количество БТР и БМП и вовсе невозможно, поскольку страна накачивается подобной техникой, а из Европы и США идут эшелоны с различными военными комплексами НАТО. В результате вместо демилитаризации происходит обратный процесс, не говоря уже об украинских элитах. Так, если ещё совсем недавно среди политиков различного уровня было много тех, кто готов сотрудничать с Россией, то в настоящее время подобные действия под запретом, а элиты выкрикивают патриотичные лозунги, призывая к уничтожению РФ.

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Казалось бы, нужно принимать зеркальные меры, вот только российские власти никуда не спешат. Многие аналитики на Западе полагают, что в ближайшее время конфликт может быть заморожен по афганскому сценарию, хотя руководство обеих стран категорически против. Подтверждением тому, что бюрократия в РФ шевелится довольно медленно, служит решение о национализации имущества украинских бизнесменов. По данным главы Крыма Сергея Аксёнова, прямо сейчас парламент республики принимает решение о национализации квартиры, принадлежащей жене Зеленского. Якобы, в собственность государства перешли более 700 различных объектов, а процесс ещё не завершён. Аксёнов указал на то, что национализированы винодельни, банковские структуры и десятки предприятий, на которых зарабатывали киевские элиты. Сложно сказать, когда процесс передачи собственности проукраинских бизнесменов в пользу российского государства будет завершён. Лучше поздно, чем никогда, ведь процесс пошёл, ну а пока Крым живёт относительно мирной жизнью, вокруг ЧВК «Вагнер» не стихают противоречивые заявления. Прежде всего военкоры отмечают, что противостояние на флангах перестало доставлять проблемы российской армии, а ВСУ сосредоточивает свои резервы в населённом пункте Часов Яр. Предполагается, что украинская армия может двинуться на Артёмовск, ну а сам Пригожин подтвердил, что уже совсем скоро все «музыканты» покинут город.

Несмотря на это набор новобранцев продолжится, а ни о каком истощении речь не идёт. По словам Пригожина, за месяц в ряды «оркестрантов» вливаются 10 000 человек. При этом речь идёт о подготовленных солдатах, которые прошли специализированные курсы и готовы к исполнению взятых на себя обязательств. Несмотря на то, что личный состав ЧВК «Вагнер» уходит в тыл на перегруппировку, набор новобранцев продолжится. Пригожин не знает, куда после этого направятся «музыканты», поскольку после изнурительного взятия Артёмовска бойцам требуется передышка. Пригожин отметил, что в случае необходимости ЧВК «Вагнер» продолжит выполнять свои задачи на фронте, но где и когда, пока назвать не может. Ну а журналисты заметили любопытный факт, о котором решили спросить у Пригожина. Как оказалось, на фасаде здания, где располагается штаб ЧВК «Вагнер», на набережной Лейтенанта Шмидта появилась надпись следующего содержания: «Из этого офиса в 2014 году отправились первые бойцы ЧВК «Вагнер» на Донбасс».

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Журналисты предположили, что именно дом №7 по улице Лейтенанта Шмидта и можно считать местом рождения ЧВК «Вагнер. По словам Пригожина, именно так и есть, ведь именно в этом здании зародилась идея создания ЧВК «Вагнер», а после именно отсюда первые бойцы в 2014 поехали на Донбасс. После этого была проделана большая работа, ну а сегодня речь идёт о структуре, которая имеет множество представительств и ведёт свою деятельность во многих странах по всему миру. Пригожин призвал не питать иллюзий относительно простой победы над Украиной. Он отметил, что за это время «музыканты» имели опыт сражения с многочисленными формированиями, включая различные подразделения французских и американских наёмников. Все они не смогли сравниться с ЧВК «Вагнер», ну а украинская армия кажется Пригожину наиболее подготовленной. Там достаточно специалистов, которые способны работать как с советским оружием, так и разбираются с системами стран НАТО. Мало того, освоение происходит быстро, а эффективность от этого не страдает. Прогулка не будет лёгкой, а решающее сражение ещё впереди.