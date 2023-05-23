Сколько точно бронированных машин приедет в Украину, никто не знает

Временами подробности внутриполитической борьбы в высших эшелонах власти просачиваются в прессу. Не всегда информация верна, но бывает и так, что такие сведения позволяют сделать те или иные выводы, проникнув за железный занавес игр сильных мира сего. Сегодня стало известно о том, что президент Украины очень недоволен Сырским. Напомним, генерал был поставлен руководить обороной Бахмута, а Зеленский пообещал ему в случае успеха пожаловать место главкома ВСУ. В прессе озвучивают потери украинских войск, рассказывая об уничтоженных 25 бригадах, а также многочисленных военизированных формированиях. Похоже, тысячи людей погибли только потому, что Сырский очень сильно хотел сесть на тёплое место главкома ВСУ. Ну а поскольку Залужный либо тяжело ранен, либо убит, то мечта была всего в нескольких шага. Недовольство со стороны президента ещё не значит, что Сырский ничего не получит, но тот факт, что генерал провали операцию, израсходовав колоссальные ресурсы в живой силе и в технике, в украинском правительстве не станут игнорировать.

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Вообще, у Киева не так много людей, которые могли бы встать на место Залужного, а значит даже генерал-неудачник, который не разбирается в военном деле, лучше и вовсе не нюхавших пороха новичков. Именно поэтому Сырский может удержаться и даже подняться по служебной лестнице, ну а пока всё говорит о подготовке ВСУ к массированному наступлению. Военкоры отмечают, что танки стран НАТО уже находятся на линии соприкосновения. Немецкие Leopard и британские Challenger не вступают в схватки с российскими силами, а места их расположения держатся в строгом секрете. Как стало известно, российские силы активно готовятся к противодействию с заморской техникой, оттачивая умения управления танками на специальных полигонах, где есть всё необходимое для обучения. Ну одним из наиболее эффективных средств против бронированных немцев и британцев станет противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». Имея дальность стрельбы до 5.5 километра в светлое время суток и до 3.5 километра ночью установка способна пробивать до 1300-1400 миллиметров гомогенной брони и от 3000 миллиметров бетонных перекрытий. Это не самое грозное оружие, которое есть на вооружении армии РФ, однако за счёт массовости вероятность встречи «Корнета» с танками стран НАТО повышается.

Ну а поскольку наступательная операция включает не только танки, то пристальное внимание союзники Украины уделяют оснащению ВСУ различными типами техники. Особенно много в последнее время информации о появлении на фронте бронированных машин. Как оказалось, прямо сейчас в Украину движутся целые эшелоны с подобной техникой, которая уже вскоре окажется на Донбассе. К примеру, на днях возле железнодорожной станции Фюрт зеваки зафиксировали и сняли на камеру грузовой поезд, перевозящий БМП Strf 9040C и БРЭМ Bgbv 90. Машины созданы в Швеции и двигались из Германии в Чехию, откуда их через Польшу отправят в Украину. Несмотря на то, что техника разрабатывалась больше 40 лет назад и выпущена около 30 лет назад, она способна выполнять свои задачи и справляется с перевозкой пехоты по пересечённой местности. Так, БМП Strf 90 может похвастать наличием 40-мм пушки Bofors L/70, которая имеет прицел с тепловизором. Существует также экспортный вариант, где по выбору заказчика стояла 30-мм пушка Mk44, либо более мощная и дорогая 35-мм Bushmaster.

Сложно сказать, какая модель отправляется в Украину, но Швеция не экономит, ведь за всё заплатит дядюшка Сэм. Благодаря скорости до 70 км/ч, БМП Strf 90 позволяет быстро уйти с линии огня или перебросить подкрепление на нужное направление. Броня выдерживает пулемётные очереди, но бессильна даже против стареньких Т-54. Очевидно, что в бой никто такие машины не бросает, ну а для прорыва на том или ином направлении они могут пригодиться. Запас хода достигает 320 километров, ну а у Швеции таких машин более 500 единиц. Прибавьте к этому сотни БМП, которые находятся на вооружении других европейских стран, и вы получите целую армию. Это значит, что потенциал для снабжения Украины у Европы огромный, а только складских запасов хватит на несколько лет. Эшелоны с техников идут, ну а в прессе всё чаще пытается понять, почему всё это не уничтожается на границе с Украиной. Очевидно, что техника видна со спутников, а возможности имеются. Увы, ответа на этот вопрос пока никто не знает. Кстати, на видео ниже мы насчитали около 25 машин. Не исключено, что их больше, ну а это только один состав, который попал в объектив любознательных прохожих.

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