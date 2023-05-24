Судя по всему, украинские силы в населённом пункте Часов Яр довольно значительные

Спустя более чем год после начала конфликта в Украине всё больше экспертов фиксируют усталость Западного мира. США слишком много инвестировали в действующее правительство в Киеве, чтобы отступать, ну а Европа уже давно сделала ставки. Словом, политические элиты ожидают только победы и готовы ещё какое-то время оказывать военную, экономическую и политическую поддержку. Насколько долго этих ребят хватит, предсказать сложно, но некоторые процессы в умах журналистов говорят о том, что прозрение близко. Недавно на страницах The Washington Post появился весьма любопытный материал, авторы которого приходят к неожиданным выводам, анализируя экономическую политику Киева. Так, Зеленский активно требует от Европы ввести как можно больше санкций и полностью отказаться от покупки газа и нефти, тогда как сам продолжает транспортировать энергоносители через свою территорию. Журналисты отмечают, что Украина зарабатывает на транспортировке сотни миллионов долларов, при этом всячески пытается убрать данную тему из обсуждения.

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Стоит заметить, что сегодня Россия и Украина не находятся в состоянии войны, ну а в The Washington Post поражаются лицемерию киевских властей, которые хотят заблокировать все пути транспортировке энергоносителей в Европу кроме собственного. Вообще, происходят крайне странные вещи, на которые американские журналисты пока не обратили внимания. Дело в том, что летом прошлого года Украина испытывала острую нехватку бензина. Происходило это из-за того, что внутри страны были уничтожены крупные нефтеперерабатывающие предприятия, а попытки поставить топливо из соседних стран пресекались. В какой-то момент положение резко наладилось, ну а злые языки уверяют, что танки и вся военная техника, которая сегодня колесит на Донбассе на стороне ВСУ, заправлена топливом, полученным из российской нефти. Повторимся, что тема действительно сложная, ну а сегодня пресса в очередной раз обсуждает возможность контрнаступления украинской армии.

Прежде всего предлагаем сделать важную оговорку. Дело в том, что до недавнего времени город Бахмут частично находился под контролем ВСУ, ну а после перехода его в руки России было решено вернуть ему прежнее название. Именно поэтому здесь и далее Бахмут мы будем именовать Артёмовском. Так вот, по информации Андрея Морочко, ранее занимавшего должность подполковника Народной милиции ЛНР, украинская армия готовится к наступательным действиям на Артёмовском направлении. Прямо сейчас происходит стягивание военной техники в Часов Яр, а данный населённый пункт может стать местом, откуда колонны пойдут в направлении города. Прежде всего ожидаются удары по флангам, поскольку ВСУ требуется не просто войти в город, но и обезопасить тылы. Также украинская армия нуждается в подтягивании резервов, ну а сделать всё это с находящимися по обе стороны российскими солдатами невозможно. Точных данных о том, где именно будет нанесён удар, пока нет, но концентрация таких значительных сил на данном направлении говорит только о планировании наступательной операции.

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Морочко отмечает, что попытки прорвать фланги наблюдаются постоянно, ну а после того, как украинская армия была разбита, а оставшаяся группировка вышла из Артёмовска, части наносят постоянные артиллерийские удары по высоткам в городской застройке. Вчера Пригожин снова заявил о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» не намерены больше оставаться в Артёмовске, поскольку после более чем 400 дней на фронте нуждаются в передышке. К 1 июня ожидается передача позиций в городе регулярной армии РФ. При этом Пригожин допускает, что на определённых участках могут возникнуть сложности, а в результате перегруппировка подразделений ЧВК «Вагнер» может задержаться на какое-то время. В любом случае это будут отдельные группировки, которые не могут оставить тот или иной участок до тех пор, пока туда не прибыла смена. Вполне возможно, что именно «музыкантам» придётся отражать очередную попутку украинской армии перейти в наступление на данном участке. Ну а с техникой у ВСУ проблем не будет, ведь Европа и США не останавливают поставки бронированных машин. Буквально вчера был зафиксирован состав из МБП, движущихся в сторону украинской границы.