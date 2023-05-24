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Несколько дней назад мы с вами могли убедиться в том, что владельцы персональных компьютеров в Германии готовы тратить вполне солидные суммы на обновление своего компьютера. Согласно статистике, лидером рынка процессоров стал 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D. Камень настолько хорошо продаётся, что умудрился обойти Core i9-13900К в 12 раз. Получается, что процессор AMD крайне успешен, при этом на втором месте Ryzen 7 5800X3D. Речь идёт об аналоге прошлого поколения, ну а тесты доказывают, что даже этот камень способен демонстрировать высокую производительность.

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Ну а если обратить внимание на российскую розницу, то можно сделать вывод, что отечественные пользователи не могут себе позволить тратить такие огромные деньги на компьютеры и предпочитают экономить. Сказываются более скоромные доходы, а в результате немецкие геймеры получают преимущество и могут радовать себя мощными процессорами и качественной картинкой в играх. Давайте рассмотрим несколько продуктов, которые неплохо продаются в РФ, пытаясь понять, есть ли смысл в покупке каждого из процессоров.

На первом месте уже больше года располагается Core i5-12400F. 6-ядерный камень может понравиться тем, кто пытается собрать недорогую игровую систему. Нет никаких сомнений, что тягаться с популярными в Германии процессорами камень не может, но это не значит, что он плохой. Дело в том, что даже в немецкой рознице средний ценник за процессор составляет 300 евро, а значит и там предпочитают брать не самые дорогие модели. Что до Core i5-12400F, то он способен обеспечить приемлемый уровень производительности в тандеме с видеокартой уровня GeForce RTX 3060. Использовать камень для сложных рабочих сценариев мы не рекомендуем, ну а с повседневными задачами он справится довольно неплохо.

На втором месте закрепился Ryzen 5 5600Х. Как видите, разница между процессорами небольшая, ну а в играх оба демонстрируют примерно аналогичную скорость. Вообще, если пытаться определить наиболее быстрый из указанных выше камней, то придётся запустить синтетические тесты. Там Ryzen 5 5600Х выходит вперёд, но на реальных сценариях подобные мелочи не отражаются. А вот если у вас уже давно назрела проблема с апгрейдом старого компьютера, то камень AMD может оказаться перспективнее. Так, если у вас стоит процессор Ryzen первого или второго поколения, то можно без необходимости замены материнской платы усилить систему за счёт обновления на Ryzen 5 5600Х. Это недорого и даст вам значительный прирост быстродействия. 

На третьем месте заслуженно разместился Ryzen 5 3600. Перед нами настоящая легенда и действительно мощный процессор AMD, благодаря которому руководство Intel начало выпускать достойные продукты. Увы, но конкурировать с процессорами последних поколений Ryzen 5 3600 уже не может, ну а главной его особенностью является выгодная стоимость. Если вам нужен компьютер для офиса, и вы не хотите брать 4-ядерный Core i3-12100F, то камень AMD может стать неплохой альтернативой. В работе с графикой он покажет лучшие результаты, хотя в играх камень Intel всё же быстрее. Всё это значит, что некоторые преимущества есть у каждого из представленных процессоров, а вам нужно выбрать наиболее оптимальный, который больше подходит для ваших сценариев использования.

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5 позиция за Ryzen 5 5600G. По скорости он немного уступает Ryzen 5 5600Х, но превосходит Ryzen 5 3600. Может показаться, что здесь нет ничего необычного, вот только это не так. Всё дело в том, что все указанные выше процессоры не имели интегрированной графики. Обычно камни Intel со встроенной видеокартой немного дороже, ну а Ryzen 5 5600G не просто экономный камень, но и носитель одной из лучших встроенных видеокарт на рынке. Всё это не значит, что за 11 тысяч рублей вы сможете поиграть во все новые игры, но танки, корабли и многие популярные стрелялки окажутся потенциальному владельцу Ryzen 5 5600G по зубам. Камень нетребовательный, а значит вы сможете установить его на бюджетную материнскую плату, поставить недорогую оперативную память, а после с такой системой получать удовольствие без переплат. Ryzen 5 5600G кажется нам перспективным для сборки для школьника, ну а в будущем вы всегда сможете усилить потенциал своего компьютера за счёт установки дискретной видеокарты. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 3600
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