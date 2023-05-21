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NVIDIA теснит AMD на рынке видеокарт, а Ryzen 7800X3D продаётся в 12 раз лучше Core i9-13900К
Знакомимся статистикой крупной немецкой розничной сети Mindfactory
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Крупные американские торговые сети нечасто публикуют статистику продаж видеокарт или процессоров, но по некоторым деталям там всегда можно узнать, какие продукты продавались лучше всего. Аналогичные выводы можно сделать и на российском рынке, ну а в Германии существует магазин Mindfactory. По непонятной причине там предпочитают вести подробную статистику, рассказывая о том, сколько видеокарт было реализовано за неделю, а также подробно останавливаясь на валовой прибыли и марже того или иного производителя. Что любопытно, результаты кардинально отличаются от того, что наблюдается на российском и даже американском рынке, поскольку немцы всё же имеют более высокий доход. Так вот, если обратить внимание на Mindfactory, то там на первое место выходит GeForce RTX 4070, которая на большинстве рынков пользуется минимальным спросом. Если вы внимательно читали новости за последние недели, то и вовсе могли слышать о том, что NVIDIA приняла решение остановить производство этого графического чипа, поскольку продажи признаны разочаровывающими. 

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В целом, несмотря на тот факт, что немецкие потребители чаще всего отдают предпочтение продукции AMD, в последнее время в Mindfactory фиксируют смену парадигмы, ведь на втором месте GeForce RTX 4070 Ti. А в результате NVIDIA контролирует больше 50% немецкого рынка, получая за 1 видеокарту 825 евро, тогда как AMD показатели скромнее и в среднем 592 евро за каждый графический чип. Это не так мало, ведь речь идёт о значительной сумме. Российские геймеры предпочитают покупать видеокарты до 400 долларов, а значит в среднем выходит ещё меньше. Ну а эксперты отмечают, что более высокая маржа и способность даже на фоне сильного спада потребительского спроса продавать свои продукты позволяет NVIDIA оставаться на плаву, тогда как Лизе Су нужно принимать срочные меры. Ну а пока графическое подразделение буксует, AMD остаётся на плаву за счёт продажи процессоров. Новое поколение казалось провалом, пока в продажу не поступили камни с поддержкой технологии 3D V-Cache. 

Напомним, повышенное количество кэш-памяти позволяет процессорам достигать невероятных показателей именно в играх, без труда обходя самые прокачанные 24-ядерные камни Intel. Так, если ещё совсем недавно на немецком рынке был только один король: 8-ядерный Ryzen 5800X3D, то в последнее время его вытеснил более новый Ryzen 7800X3D. Если у вас есть время, обязательно поищите в интернете тесты этого процессора. Эксперты и обычные блогеры доказывают, что камень оказался настолько удачным, что, имея TDP до 65 Вт, легко обходит Core i9-13900К, теплопакет которого в несколько раз выше. Вообще, первые десять мест за процессорами AMD, а в результате красные умудрились отхватить 79% немецкого рынка. Благодаря этому на долю AMD приходится 79 % всех продаж и прибыли. И на этот раз за красными не только количественные показатели, но и общий доход. Отдельно отмечается, что средний чек за 1 процессор равняется около 310 долларов для обеих компаний. 

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Есть и другие интересные факты. Например, Core i5-13600KF стал самым продаваемым процессором Intel, но находится только на 11-м месте в топе. Ну а суперфлагман Core i9-13900К пользуется настолько низким спросом, что умудрился разойтись всего в количестве 380 единиц. Получается, что Ryzen 7800X3D покупали в 12 раз чаще, что в очередной раз подтверждает тот факт, что зажиточные геймеры предпочитают негорячие и более выгодные камни, разрекламированным процессорам Intel. Вся опубликованная выше информация наводит на некоторые размышления. Итак, сегодня рынок настольной графики консолидировала в своих руках NVIDIA, а многие эксперты говорят о том, что у AMD нет шансов исправить положение. Если проводить аналогии между настольными процессорами и видеокартами, то можно сделать вывод, что шансы есть. Нужен хороший продукт, а лучше удачная серия, которая порадует геймеров не только скоростью, но и правильной стоимостью. Важен баланс, ну а пока Лиза Су ничего подобного не может нащупать. Скорее всего, если нечто подобное и случится, то точно не в рамках находящейся на прилавках серии, а значит фанатам AMD придётся подождать. 

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#видеокарты #процессоры #статистика
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