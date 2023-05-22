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Пригожин рассказал, как погиб последний солдат ВСУ в Бахмуте и предложил собрать полк из генералов
ЧВК "Вагнер" уходит из Бахмута и оставляет позиции регулярной армии РФ
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Похоже, эпопея со взятием Бахмута подошла к концу, ну а в российских пабликах появились размышления о том, что нужно как можно скорее вернуть городу старое название. Напомним, ранее Бахмут назывался Артёмовск, но в ходе так называемой декоммунизации было принято решение отказаться от советского прошлого. В целом, по всей Украине прошла волна переименований, ну а сегодня мы наблюдаем очередную истерию, когда местные власти тратят огромные бюджеты на создание специализированных комиссий, в обязанности которых входит подбор новых названий. Нет никаких сомнений, что местные политики рады таким инициативам, ведь это позволяет неплохо наживаться на происходящем в стране, ну а в результате стирается идентичность нации. Жителям Украины уже давно пытаются привить ненависть к России, ну а на месте памятников советским войнам возводятся националистические символы, а носители идеи фашизма поднимают головы. 

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Скорее всего, уже вскоре Бахмут снова начнут называть Артёмовском, хотя все подобные рассуждения носят исключительно теоретический характер. Дело в том, что от города почти ничего не осталось, а эксперты, которые знакомы с реальной ситуацией, рекомендуют снести все дома под корень, построив всё с нуля. Вполне возможно, что так и будет, но всё это станет возможно только после того, как в регионе наступит мир, а значит пока говорить о возвращении населения не может быть и речь. Украинская армия закрепилась в нескольких населённых пунктах, а значительная часть группировки располагается в населённом пункте Часов Яр. Поскольку пресса постоянно донимает Пригожина вопросами, то достоянием общественности становятся крайне любопытные факты, о которых ранее ничего не было известно. К примеру, основатель ЧВК «Вагнер» ещё раз подтвердил, что в топографических границах Города не ни одного украинского военного. Также он опроверг все заявления о том, что отдельные дома продолжают оказывать сопротивление. Пригожин поставил точку в обсуждениях, рассказав о том, что последний боец был убит вечером 20 мая. Известно, что после жестокой казни, которую устроили ВСУ, «музыканты» больше не берет пленных. Последний украинский солдат был убит на окраинах города, когда спасался бегством, переодевшись в женское платье. Скорее всего, боец отсиживался в каком-то доме, а после нашёл вещи местной жительницы, но так и не смог осуществить свой гениальный план.  

Что до слухов о попытках украинских войск перейти в контрнаступление, то пока ничего нового не происходит, а сами бойцы ЧВК «Вагнер» никуда не идут. Пригожин заверил прессу, что планирует с 25 мая по 1 июня полностью передать позиции в городе под контроль регулярной армии РФ, а значит никакого наступления на Хромово и Ивановское не будет. Пригожин напомнил, что подразделения воюют уже 428 дней и нуждаются в отдыхе. Уже вскоре «музыканты» выйдут на тыловые позиции, что позволит собраться с силами и провести обучение новобранцев. После этого «оркестр» готов продолжить наступательную операцию там, где это потребуется. Ну а сегодня стало известно о начале разминирования. Пригожин полагает, что вне зависимости от сложности операции, всё это не повлияет на сроки передислокации ЧВК «Вагнер». Скорее всего, большую часть города на себя возьмут представители регулярной армии РФ. По этому поводу Пригожин высказался иронично. По его словам, если в Министерстве обороны не найдут достаточное количество людей, то всегда могут воспользоваться услугами генералов. 

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Оказывается, в РФ есть тысяча генералов, из которых можно собрать целый полк и отправить в СВО. Напомним, ранее Пригожин высказался на тему инициативы выдачи медали «За взятие Бахмута». По его мнению, награду должны получить только те, кто этого действительно достоин и приближал победу как на фронте, так и в тылу. Тем, кто просиживал в кабинетах, и ставил ЧВК «Вагнер» палки в колёса, ничего давать не стоит. Мы не удивимся, если после таких громких высказываний, Пригожин и «музыканты» останутся без медалей. Ну а уход ЧВК «Вагнер» ставит вопрос о том, смогут ли российские войска удержать Бахмут. Пока ответить на этот вопрос мы не можем, ну а украинские власти уже предвкушают момент, когда части армии РФ будут выбиты из города. 

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#сво #чвк вагнер
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