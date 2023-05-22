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Чем отличаются фанаты NVIDIA и AMD, и почему геймеры готовы переплачивать за брендовые видеокарты
Иногда переплата достигает 20 тысяч рублей и больше
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После того как курс российского рубля снова вернулся к отметке 80-к-1, видеокарты в магазинах РФ начали дорожать. Увы, но другого варианта не было, поскольку всё это закупается за иностранную валюту, а сегодня магазины и торговые сети стараются не брать слишком много. Проще говоря, склады больше не забиты, а графические чипы закупаются по мере надобности. Может показаться, что в такой обстановке геймеры должны статься экономить, вот только если судить по российской рознице, то всё обстоит с точностью до наоборот.

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Так, если заглянуть в Регард, обратив внимание на самые дорогие видеокарты, то мы видим довольно странную тенденцию. Оказывается, геймеры предпочитают тратить деньги не на самые выгодные модели, обеспечивающие максимальную скорость и минимальной стоимости, а на прокачанные брендовые продукты. Иногда переплата превышает 20 тысяч рублей, ну а суть сводится к тому, что любители компьютерных игр верят в разгонный потенциал и магическую силу пару десятков мегагерц, которые предлагаются тем, кто готов платить больше. Сегодня мы как следует разберёмся в происходящем и сделаем соответствующие выводы. 

Начнём с того, что наибольшим спросом среди моделей на графическом чипе GeForce RTX 4090 пользуется MSI. Потенциальный покупатель получает плюс 90 МГц и нереализуемые надежды на разгон. При желании можно взять видеокарту на 10 тысяч рублей дешевле, но зажиточные российские геймеры не жалуют Palit. Вообще, если вы собрали 160 тысяч, то сможете изыскать ещё 10, а значит переплата за бренд здесь уже не кажется такой странной. И всё же, похожая картина происходит не только в сегменте флагманов NVIDIA.

Итак, если вы всё же не готовы отваливать за видеокарту 173 тысячи рублей, то есть возможность сэкономить, купив GeForce RTX 4080. Базовая модель на данном графическом чипе стоит 104 тысячи рублей, при этом речь идёт не о Palit, а вполне себе брендовой Gigabyte. Вот только мажорам и энтузиастам подавай ASUS. Эти ребята готовы заплатить на 20 тысяч дороже за правильный шильдик и уверены в том, что переплата действительно принесёт реальную пользу. В сети есть целый ряд тестов, авторы которых пытались найти различия между теми или иными моделями на одном графическом чипе. Чаще всего попытки завершаются полным фиаско, ну а все эти бренды только завышают и без того недешёвые видеокарты. Графические чипы в последние годы постоянно дорожают, а NVIDIA мечтает продавать нам свою продукцию в 2 раза дороже. 

Возможно, в 2 раза и не выйдет, но в мире достаточно тех, кто готов платить больше, получая ровно столько, как и все другие геймеры. Доходит до того, что некоторые начали гоняться за бустом, игнорируя даже принадлежность к бренду. Так, самой продаваемой видеокартой на графическом чипе GeForce RTX 4070 Ti стала перекачанная Palit, тогда как солидная карта от MSI дешевле и на втором месте. Понять логику массового геймера бывает сложно, но в данном случае налицо настоящее помешательство. Похоже, здесь нет никакой логики, поэтому оставим этот факт без пояснений.

Что удивительно, в продаже есть дорогие видеокарты AMD нового поколения, но геймеры предпочитают брать наиболее выгодные модели. Так, Radeon RX 7900 ХТХ можно отхватить за 105 тысяч рублей. Видеокарта выпущена силами Gigabyte и предлагает 24 Гб видеопамяти на 384-битной шине. Если сравнивать этот графический чип с GeForce RTX 4080, то последняя хуже почти во всём, поскольку имеет 16 Гб видеопамяти и 256-битную шину. Radeon RX 7900 ХТХ выгоднее, но расстраивает не самой лучшей реализацией трассировки лучей. Мало того, NVIDIA ещё осенью 2022 года представила технологию масштабирования третьего поколения, тогда как AMD сможет выставить аналог с годичным опозданием. Выходит, что пока DLSS 3.0 остаётся более перспективной, ну а FSR 3.0 прибудет на рынок слишком поздно.

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Точно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 ХТ. В рознице есть несколько различных моделей, но геймеры предпочитают самую недорогую производства Gigabyte. Можно сделать вывод, что фанаты AMD более рационально подходят к делу выбора видеокарты, тогда как любители продукции от дядюшки Хуанга готовы платить больше, если увидят повышенную тактовую частоту или манящий шильдик в названии.

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