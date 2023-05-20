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Долгое время украинская пресса рассказывала о важности Бахмута как стратегического центра, позволяющего удерживать весь фронт на Донбассе. Даже Зеленский во время своего визита в осаждённый город твердил защищающим его подразделениям о недопустимости отступления. Со временем стало очевидно, что ЧВК «Вагнер» медленно продвигаются на нескольким направлениям, планомерно окружая гарнизон. ВСУ начали закрепляться на позициях в центральных, а после и отдалённых районах, а спустя месяцы после начала так называемой «Бахмутской мясорубки» бои переместились в крошечный укреплённый район. По словам Пригожина, операция по взятию Бахмута была частью стратегического манёвра, в задачи которого входило оттягивание на себя значительных войск украинской армии. Это позволило российской армии на других направлениях получить возможность для перегруппировки, снизив напряжённость на северных и южных участках фронта. При этом десятки крупных военных экспертов не раз советовали Украине сдать город, поскольку потери там катастрофические, а никакой выгоды от его удержания для армии нет.

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По некоторым данным, «Бахмутская мясорубка» унесла жизни 44 тысяч украинских солдат и привела к получению тяжёлых ранений ещё у 97 тысяч бойцов. Потери в технике доходят до 300 единиц, включая танки и различные бронированные машины. Насколько такая оценка соответствует реальности, мы узнаем только спустя годы, а пока остаётся доверять или нет именно такой статистике. Вчера Пригожин сообщил, что под контролем ВСУ находится чуть меньше 1 квадратного километра территории, ну а вечером военкоры заявили, что украинская армия сосредоточила свои силы на участке в 0.6 квадратных километра. Это часть самого укреплённого района под названием «Самолёт», штурм которого осуществлялся последние дни с особым упорством. По данным Пригожина, сложность наступательной операции увеличилась, поскольку подразделения армии РФ, которые должны были держать фланги, оставили свои позиции. В результате угрозы для ЧВК «Вагнер» нет, но ВСУ получили возможность подтягивать резервы из Часова Яра.

Напомним, именно этот населённый пункт превращён в единый опорный пункт, оборона которого может стать следующей после взятия Бахмута. Вчера Пригожин попросил дождаться полного взятия города, ну а ночью начали поступать сведения о мощном штурме, который предприняли «музыканты», выбивая противника с последних позиций. Одновременно с этим украинские паблики опубликовали заявления местных экспертов. Сообщалось, что паниковать не стоит, ведь это такой тактический ход. Якобы, вот сейчас российские подразделения подошли совсем близко и находятся как на ладони. Теперь самое время перейти в контрнаступление, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств. Судя по тем заявлениям, что публикуют сами украинские солдаты, ни о каком наступлении и речи быть не может, ведь город потерян. Сегодня утром в сети появилось видео, на котором боец ВСУ под непрекращающуюся канонаду говорит о том, что Бахмут пал и просит не поминать лихом.

Сложно сказать, насколько подобные заявления соответствуют реальности, а больше информации мы получим только к обеду. В любом случае, даже если в городе остались представители украинской армии, то это разрозненные части, которые не смогут оказать должного сопротивления. Очевидно, что город будет взят в ближайшие дни, ну а о том, куда дальше двинется ЧВК «Вагнер», вы можете узнать из нашей заметки. Там представлено мнение аналитиков британской разведки, занимающихся оценкой ситуации на линии соприкосновения и дающих ценные советы, даже если никто не спрашивает.

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