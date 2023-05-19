Пригожин обратился к прессе и рассказал о том, почему не опасается за свою жизнь

Время от времени российская пресса взрывается громкими заголовками о положении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Ну а триггером становятся заявления Пригожина, нещадно критикующего российские власти. Особенно часто достаётся министру обороны и главе СВО. Сообщается, что «музыкантам» не дают снарядов, при этом делают всё возможное для снижения боеспособности подразделения. Мало того, Пригожин рассказывает о том, что солдаты регулярной армии РФ оказались неэффективны на флангах, что привело к необходимости переброски туда бойцов ЧВК «Вагнер», которые должны были затыкать огромные дыры в обороне. В целом, вы не раз могли слышать нещадной критике из уст Пригожина, при этом в ответ Минобороны и официальные источники в правительстве делают вид, что речь идёт о назойливой мухе, которая жужжит возле правого уха и никак не угомонится. Одним словом, возникает крайне странная ситуация, понять которую не представляется возможным. Если российская пресса пытается для себя пояснить те или иные причины происходящего, то западные журналисты и вовсе полагают, что Пригожин разыгрывает шоу, в задачи которого входит обман командования Украины с целью получения преимущества на фронте.

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Как бы там ни было, но журналисты всё чаще спрашивают у Пригожина о том, не опасается ли он покушения на свою жизнь, а также других последствия, включая невозможность ведения бизнеса, вплоть до уголовной ответственности. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», в его положении нужно делать, что должен и не думать о том, что будет. Не стоит оглядываться назад, ведь все мы рано или поздно умрём. При этом Пригожин подчёркивает, что не имеет политических амбиций и не планирует стать так называемым героем войны. По его словам, некоторые оппоненты пишут, что за «Бахмутской мясорубкой» стоят исключительно эгоистические желания. Основатель ЧВ «Вагнер» уверяет, что осознаёт проблемы российской армии и делает всё возможное, чтобы их устранить. Ну а проблема с бюрократизмом, который проник во все властные структуры, должна быть решена как можно быстрее. В одном из недавних интервью Пригожин рассказывал о том, что солдаты имеют недостаточную подготовку, а значит в тех или иных неудачах на фронте виноваты не обычные бойцы, а генералы, принимающие неверные решения. При этом Пригожин делает упор на то, что важно не только увеличить производство и поставить на ноги военно-промышленный комплекс, но и сохранить как можно больше жизней.

С этой целью он ещё раз указывает на определённые просчёты и рассказывает о конкуренции, где ЧВК «Вагнер» становятся эталоном. Именно такой должна быть регулярная армия, ну а тот факт, что разногласия с командованием попадают в публичную сферу – это хорошо. Именно так люди узнают о реальных проблемах и потребуют изменений, которые позволят выйти из действующего конфликта победителями. Что до завершения операции в Бахмуте, то Пригожин ещё раз попросил журналистов и военкоров не бежать впереди паровоза. По его словам, в интернете регулярно появляются материалы, авторы которых рассказывают о полном взятии Бахмута. Кто-то придумывает новости на тему отдельных участков фронта, тогда как другие играют на руку Киеву. Всё это мешает работать, ведь счастье любит тишину. Пригожин попросил фантазёров запастись терпением и дать ЧВК «Вагнер» закончить дело.

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По его словам, сегодня основные бои переместились в микрорайон под названием «Самолёт». Он расположен в юго-западной части Бахмута, где сосредоточены высотки. Именно там находится большая группировка украинской армии, которая не только сопротивляется, но и пытается контратаковать. Мало того, из-за того, что фланги на этом направлении были недавно оставлены силами регулярной армии РФ, в ВСУ появилась возможность подвозить резервы. Пригожин не может сказать, когда город будет окончательно взят. Ну а если у вас есть дополнительные вопросы, то переходите по ссылке. Там представители британских спецслужб дают предположения о сроках завершения полного взятия Бахмута, а также фантазируют на тему следующей цели ЧВК «Вагнер».