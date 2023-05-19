По данной британской разведки, наступательная операция будет проводиться при поддержке регулярной армии РФ

В настоящее время проходит встреча «Большой семёрки» в Хиросиме. Нет никаких сомнений, что место было выбрано не случайно, не говоря уже о повестке дня. Всё это ещё несколько лет назад было бы подвергнуто нещадной критике ведущих журналистов, ведь обсуждать ядерную угрозу России и Китая на месте, где США сбросили на мирных людей ядерную бомбу – это высшая форма цинизма. Увы, но сегодня западные журналисты притихли и ведут себя скромно, а первую скрипку доверили европейским ястребам, которые готовы склевать любого, кто встанет на пути у дядюшки Сэма. В целом встреча прошла без сюрпризов, ну а очередной раз в лужу села Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию. Похоже, дама продолжает медленно сходить с ума, поскольку заявления её всё больше отдают лёгким душком старческого маразма. По мнению гражданки Урсуллы, переговоры между Киевом и Москвой сегодня невозможны. Оказывается, мирные переговоры предполагают равные позиции участников, ну а говорить с Россией, как с равным категорически нельзя. Фон дер Ляйен полагает, что Киев хочет справедливого мира, но на условиях равноправия его достичь не удастся. Крайне любопытная позиция. Похоже, Урсулла плохо знакома с историей, позабыв о том, как немцы, равноправно склонившись перед всей планетой, подписывали мирное соглашение о полной капитуляции.

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Ну а пока ястребы США пытаются расшевелить сонного Зеленского, заставив его начать наступательную операцию, в российской прессе появились любопытные сведения о потерях Киева в Бахмуте. Напомним, сражение было инициировано Суровикиным как «Бахмутская мясорубка» и предполагало оттягивание огромных сил ВСУ на хорошо подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер». Пригожин отмечает, что основные достижения получены именно «музыкантами», ну а потери украинской армии выглядят внушительно. По данным российских военкоров, во время битвы за Бахмут, безвозвратные потери Киева только убитыми достигли 44 тысячи солдат. При этом различные ранения, не позволяющие находиться на передовой, получили 97 тысяч человек. Одновременно приводится статистика по уничтоженной технике. Предполагается, что в сражении Украина потеряла не меньше 300 единиц бронированной техники. Сюда включаются как танки, так и различные типы БТР и БМП. При этом особый акцент делается на том, что почти 100 единиц представляют собой машины производства стран НАТО.

Западные аналитики не дают комментариев на эту тему, пытаясь делать вид, что не знакомы со статистикой, которая может нанести удар по патриотической части населения Украины. Ну а британские спецслужбы полагают, что уже вскоре армия РФ при поддержке ЧВК «Вагнер» перейдёт на Бахмутском направлении в наступление. Напомним, за последние дни был взят под контроль предпоследний укреплённый район города. Под контролем ВСУ осталось меньше 1 километра квадратного и микрорайон «Самолёт». Там сосредоточены высотки, а украинская армия давно готовилась дать бой «музыкантам». По словам Пригожина, сегодня передовые отряды ЧВК не просто ведут штурмовые операции, а встречаются с мотивированными солдатами, которые не планируют отсиживаться в окопах и идут в атаку самостоятельно. Именно поэтому нет никакой возможности назвать точные сроки полного взятия города под контроль, ну а положение осложняется тем, что регулярная армия РФ потеряла несколько флангов, что позволило ВСУ занять ряд выгодных позиций.

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Пригожин рассказал, что последний укрепрайон можно сравнить с неприступной крепостью, взять которую будет крайне сложно. Ну а MI6 уже начинают давать прогнозы относительно того, куда дальше двинутся российские войска. В британской разведке полагают, что взятие города уже не вызывает сомнений, ну а на следующей неделе может состояться перегруппировка, после чего главный удар будет нанесён по небольшому населённому пункту Красное. Он мешает продвижению на Константиновку, где украинская армия развернула ещё один укреплённый район. В MI6 полагают, что такой манёвр позволит снять все угрозы для окружения группировки РФ в Бахмуте, а также предотвратить возможное контрнаступление в данном районе. В ходе сражения линия фронта будет выровнена, что упростит оборонительные манёвры, ну а ВСУ снова вынуждены будут отступить. Отметим, что одной из ключевых целей в будущем станет Часов Яр, ну в ходе нескольких успешных ударов со стороны украинской армии, группировка в Бахмуте снова получила возможность перебрасывать в город резервы, включая технику и боеприпасы.