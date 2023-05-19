Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Как Украина получила десятки французских танков AMX-10RC, а Париж утилизировал старый металлолом
Франции удалось не только утилизировать, но и заработать на поставках колёсных танков немалые деньги
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Не секрет, что многие европейские страны используют конфликт в Украине в своих целях. Политики пытаются набрать больше баллов среди избирателей, тогда как промышленники и лоббисты потирают руки в ожидании новых заказов. В условиях ожидания большой войны от спячки просыпаются даже те, кто десятилетиями ратовал за зелёную энергетику. Эти ребята голосуют за покупку угля, задвигая свои проекты в долгий ящик. Очевидно, что мечта о переделе мира для них намного важнее отказа человечества от углеводородов, ну а шанс ослабить Россию и вовсе предоставляется раз в 100 лет. Именно поэтому европейцы так торопятся, надеясь руками обычных украинцев получить всё то, чего не смогли добиться их деды и прадеды 80 лет назад. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что Запад готов и дальше из Фонда мира закупать для Киева снаряды на миллиарды долларов, а США передали сотни ракет к ЗРК Patriot. Любопытный факт: янки спокойно реагируют на то, что только одна пусковая установка выпускает в воздух за пару минут 100 миллионов долларов, но ранее не готовы были дать на нужды украинского образования или здравоохранения даже половину этой суммы.

реклама

Европейцы вначале расстались с оружием советского производства, а после приступили к залежалым запасам, накопленным десятилетия назад. Ну а там встречаются не только сильно устаревшие, но и нерабочие экземпляры. Например, Киев получил из Италии несколько десятков гаубиц M109L. Все они были закуплены давно, а после прошли простейший технический осмотр. Министерство обороны Италии осознавало, что отдаёт нерабочие установки, но пошло на подобные действия, дополнительно вычистив все орудия и комплектующие со складов. В Украине умудрились из запчастей собрать несколько гаубиц, но добиться полной работоспособности так и не вышло. Нужно понимать, что за всё это оружие платят США или различные фонды Евросоюза, а значит у стран есть стимул и дальше искать залежалый мусор и отправлять его в Украину. Пожалуй, больше всего шума наделали французские колёсные танки, которые долгое время преподносились как кулак победы. 

Речь об AMX-10RC, которые уже несколько месяцев колесят по дорогам Украины. Начнём с того, что машина разрабатывалась в 70-х годах и уже тогда признавалась устаревшей. Правительство планировало купить около 400 танков, но в итоге значительно уменьшило количество, а производитель не разорился, поскольку удалось продать AMX-10RC иностранным заказчикам. 108 танков ушли в Марокко, а после отличились ещё Катар и Камерун, за счёт чего удалось выйти на уровень 450 построенных танков. И всё бы ничего, вот только в ходе последующих конфликтов выяснилось, что у французского гибрида нет никаких преимуществ. Танк получил картонный корпус и способен выдерживать выстрелы из крупнокалиберного пулемёта и даже 23-мм снаряды. Но это только лобовая проекция, тогда как борта с большим трудом способны сопротивляться 14.5-мм пулям, а гениальные инженеры решили, что для лучшей защиты стоит применять дымовые гранатомёты. Словом, в реальном бою AMX-10RC умирает с первого попадания, поэтому ему категорически возбраняется «бодаться» с танками.  Увы, но пушка сильно устарела и способна отстреливать легко бронированные БМП. Танк вооружён 105-мм орудием с максимальным пробитием до 365 мм. Машина настолько сильно устарела, что её незаметно заменяют на БМП EBRC Jaguar. На начало 2023 у Франции на балансе находилось 240 колёсных танков, каждый из которых стал головной болью для правительства. 

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Именно поэтому там так быстро ухватились за идею отдать все AMX-10RC Украине. Сообщается об отправке двух партий по 14 машин, а в планах расконсервировать и удачно продать ещё 40 танков. Первое время украинская пресса называла гибриды не иначе, как танковой армией прорыва, апеллируя к высокой скорости по шоссе до 85 км/ч. Вот только выяснилось, что гонять на Донбассе негде, а в итоге придётся пробираться через пересечённую местность, где колёса начнут вязнуть в грязи, а маломощный двигатель не сможет развить скорость выше 20 км/ч. Но это если повезёт, ведь есть все шансы увязнуть в болоте по самую пушку. Ну а во Франции аплодируют стоя. Ещё бы, военно-промышленный комплекс получил средства на постройку и закупку новых типов вооружения, при этом удалось не просто списать весь неликвид, но и неплохо заработать. Все в плюсе, ну а идти в бой на AMX-10RC придётся обычным украинцам. Эксперты полагают, что шансов на поле боя у подобной техники нет, а значит придётся использовать танки в качестве машин пехоты, для переброски тыловых подкреплений и передвижения по не самым опасным участкам. Есть информация о том, что где-то AMX-10RC уже даже засветились, но пока российские бойцы не видели их даже в бинокль. Похоже, командование в Киеве трезво оценивает мощь французской брони, поэтому не горит желанием использовать танки по назначению. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танки
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Лукашенко доходчиво объяснил, почему контрнаступления ВСУ не будет
В КНР заявили, что Зеленский может забыть о планах использовать ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
123
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
15
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
35
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
5
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
14
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
30
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
29
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
10
Соперник Эрдогана на предстоящих выборах высказался за укрепление связей с США
4
"Лучше бы подарили" - ЧВК "Вагнер" заполучила в Бахмуте британский БТР FV103 Spartan
5
Samsung Galaxy S24 будет практически неотличим от Galaxy S23
+
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
Intel опубликовала результаты видеокарт Arc в более чем 50 играх для разных разрешений, API и ЦП
+
Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
5
Стала известна судьба ЗРК Patriot, по которому попала сверхзвуковая ракета «Кинжал»
34
"Кинжальный" удар ВС РФ по репутации американского "Patriot" - ореола "супер-ПВО" больше нет
19
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
2
На грядущей онлайн-конференции PC Gaming Show 2023 покажут свыше 50 игр, включая Baldur’s Gate 3 и Frostpunk 2
+
RTX 4060 Ti впервые засветилась в бенчмарке: 4352 CUDA и 8Gb памяти
+

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
42
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
31
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
11
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
25
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
112
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
28
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
26
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
8
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
21
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
6

Сейчас обсуждают

Akim
10:31
Не, 9800 был к тому времени явно не "на старте". Емнип Дум 3 вышел летом, а ХЛ-2 еще позже, карта у меня во владении была почти что год. Кстати Дум 3 бегал сносно, ХЛ-2 - хуже. Но вот ФК ее вообще уби...
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
хахахер
10:30
на 96 миллионов долларов патриот пустил 30 ракет все сразу и ни одна не попала и они кончились.Зато потом кинжал уничтожил этот патриот из двух поставленных хохлам.Эти ракеты дорогущие говорят к патри...
Пентагон: ЗРК Patriot после поражения гиперзвуковым "Кинжалом" вернулся в строй ПВО ВСУ
Ильяс Алиев
10:30
А ты сообрази, о чем. Или напомнить историю СССР?
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Лариса Русакова
10:29
Говори почаще слово ХАЛВА,ХАЛВА..Ну,что,сладенько во рту?!
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
OgoGoLog
10:29
Ага и видос с украинской камеры наблюдения - фейк. И отстрел всего боекомплекта перед прилётом - это не попытка спасти жопы американских операторов патриота. Военные объекты Украины - лучшее ПВО в мир...
"Кинжальный" удар ВС РФ по репутации американского "Patriot" - ореола "супер-ПВО" больше нет
Ильяс Алиев
10:28
Так не бомбят же. Война то договорная… судя по всему.
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Лариса Русакова
10:28
Так смотря кто пишет об этом.Ну, вы поняли,надеюсь?..А автор даже за это получил вознаграждение!Вот!
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
хахахер
10:26
Пентагон: ЗРК Patriot после поражения гиперзвуковым "Кинжалом" вернулся в строй ПВО ВСУ
Китя.
10:24
У меня Radeon. а Хуанговские говно лучи и мыло DLSS не интересно. и зачем мне что то втирать. Если играю на максе без мыла. https://disk.yandex.ru/i/AMWutXwRIjeNNQ
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
хахахер
10:24
подпаяли на месте и поставили дальще пвошить
Пентагон: ЗРК Patriot после поражения гиперзвуковым "Кинжалом" вернулся в строй ПВО ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем