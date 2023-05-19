Франции удалось не только утилизировать, но и заработать на поставках колёсных танков немалые деньги

Не секрет, что многие европейские страны используют конфликт в Украине в своих целях. Политики пытаются набрать больше баллов среди избирателей, тогда как промышленники и лоббисты потирают руки в ожидании новых заказов. В условиях ожидания большой войны от спячки просыпаются даже те, кто десятилетиями ратовал за зелёную энергетику. Эти ребята голосуют за покупку угля, задвигая свои проекты в долгий ящик. Очевидно, что мечта о переделе мира для них намного важнее отказа человечества от углеводородов, ну а шанс ослабить Россию и вовсе предоставляется раз в 100 лет. Именно поэтому европейцы так торопятся, надеясь руками обычных украинцев получить всё то, чего не смогли добиться их деды и прадеды 80 лет назад. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что Запад готов и дальше из Фонда мира закупать для Киева снаряды на миллиарды долларов, а США передали сотни ракет к ЗРК Patriot. Любопытный факт: янки спокойно реагируют на то, что только одна пусковая установка выпускает в воздух за пару минут 100 миллионов долларов, но ранее не готовы были дать на нужды украинского образования или здравоохранения даже половину этой суммы.

реклама

Европейцы вначале расстались с оружием советского производства, а после приступили к залежалым запасам, накопленным десятилетия назад. Ну а там встречаются не только сильно устаревшие, но и нерабочие экземпляры. Например, Киев получил из Италии несколько десятков гаубиц M109L. Все они были закуплены давно, а после прошли простейший технический осмотр. Министерство обороны Италии осознавало, что отдаёт нерабочие установки, но пошло на подобные действия, дополнительно вычистив все орудия и комплектующие со складов. В Украине умудрились из запчастей собрать несколько гаубиц, но добиться полной работоспособности так и не вышло. Нужно понимать, что за всё это оружие платят США или различные фонды Евросоюза, а значит у стран есть стимул и дальше искать залежалый мусор и отправлять его в Украину. Пожалуй, больше всего шума наделали французские колёсные танки, которые долгое время преподносились как кулак победы.

Речь об AMX-10RC, которые уже несколько месяцев колесят по дорогам Украины. Начнём с того, что машина разрабатывалась в 70-х годах и уже тогда признавалась устаревшей. Правительство планировало купить около 400 танков, но в итоге значительно уменьшило количество, а производитель не разорился, поскольку удалось продать AMX-10RC иностранным заказчикам. 108 танков ушли в Марокко, а после отличились ещё Катар и Камерун, за счёт чего удалось выйти на уровень 450 построенных танков. И всё бы ничего, вот только в ходе последующих конфликтов выяснилось, что у французского гибрида нет никаких преимуществ. Танк получил картонный корпус и способен выдерживать выстрелы из крупнокалиберного пулемёта и даже 23-мм снаряды. Но это только лобовая проекция, тогда как борта с большим трудом способны сопротивляться 14.5-мм пулям, а гениальные инженеры решили, что для лучшей защиты стоит применять дымовые гранатомёты. Словом, в реальном бою AMX-10RC умирает с первого попадания, поэтому ему категорически возбраняется «бодаться» с танками. Увы, но пушка сильно устарела и способна отстреливать легко бронированные БМП. Танк вооружён 105-мм орудием с максимальным пробитием до 365 мм. Машина настолько сильно устарела, что её незаметно заменяют на БМП EBRC Jaguar. На начало 2023 у Франции на балансе находилось 240 колёсных танков, каждый из которых стал головной болью для правительства.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Именно поэтому там так быстро ухватились за идею отдать все AMX-10RC Украине. Сообщается об отправке двух партий по 14 машин, а в планах расконсервировать и удачно продать ещё 40 танков. Первое время украинская пресса называла гибриды не иначе, как танковой армией прорыва, апеллируя к высокой скорости по шоссе до 85 км/ч. Вот только выяснилось, что гонять на Донбассе негде, а в итоге придётся пробираться через пересечённую местность, где колёса начнут вязнуть в грязи, а маломощный двигатель не сможет развить скорость выше 20 км/ч. Но это если повезёт, ведь есть все шансы увязнуть в болоте по самую пушку. Ну а во Франции аплодируют стоя. Ещё бы, военно-промышленный комплекс получил средства на постройку и закупку новых типов вооружения, при этом удалось не просто списать весь неликвид, но и неплохо заработать. Все в плюсе, ну а идти в бой на AMX-10RC придётся обычным украинцам. Эксперты полагают, что шансов на поле боя у подобной техники нет, а значит придётся использовать танки в качестве машин пехоты, для переброски тыловых подкреплений и передвижения по не самым опасным участкам. Есть информация о том, что где-то AMX-10RC уже даже засветились, но пока российские бойцы не видели их даже в бинокль. Похоже, командование в Киеве трезво оценивает мощь французской брони, поэтому не горит желанием использовать танки по назначению.