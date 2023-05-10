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Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
Все САУ поставила Италия, но ни одна не смогла работать в штатном режиме
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Военный конфликт в Украине стал триггером для фундаментальных изменений не только в политике, но и в социальной сфере Европы. Скорее всего, если бы СВО не началось, то относительно мирная ситуация длилась бы ещё несколько лет. В ЕС пытались бы ввести санкции против РФ, попутно вооружая Украину. Предпринимались бы попытки переписать историю, а значит всё то, что мы видим сегодня, случилось бы в любом случае. Запад устал чтить русских воинов, кланяться безымянному солдату и хочет реванша. У новых политических элит нет никакого желания идти на компромисс, ведь эти ребята уверены, что могут и дальше наслаждаться благами жизни, обменивая бумажки на ресурсы, продукты питания и рабочую силу. Изменения неизбежны, а какой будет Европа к началу 2030 года, предсказать невозможно. Превратиться ли это образование в сгусток русофобских сил, или политические элиты будут повержены, остаётся только догадываться, ну а сегодня делается всё, чтобы нанести России как можно более болезненный удар. 

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Санкции становятся всё более масштабными, хотя даже в ЕС признают, что ничего нового не могут придумать. В 11-й пакет могут войти условия, которые приведут к ещё более катастрофическим последствиям для всего мира, поскольку теперь Европа ставит открытый ультиматум Китаю. Оружие в Украину поступает в огромных количествах, а Германия и вовсе заявляет о планах построить крупный танковой завод. Повторимся, что всё это только завязка, при этом очевидно, что конфликт в Украине лёг тяжёлым бременем на некоторые страны, тогда как другие получают сплошные выгоды. Известно, что ни одна страна не делится оружием с Киевом просто так. Всё финансируется через специальные европейские или американские фонды, ну а некоторым конфликт позволил ещё и неплохо заработать. К примеру, Италия уже 2 раза отличилась поставкой нерабочих гаубиц M109L. Министерство обороны Италии не делает секрета из своих действий, но находит вполне рабочие оправдания. Там отмечают, что украинская сторона была осведомлена о том, что оружие находится в нерабочем состоянии, но запросила о поставках. Ну а щедрые европейцы не только отдали сами гаубицы, но и включили в поставку дополнительные пушки. 

Как итог: гаубицы не стреляют, пушки отслужили свой срок, но Италия смогла срубить на этом деле немного денег. Сегодня появилось любопытное видео, на котором бравый украинский боец умудряется зарядить итальянскую гаубицу и даже произвести выстрел. Если опустить весь пафос ситуации, то заметна проблема с заряжающим механизмом. Так, в нормальных условиях затвор должен фиксироваться без видимых усилий, но заряжающий берёт молоток и делает несколько ударов по хрупкому механизму. Очевидно, что долго затвор в таком состоянии не проживёт, а значит придётся искать запасные части для старых гаубиц. Что любопытно, недавно Министерство обороны Италии поделилось своим мнением на тему того, почему САУ находятся в таком плачевном состоянии. Якобы, вся партия находилась на обслуживании у некой американской компании. Вот только янки подошли к делу восстановления оружий халатно. Ни одна M109L после поставки не может стрелять, а в итоге местным техникам пришлось решать проблему самостоятельно. 

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Неясно, сколько гаубиц удалось восстановить кустарным способом, ну а эксперты отмечают, что многие так называемые союзники готовы делиться исключительно устаревшим оружием. Именно поэтому Украина получает единичные партии из советских истребителей, тогда как более современные аналоги европейские политики предпочитают придержать. В очередной раз отказалась отдавать свои JAS Gripen Швеция. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt Attack Spaning или истребитель-штурмовик-разведчик. Что до Gripen, то слово переводится как грифон. Самолёты выпускаются шведской компанией с 1997 года, а министр обороны Пол Йонсон в очередной раз заявил журналистам, что в стране острая нехватка истребителей, поэтому отправлять Украине просто нечего. Министр обороны был категоричен и заявил, что сегодня Киеву нужнее специалисты, которые смогут эффективно использовать уже поставленные вооружения. Ну а разговоры о передаче более современной техники явно преждевременны. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://topwar.ru/216637-zatvory-v-sau-postavlennyh-vsu-iz-italii-ukrainskim-voennym-prihoditsja-podbivat-molotkom.html

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#сво #политика #военные технологии
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