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Военный эксперт НАТО раскрыл главный признак скорой наступательной операции Украины на Донбассе
Не исключено, что в 2023 году наступательная операция не начнётся
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Сегодня в интернете появилось огромное множество экспертов, которые кичатся своими званиями и с уверенностью говорят на довольно скользкие темы. А бывает и так, что роль говорящей головы не себя берут популярные блогеры, которые ещё недавно смешили публику шутками ниже пояса, а сегодня перепрофилировались в военкоров. Всё это не так плохо, если относиться к подобным заявлениям с определённой долей скепсиса, вот только достаточно большая часть читателей верит каждому слову таких экспертов, а в результате возникают ситуации, когда одно и то же событие получает десятки трактовок и обрастает новыми деталями всякий раз, когда его берётся описывать известный аналитик. Но это касается вполне рядовых событий, тогда как ожидаемое контрнаступление украинской армии имеет ключевое значение не только для региона, но и для всего мира. 

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Не секрет, что европейские элиты поставили на победу Киева не только свою политическую карьеру, но и экономическую состоятельность Старого света. Проще говоря, если Россия сможет выйти из конфликта без видимых потерь, прихватив значительный кусок Украины, то местным политикам придётся разворачиваться на 180 градусов. Скорее всего, этим ребятам не будет места в новых правительствах, но до этого ещё далеко, ведь предугадать итоги наступательной операции невозможно. Впрочем, в ЕС и в США не теряют оптимизма, продолжая наращивать военную помощь и готовы и дальше сжимать санкционную удавку вокруг России. Сегодня вы могли прочитать о том, что санкции, предусматривающие запрет на экспорт в РФ технологий из Европы, провалились, при этом потери отдельных государств Еврозоны огромны и будут только увеличиваться. Словом, положение патовое, вот только ставки сделаны, а значит европейским элитам придётся играть в начатую партию до конца. Если вы хотите детально ознакомиться с тем, как ещё не начавшуюся наступательную операцию видят западные эксперты, то милости просим по ссылке на сайт Business Insider. Там вы узнаете всё о дезинформации, которую регулярно проводит Россия, а также скорой победе Украины. 

Если же вам лень читать такое длинное полотно откровенного бреда, то мы попытаемся извлечь оттуда зёрна разума, ибо в головы местных экспертов всё же иногда приходят светлые мысли. Не так часто, как нам бы хотелось, но отрицать очевидных фактов мы не будем. Итак, сотрудник оборонной программы вашингтонского Центра новой американской безопасности подробно остановился на том, почему украинская армия не наступает, а также раскрыл другие ключевые детали. Стоит учитывать, что всё это личное мнение некого Эндрю Метрика, поэтому относиться к подобным заявлениям стоит с осторожностью. Начнём с того, что эксперт уверен в скором начале наступательной операции. По его мнению, Киеву нужно больше времени для подтягивания резервов и механизированных бригад. В последние несколько дней появлялись те или иные данные о попытках прорыва украинских подразделений под Бахмутом. Эндрю Метрик полагает, что всё это не имеет отношения к наступлению, поскольку ВСУ пытаются нащупать слабые места в обороне российской армии. 

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Ну а масштабная наступательная операция стартует тогда, когда украинское командование подведёт к линии фронта значительные механизированные ресурсы. Судя по всему, поставки танков и бронетехники из Европы продолжаются, а в настоящее время идёт доукомплектация бригад. Главный признак того, что наступление вот-вот начнётся – это высокая концентрация танков и личного состава на линии соприкосновения. По мнению Эндрю Метрика, как только ВСУ перебросит на передовую большую часть западной техники, тот тут же перейдёт в наступление. На первый взгляд подобные утверждения кажутся логичными, вот только эксперт забывает о том, что сегодня невозможно подвести к границам большую армию таким образом, чтобы об этом никто не узнал. Получается, что армия РФ заранее узнает, когда ВСУ начнут наступательную операцию, ну а российские аналитики и вовсе полагают, что совершить прорыв не удастся. Дело в том, что в последние недели происходят мощнейшие удары по складам боеприпасов, техники и ракет. Выбивается ПВО, а также места скопления личного состава горюче-смазочных материалов. Накопить большой кулак в одном из направлений в такой обстановке почти невозможно, а в итоге если наступление и будет, то малыми силами, совершая локальные прорывы с попыткой закрепиться на занятых позициях.

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#аналитика #сво #политика
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S_layer
14:26
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Vorvort
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Yilec
14:23
Больше не считай. Это не твоё.
Киев потерял пять ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
Vorvort
14:21
Лучше возьми 6900XT водяную, за 54К в Москве видел, и радуйся. На уровне 4070 Ти, при этом памяти больше.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Deneb inside
14:15
Победа, ураа! Но, мне кажется МО РФ преуменьшает как обычно достижения нашей армии, по моим подсчетам, уничтожено около 50 пэтритов буквально за 1.5 часа атак
Киев потерял пять ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
h2o
14:10
думаю не врут! море то смогли выкопать
Украина заявляет, что смогла сбить 29 ракет за ночь, включая 6 ракет "Калибр", но в Одессе взрывы
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