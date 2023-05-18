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The Guardian: санкции не ослабили экономику РФ, поскольку Москва нашла простое решение проблемы
Западные эксперты фиксируют рост товарооборота со странами СНГ до 950%
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Пожалуй, Россия упустила момент, когда Европа полностью перешла под контроль США. Не исключено, что экономический потенциал несколько десятилетий назад не позволял оказать влияние на происходящие геополитические изменения, а прошлого уже не вернуть. В результате Европа превратилась в сгусток русофобских сателлитов, готовых на любые жертвы для достижения интересов сюзерена. Что любопытно, за прошедшие десятилетия страны Восточной Европы так и не смогли обрести экономическую независимость, а в результате вся Прибалтика и ряд других государств уже достаточно давно находятся на игле у МВФ и других финансовых институтов, контролируемых из США. Было бы глупо ожидать от правительства этих стран дружественных отношений, ведь эти ребята кормятся с рук дядюшки Сэма, ну а старик не испытывает положительных эмоций от восстановления могущества России на международной арене. Начало СВО стало триггером для объявления масштабных санкций, ну а эксперты по обе стороны океана уверены, что такими темпами быстрее развалится Евросоюз и обанкротится Европа, чем сдастся Россия. Подобные доводы пролетают мимо ушей местных элит, громко заявляющих о скором и неизбежном поражении РФ. 

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Как уже было сказано выше, одним из основных инструментов стали масштабные санкции, который имели только одну цель: развалить экономику России не допустить появления тех или иных технологических товаров на отечественном рыке. По бумагам всё просто супер, ведь санкции работают, а поставок нет, вот только на самом деле всё оказалось совершенно не так, как предполагали в ЕС, а в итоге Россия получает все необходимые технологии в полном объёме. Похоже, в Европе начали о чём-то догадываться, ведь в The Guardian пишут, что санкции навредили только тем, кто их ввёл. Мало того, там приводят любопытные данные, с которыми мы сегодня обязательно должны ознакомиться. По данным журналистов, ссылающихся на источники в правительстве Германии, за последний год экспорт немецких товаров в страны бывшего СССР вырос на 950%. Эксперты отмечают, что такое внушительное увеличение открывает новые горизонты для немецкого бизнеса и создаёт потрясающие возможности для развития торговых отношений между двумя регионами.

Эксперты ссылаются на данные Spiegel и особое внимание уделяют экономическим факторам. Отмечается, что одной из ключевых причин этого взрывного роста является улучшение торговых отношений и укрепление взаимовыгодного партнёрства между немецкими и бывшими советскими предприятиями. Благодаря активному поиску новых рынков и стремлению к диверсификации, немецкие компании сумели успешно проникнуть в различные секторы экономики бывших советских республик. Особое внимание уделяется энергетическому сектору. По данным экспертов, немецкие компании стали основными поставщиками технологий и оборудования для стран СНГ, желающих модернизировать свою энергетическую инфраструктуру и перейти на более устойчивые и экологически чистые источники энергии. Это привело к значительному увеличению экспорта немецкого оборудования, а также к созданию новых рабочих мест в Германии. Кроме того, немецкие компании также активно проникают в другие отрасли, такие как транспорт и логистика, машиностроение, информационные технологии и сельское хозяйство. Их рост в этих секторах свидетельствует о разнообразии товаров и услуг, которые немецкие компании предлагают своим партнёрам в бывших советских республиках.

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Называются несколько стран, демонстрирующих увеличение товарооборота: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Армению, Белоруссию и Киргизию. И всё бы ничего, вот только эксперты констатируют, что большая часть продукции, поступающей в указанные выше страны, тут же отправляется в Россию. Особенно впечатляющим является рост экспорта западных автомобилей и автозапчастей в Киргизию, который составил 4129% (84 миллиона евро). Экспорт изделий из металла, химической продукции и одежды также увеличился более чем на 1000%, а поставки заводских машин выросли на 752%. По мнению журналистов The Guardian, санкции не только оказались болезненными, но и крайне опасны для мировой экономики. Москва отлично приспособилась и получает всё необходимое через третьи страны. При этом Европа отрезала для себя возможность закупать дешёвый газ и нефть из России. Здравый смысл подсказывает, что ограничения должны быть отменены, вот только страны G7 и вовсе планируют сделать запрет на покупку российских энергоносителей обязательным для всех союзников США.  

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#санкции #политика #экономика
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