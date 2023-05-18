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Почему не бывает идеальных процессоров, и на что обратить внимание при сборке ПК для 1080р и 2К
Если сделать правильный выбор, то недостатки не будут заметны в тех сценариях, в которых вы намерены использовать компьютер
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Если вы можете себе позволить потратить на сборку компьютера хотя бы 120 тысяч рублей, то стоит обратить внимание на процессор Ryzen 7 5800X3D. Камень может стать почти идеальным для тех, кто планирует инвестировать в перспективную сборку, которая останется актуальной как минимум 4 года. Ryzen 7 5800X3D обладает внушительной производительностью и может работать на дешёвой материнской плате с самой простой оперативной памятью. Это значительные преимущества, но есть и очевидные недостатки, о которых стоит помнить. К примеру, если вы сегодня соберёте систему на базе такого камня, то уже не сможете её усилить за счёт простой смены процессора. 

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Для фанатов Intel подобное не кажется странным, ну а поклонники AMD привыкли к преемственности поколений. Всё это значит, что Ryzen 7 5800X3D пусть и кажется выгодным предложением, не может считаться идеальным процессором. Скорее всего, идеальных процессоров и вовсе не существует, ну а мы предлагаем вам изучить несколько камней среднего ценового сегмента, которые позволят собрать не такую дорогую систему, но имеют как свои достоинства, так и очевидные недостатки. 

Начнём с Ryzen 7 5800X, который даже сегодня остаётся одним из самых массовых процессоров на рынке. Камень подходит как для экономной сборки для 1080р, так и для перспективного компьютера, который будет легко щёлкать любые игры в 2К. В первом случае вам понадобится скромная материнская плата и такая же недорогая оперативная память. О попытках разгона можно забыть, ну а всё внимание стоит перенести на видеокарту. Неплохо подойдёт GeForce RTX 3060, которая подешевела до 26 тысяч рублей, или GeForce GTX 1660 SUPER, за которую просят 22 тысячи рублей. Можно и дешевле, но в этом случае нет смысла брать такой мощный процессор. Ну а для 2К вам стоит вооружиться видеокартой уровня GeForce RTX 3070, а также уделить внимание разгонному потенциалу оперативной памяти. В некоторых сценариях это может принести свои выгоды, но не потребует значительных инвестиций. Помните о том, что Ryzen 7 5800X устанавливается в сокет АМ4, поэтому уже не будет обновляться в будущем. Пожалуй, это самый значительный недостаток, тогда как выгодная цена не может не радовать потенциальных покупателей.

Ryzen 5 7600Х обладает тем, чего нет у Ryzen 7 5800X, но это не делает его выгодным и перспективным. Дело в том, что Ryzen 5 7600Х основан на сокете АМ5, поэтому будет хорош в том случае, если вы планируете усилить компьютер через несколько лет. Эксперты называют такую возможность уникальной и пеняют в сторону Intel, поскольку там ничего подобного геймерам не предлагают. И всё же, при всех своих достоинствах Ryzen 5 7600Х можно назвать полным провалом. Как оказалось, в продаже нет недорогим материнских плат под этот камень, а платить как минимум на 10 тысяч дороже за плату и на 5 тысяч за оперативную память – это непростительная глупость и расточительность. Получается, что вы не сможете собрать на базе Ryzen 5 7600Х недорогую систему, а в итоге получите только потенциал, который и вовсе может не раскрыться. Сегодня мы вам не рекомендуем брать Ryzen 5 7600Х, ну а в будущем всё может измениться, ведь рано или поздно материнские платы под новый сокет должны подешеветь. 

Не менее интересно выглядит Ryzen 9 5900Х. Это быстрый 12-ядерный процессор, который отлично впишется в рабочую сборку. Так, если вам нужна действительно мощная машина, но вы не готовы инвестировать сотни тысяч рублей в сборку под Intel, то Ryzen 9 5900Х играючи решит все ваши проблемы. Во-первых, он и вправду хорошо справляется с любыми задачами, а значит остаётся конкурентным даже по сравнению с новичками текущего поколения. Во-вторых, под него вам понадобится такая же недорогая материнская плата и ОЗУ, как и под Ryzen 7 5800X. Выходит, что вы получаете больше, но платите мало. Ryzen 9 5900Х можно назвать игровым, ну а при всех его достоинствах, имеется один недостаток. 

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Так, если вы обратите внимание на тесты Ryzen 7700Х, то сможете убедиться в том, что этот камень обходит Ryzen 9 5900Х в играх, но уступает в рабочих задачах. Получается, что в идеальных условиях 12-ядерник AMD не только слегка уступает новинке 2022 года, но и не может претендовать на совместимость с материнскими платами текущего поколения. Ryzen 7700Х выглядит неплохо, но имеет всё те же недостатки, что и указанный выше Ryzen 5 7600Х. Как вы уже могли понять, идеальных процессоров не бывает, а значит вам придётся выбирать между достоинствами и недостатками, определив для себя то, что не оказывает влияния на наиболее частые сценарии, в которых тот или иной камень будет работать. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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