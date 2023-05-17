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GeForce RTX 3070 сильно подешевела и рекомендуется для 2К на фоне выхода GeForce RTX 4060 Ti
Цены на видеокарты NVIDIA прошлого поколения снижаются
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Есть такое хорошее выражение: «всё познаётся в сравнении». Представьте себе, что вы вынуждены ехать домой не в комфортном такси или собственной машине, а в общественном транспорте. Для многих это самые настоящие будни, но неженки обязательно отметят, что в автобусе пахнет не лучшим образом. Что же, стоит в салон войти парочке бомжей, как ваше мнение об удобстве коренным образом изменится. Проще говоря, мы даже не представляем, как было хорошо вчера, пока не наступит завтра. 

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С видеокартами творится та же история. Вспомните, ведь летом 2022 года за скромную GeForce RTX 3060 просили 65 тысяч рублей, а в начале весны 2022 эту встретить эту видеокарту дешевле 80 тысяч было нереально. Учтите, что курс рубля тогда был ниже, чем сейчас, ну а сегодня в наличии GeForce RTX 4070 Ti, которая в несколько раз быстрее GeForce RTX 3060, а ведь прошёл всего год. Нам кажется, что цены не снижаются, а эксперты постоянно упрекают во всех смертных грехах Дженсена Хуанга. Согласимся, ведь глава NVIDIA и вправду грешен. Он решил, что может единолично управлять рынком пользовательской графики, вынуждая геймеров вываливать по 1000 долларов за 1 видеокарту. К счастью для нас с вами, идея провалилась, а сегодня дела у NVIDIA идут не лучшим образом. Производство GeForce RTX 4070 остановлено, а на носу выход GeForce RTX 4060 Ti. Сможет ли Дженсен Хуанг унять свои аппетиты, нам только предстоит узнать, ну а пока стоит взглянуть на несколько видеокарт, которые вы можете купить прямо сейчас.

Начнём с GeForce RTX 4070, продажи которой называются провальными. Как мы уже писали выше, всё познаётся в сравнении, ну а сравнивать сегодня есть с чем. Итак, в продаже имеется GeForce RTX 3070 Ti, за которую просят 58 тысяч рублей. Вы удивитесь, но обе видеокарты примерно равны по быстродействию в играх, но у новинки есть свои преимущества. Прежде всего она способна предложить 12 Гб видеопамяти. Эксперты полагают, что эта переменная крайне важна, ведь речь идёт о продукте, который создан для владельцев мониторов с разрешением 2К. Ну а там требования довольно высокие, а значит дополнительные 4 Гб точно пригодятся. Ширина шины меньше, но разница в пропускной способности устраняется за счёт более скоростной памяти. Всё это только цифры, ну а обычные геймеры увидят преимущество в реальных играх за счёт более современной версии технологии масштабирования. Допустим, вы хотите опробовать свои силы в 4К. Смело активируйте трассировку лучей и DLSS 3.0, ведь обе этих технологии получили солидный буст в рамках перехода на новое поколение графических чипов. Как видите, GeForce RTX 4070 намного лучше, ну а GeForce RTX 3070 Ti сильно устарела, а значит не может претендовать на место в системном блоке. По крайней мере пока не подешевеет.

А вот у GeForce RTX 3070 есть все шансы на второе дыхание. Дело в том, что эта видеокарта сегодня стоит 44 тысячи рублей, а значит обойдётся вам на целых 20 тысяч дешевле. Помните о том, что здесь вы получите все минусы прошлого поколения, включая скромные 8 Гб видеопамяти. Вот только всё это было неприятно за 60 тысяч, тогда как за 44 выглядит совершенно иначе. GeForce RTX 3070 способна справляться с самыми требовательными играми и способна демонстрировать приличную производительность со стабильно высоким фрамрейтом. Скорее всего, после релиза GeForce RTX 4060 Ti, видеокарта GeForce RTX 3070 можете ещё немного подешеветь, но увидеть её ниже 40 тысяч рублей мы с вами сможем ещё не скоро. На самом деле многое будет зависеть от курса рубля. На прошлой неделе за 1 доллар давали всего 76 рублей, тогда как в последние дни курс вернулся к отметке 80-к-1.

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Ну и не забывайте о существовании GeForce RTX 3060 Ti. Релиз GeForce RTX 4060 Ti состоится только на следующей неделе, ну а графический чип прошлого поколения начал дешеветь уже сегодня. Если вы готовы немого подождать, то мы советуем вам запастись попкорном и смотреть на цены. Скорее всего, уже к середине июня за GeForce RTX 3060 Ti будут просить около 30 тысяч рублей, а значит стоимость менее производительных решений прошлого поколения также может пойти вниз. Загадывать слишком самонадеянно, поскольку в руках у NVIDIA есть мощный инструмент под названием искусственный дефицит. Не исключено, что Дженсен Хуанг может пойти на жертвы, только бы не снижать рекомендованную стоимость на старые и новые видеокарты.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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