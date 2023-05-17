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Как начать экономить и собрать игровой ПК под 4К без переплат – 5 лучших процессоров мая 2023 года
Если хорошенько подумать, то можно очень неплохо сэкономить
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Несмотря на то, что основная часть подобных материалов посвящена рекламным продуктам, особое внимание мы ежедневно уделяем ликвидации безграмотности среди наших читателей. Приводим логичные аргументы и рассказываем о том, почему один процессор лучше другого. Словом, есть достаточно информации о каждом популярном и не очень продукте, который вы можете встретить в российской рознице, вот только всё это никак не влияет на обычных покупателей. Эти ребята упрямо выбирают не самые выгодные позиции, а после плачут о том, что компьютеры дорожают. Ещё бы, ведь сегодня самое время как следует пошевелить мозгами. 

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Цены действительно далеки от идеала, а курс рубля уже несколько месяцев наводит грусть. В итоге, несмотря на общемировые тенденции, стоимость многих популярных процессоров не снижается, а отечественные геймеры вынуждены переплачивать. Давайте рассмотрим несколько процессоров от 30 до 40 тысяч рублей и попытаемся понять, какие из них позволят сэкономить, а какие лучше оставить фанатам и энтузиастам. Коснёмся исключительно камней нового поколения, пытаясь изучить не только достоинства, но и недостатки. 

Пожалуй, наиболее популярным процессором для энтузиастов, которые хотят всё и сразу, впору считать Core i7-13700KF. За 41 тысячу рублей вы получите 16 ядер, всего одно из которых будет работать на частоте 5.4 ГГц. Теоретически, возможность разогнать до 5.5 ГГц абсолютно все 8 больших ядер остаётся, но в таком случае вам понадобится материнская плата от 30 тысяч рублей и оперативная память DDR-6000 и выше. Всё это встанет вам в копеечку, но принесёт не больше 5% буста. Скорее всего, в синтетических тестах и специализированном программном обеспечении можно выжать все 20%. Вот только мы не видим смысла от любования виртуальными попугаями, применить которые в реальной жизни невозможно. Core i7-13700KF хорош, но попытка раскрыть его потенциал обернётся огромными растратами. Проще купить Core i9-13900KF и поставить его на недорогую материнскую плату и самую обычную оперативную память. Цена окажется аналогичной, но скорость в последнем случае выше. 

Ryzen 9 7900Х со своими 12-ю ядрами на фоне указанного выше процессора Intel выглядит бедным родственником. Дело в том, что в текущем поколении процессоры AMD ощутимо уступают конкурентам из синего лагеря как в многоядерных задачах (читай – хуже в работе с реальными приложениями), так и в играх. Получается, что владельцам GeForce RTX 4090 мы настоятельно не рекомендуем покупать Ryzen 9 7900Х. Здесь потеря быстродействия окажется критичной, ну а с менее недорогой видеокартой уровня GeForce RTX 4070 разница между камнями окажется близка к нулю. Выходит, что смысл от покупки Ryzen 9 7900Х имеется, а эксперты рассказывают о перспективах апгрейда, ведь процессор AMD принадлежит к первому поколению, вышедшем на базе платформы АМ5. Получается, что систему на его базе будет проще и дешевле обновить.

Как мы уже писали выше, многие пользователи не умеют слышать правильные советы, ведь Ryzen 7 5800X3D остаётся идеальным кандидатом на сборку мощной игровой системы. Посудите сами: процессор стоит на 10 тысяч дешевле Core i7-13700KF, но в большинстве игр с видеокартами до 80 тысяч рублей показывает аналогичное быстродействие. Ryzen 7 5800X3D перспективный и скоростной, но будет хорошо себя чувствовать на материнской плате за 8000 рублей. Вам потребуется скромная оперативная память DDR4 за 4 тысячи рублей, а в итоге можно сэкономить на компьютере все 40 тысяч рублей. Мы полагаем, что именно Ryzen 7 5800X3D остаётся самым выгодным решением на рынке, ну а дабы вы не сомневались, изучим ещё несколько процессоров. 

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Как видите, за 30 и 29 тысяч рублей в наличии Core i5-13600KF и Ryzen 77700Х. Первый быстрее, но создан для энтузиастов, а значит при попытке собрать на его основе систему под разгон будет стоить ощутимо дороже. Помните о том, что разница в скорости есть только с дорогими видеокартами, поэтому учитывайте прежде всего потенциал. Ну а у Ryzen 77700Х этот показатель выше, поскольку предполагает использование сокета АМ5 в будущем для апгрейда. Несмотря на то, что оба процессора покажут высокую производительность, сборка на Ryzen 7 5800X3D будет дешевле, а количество кадров в играх окажется примерно равным. Мы полагаем, что смысл переплачивать за указанные выше камни AMD и Intel нового поколения есть только в том случае, если вы действительно настроены на рабочие задачи или хотите взять видеокарту за 100 тысяч рублей. В этом случае обратите внимание на Core i7-13700KF и Core i5-13600KF, поскольку оба процессора прекрасно справляются со своими задачами здесь и сейчас. Дорого, но быстро. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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