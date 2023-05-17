Если хорошенько подумать, то можно очень неплохо сэкономить

Несмотря на то, что основная часть подобных материалов посвящена рекламным продуктам, особое внимание мы ежедневно уделяем ликвидации безграмотности среди наших читателей. Приводим логичные аргументы и рассказываем о том, почему один процессор лучше другого. Словом, есть достаточно информации о каждом популярном и не очень продукте, который вы можете встретить в российской рознице, вот только всё это никак не влияет на обычных покупателей. Эти ребята упрямо выбирают не самые выгодные позиции, а после плачут о том, что компьютеры дорожают. Ещё бы, ведь сегодня самое время как следует пошевелить мозгами.

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Цены действительно далеки от идеала, а курс рубля уже несколько месяцев наводит грусть. В итоге, несмотря на общемировые тенденции, стоимость многих популярных процессоров не снижается, а отечественные геймеры вынуждены переплачивать. Давайте рассмотрим несколько процессоров от 30 до 40 тысяч рублей и попытаемся понять, какие из них позволят сэкономить, а какие лучше оставить фанатам и энтузиастам. Коснёмся исключительно камней нового поколения, пытаясь изучить не только достоинства, но и недостатки.

Пожалуй, наиболее популярным процессором для энтузиастов, которые хотят всё и сразу, впору считать Core i7-13700KF. За 41 тысячу рублей вы получите 16 ядер, всего одно из которых будет работать на частоте 5.4 ГГц. Теоретически, возможность разогнать до 5.5 ГГц абсолютно все 8 больших ядер остаётся, но в таком случае вам понадобится материнская плата от 30 тысяч рублей и оперативная память DDR-6000 и выше. Всё это встанет вам в копеечку, но принесёт не больше 5% буста. Скорее всего, в синтетических тестах и специализированном программном обеспечении можно выжать все 20%. Вот только мы не видим смысла от любования виртуальными попугаями, применить которые в реальной жизни невозможно. Core i7-13700KF хорош, но попытка раскрыть его потенциал обернётся огромными растратами. Проще купить Core i9-13900KF и поставить его на недорогую материнскую плату и самую обычную оперативную память. Цена окажется аналогичной, но скорость в последнем случае выше.

Ryzen 9 7900Х со своими 12-ю ядрами на фоне указанного выше процессора Intel выглядит бедным родственником. Дело в том, что в текущем поколении процессоры AMD ощутимо уступают конкурентам из синего лагеря как в многоядерных задачах (читай – хуже в работе с реальными приложениями), так и в играх. Получается, что владельцам GeForce RTX 4090 мы настоятельно не рекомендуем покупать Ryzen 9 7900Х. Здесь потеря быстродействия окажется критичной, ну а с менее недорогой видеокартой уровня GeForce RTX 4070 разница между камнями окажется близка к нулю. Выходит, что смысл от покупки Ryzen 9 7900Х имеется, а эксперты рассказывают о перспективах апгрейда, ведь процессор AMD принадлежит к первому поколению, вышедшем на базе платформы АМ5. Получается, что систему на его базе будет проще и дешевле обновить.

Как мы уже писали выше, многие пользователи не умеют слышать правильные советы, ведь Ryzen 7 5800X3D остаётся идеальным кандидатом на сборку мощной игровой системы. Посудите сами: процессор стоит на 10 тысяч дешевле Core i7-13700KF, но в большинстве игр с видеокартами до 80 тысяч рублей показывает аналогичное быстродействие. Ryzen 7 5800X3D перспективный и скоростной, но будет хорошо себя чувствовать на материнской плате за 8000 рублей. Вам потребуется скромная оперативная память DDR4 за 4 тысячи рублей, а в итоге можно сэкономить на компьютере все 40 тысяч рублей. Мы полагаем, что именно Ryzen 7 5800X3D остаётся самым выгодным решением на рынке, ну а дабы вы не сомневались, изучим ещё несколько процессоров.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Как видите, за 30 и 29 тысяч рублей в наличии Core i5-13600KF и Ryzen 77700Х. Первый быстрее, но создан для энтузиастов, а значит при попытке собрать на его основе систему под разгон будет стоить ощутимо дороже. Помните о том, что разница в скорости есть только с дорогими видеокартами, поэтому учитывайте прежде всего потенциал. Ну а у Ryzen 77700Х этот показатель выше, поскольку предполагает использование сокета АМ5 в будущем для апгрейда. Несмотря на то, что оба процессора покажут высокую производительность, сборка на Ryzen 7 5800X3D будет дешевле, а количество кадров в играх окажется примерно равным. Мы полагаем, что смысл переплачивать за указанные выше камни AMD и Intel нового поколения есть только в том случае, если вы действительно настроены на рабочие задачи или хотите взять видеокарту за 100 тысяч рублей. В этом случае обратите внимание на Core i7-13700KF и Core i5-13600KF, поскольку оба процессора прекрасно справляются со своими задачами здесь и сейчас. Дорого, но быстро.