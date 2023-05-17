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Геймеры перестали покупать видеокарты NVIDIA – производство GeForce RTX 4070 полностью остановлено
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Судя по всему, дела у NVIDIA идут не лучшим образом, ведь спрос на графические чипы падает, а малыми жертвами из кризиса не выйти. Эксперты полагают, что наиболее эффективной тактикой будет прямая коррекция цен. В этом случае придётся не только снизить аппетиты, но и компенсировать партнёрам миллионы долларов, поскольку снижать цены нужно было уже вчера. В результате маржа окажется ощутимо ниже, чем ожидалось, а в итоге нет ничего удивительного в том, что Дженсен Хуанг медлит. Пожалуй, более выгодным решением было бы пойти партнёрам на уступки. Так, можно было бы неофициально понизить стоимость того или иного графического чипа, компенсировав партнёрам только часть, при этом разрешив продавать в комплекте с аксессуарами или комплектующими. К примеру, GeForce RTX 4070 Ti за 800 долларов – это настоящий грабёж, но если положить в комплект твердотельный накопитель за 120 долларов или прокачанные наушники за 150 долларов, то спрос точно повысится. 

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Вообще, есть все основания полагать, что цены уже пошли вниз. Так, GeForce RTX 4080 получила 1200 долларов на старте, но вызвала негодование геймеров по всему миру. В Китае купить такую видеокарту можно дешевле 1000 долларов, а значит NVIDIA уже приступила к коррекции цен. Скорее всего, это исключение из правил, поскольку пока Дженсен Хуанг планирует использовать совершенно другие способы борьбы с низким спросом. Как ранее сообщалось, продажи GeForce RTX 4070 оказались разочаровывающими для компании. NVIDIA выпустила слишком много графических чипов, а сегодня не знает, куда всё это девать. Можно было бы воспользоваться советами экспертов, но Дженсен Хуанг и сам своего рода эксперт, поэтому вместо скидок грядёт остановка производственных мощностей. По данным 3DCenter, ранее планировалось частично приостановить выпуск GeForce RTX 4070 в мае, но есть все основания полагать, что положение не улучшается, ведь запасы почти не уходят. 

Это значит, что остановка производства не оказала влияния на спрос. Дефицита не возникло, а теперь руководство NVIDIA и вовсе полагает, что нужно заморозить выпуск GeForce RTX 4070 на несколько месяцев. Ситуация довольно забавная. Дело в том, что NVIDIA никогда не зарабатывала на продаже дорогостоящих графических чипов большие деньги. Флагманы интересны небольшому количеству геймеров, ну а в последнее время средневысокий сегмент стоит дороже, чем ещё 4 года назад просили за самые скоростные решения. GeForce RTX 4070 просто не может стоить 600 долларов, а значит нужно не останавливать выпуск, а снижать цены. Заметьте, что купить такую видеокарту по рекомендованной стоимости вы можете только в США, тогда как в РФ за новинку просят 65 тысяч рублей, что эквивалентно 800 долларам. Инсайдеры пишут, что в ближайшие полтора месяца партнёры NVIDIA будут лишены поставок GeForce RTX 4070, но не исключено, что остановка производственных мощностей коснётся гораздо большего количества продуктов. 

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Эксперты указывают, что массовый геймер не покупает дорогие видеокарты, при этом проблема GeForce RTX 4070 гораздо шире, ведь за эти же 600 долларов вы можете купить полноценную игровую приставку. Согласимся, что игры по 70 долларов – это сурово, ведь куда выгоднее стать пиратом на ПК. И всё же, значительная часть любителей компьютерных игр предпочитает платные услуги, ну а мы напомним, что существуют подписки, позволяющие за относительно небольшие деньги получить в своё распоряжение популярные тайтлы. При этом эксперты полагают, что на пути GeForce RTX 4070 встали не только указанные выше факторы. Дело в том, что уже несколько месяцев геймеры ждут релиза GeForce RTX 4060 Ti. Ожидается, что видеокарта будет близка по скорости к GeForce RTX 3070 Ti, но получит ценник в 400 долларов. Ну а поскольку большая часть геймеров спокойно сидит за мониторами с разрешением 1080р и 2К, то подобной производительности хватит с головой. Когда Дженсен Хуанг намерен запустить производство GeForce RTX 4070, инсайдеры не знают. Скорее всего, это будет зависеть от множества факторов, включая успешную линейку графических чипов AMD. Веры в красных становится всё меньше, но это не значит, что нужно ставить крест на игровом подразделении тётушки Су.

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#видеокарты #geforce rtx 4060 ti
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Геймеры перестали покупать видеокарты NVIDIA – производство GeForce RTX 4070 полностью остановлено
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