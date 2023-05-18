Radeon RX 6650 XT быстрее и дешевле GeForce RTX 3060

Сегодня мы с вами пытались понять, какие видеокарты NVIDIA стоить покупать, если у вас есть до 60 тысяч рублей. Как оказалось, GeForce RTX 4070 выглядит неплохо, но дорого, а многие геймеры ждут скидок и появления на прилавках GeForce RTX 4060 Ti. Графические чипы прошлого поколения не всегда могут вызвать интерес у потенциальных покупателей, но GeForce RTX 3060 Ti кажется нам жизнеспособной. Особенно это заметно на фоне снижения стоимости в российской рознице, а в итоге даже у фанатов NVIDIA есть реальная возможность получить неплохую видеокарту по выгодной цене.

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Ну а в данном материале мы изучим аналогичный сегмент, но пройдёмся по продукции AMD. При этом многие наши читатели знают о том, что очень часто графические чипы красной команды подвергаются неправомерному преследованию в прессе. На этот раз мы не будем вас разуверять в том, что у AMD прекрасные драйверы, но рассмотреть соотношение цены и производительности нужно.

Начнём с Radeon RX 6800, которая примерно равна по скорости с указанной выше GeForce RTX 4070. Напомним, новинка NVIDIA стоит около 65 тысяч рублей, а некоторым может показаться, что Radeon RX 6800 выгоднее. Не тут-то было. Дело в том, что GeForce RTX 4070 не просто превосходит конкурентку в трассировке лучей, но и поддерживает технологию DLSS 3.0. Получается, что вы сможете задействовать масштабирование, добившись минимального размытия изображения, значительно увеличив количество кадров в секунду. У AMD есть FSR 2.0, тогда как более новая технология третьего поколения снова запаздывает. Radeon RX 6800 способна предложить 16 Гб видеопамяти, но в данном случае преимущество это несерьёзное, поскольку в разрешении 2К столько вам не потребуется. Выходит, что все вышесказанные моменты ничего Radeon RX 6800 не дают, а мы рекомендуем присмотреться именно к GeForce RTX 4070. Повторимся, что эта видеокарта далека от идеала, но быстрее и перспективнее в данном сегменте ничего нет.

Если вы хотите немного сэкономить, то самое время обратить внимание на Radeon RX 6750 XT, которая выглядит достойно даже на фоне более мощной GeForce RTX 4070. Прежде всего вы получаете возможность сохранить в кошельке 20 тысяч рублей, а это уже не мало в наше тяжёлое время. Кто-то скажет, что времена и не были лёгкими, и будет прав, ну а мы добавим, что Radeon RX 6750 XT имеет достаточную для 2К мощность, а значит в любых играх будет демонстрировать высокие настройки графики. Прибавьте к этому наличие 12 Гб видеопамяти, и вы получите почти идеальную видеокарту. Хотелось бы меньше, но в условиях дешёвого рубля это невозможно. Неясно, почему национальная валюта пошла вниз, но именно из-за этого видеокарта дешевеют медленнее, чем мы ожидали.

Radeon RX 6700 XT почти такая же быстрая, но немного расстраивает из-за наличия медленной видеопамяти. Во многих играх это не играет ключевой роли, ну а с процессором до 15 тысяч рублей разница и вовсе будет небольшой. Получается, что выбор Radeon RX 6700 XT мы оставляем на выше усмотрение, ведь в некоторых случаях сэкономить 5 тысяч рублей сродни победе над системой. А вот брать Radeon RX 6700 настоятельно не советуем. Что любопытно, ещё неделю назад эта видеокарта смотрелась за свои 38 тысяч очень выгодно, вот только несколько продуктов AMD подешевели, тогда как Radeon RX 6700 осталась без изменений. Увы, но за такую сумму у неё нет шансов, ведь здесь 160-битная шина и 10 Гб видеопамяти. За 34 тысячи было бы неплохо, ну а в данном сегменте такая разница имеет существенное значение.

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Ну и самым выгодным предложением нашего материала впору назвать Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта примерно равна по скорости GeForce RTX 3060 Ti, но стоит ощутимо меньше. Получается, что вы экономите на ровном месте, при этом если говорить о ценовом сегменте, то перед нами конкурентка GeForce RTX 3060, но на 15% быстрее. Феноменально, ну а мы добавим, что данная видеокарта способна тянуть игры в 2К, но будет не так хороша, как указанная выше GeForce RTX 4070. Нужно осознавать, что здесь 8 Гб видеопамяти и узкая 128-битная шина. Всё это сильно ограничивает потенциал видеокарты, но позволило установить правильную цену, а значит потенциальный покупатель будет в выигрыше.