Несмотря на почтенный возраст, Ryzen 5 3600 способен привлекать потенциальных покупателей

Существует не только глобальная статистика, но и региональные данные продаж, которые могут существенно отличаться от общемировой картины. Например, в Германии обожают видеокарты и процессоры AMD, тогда как в Японии существует мода на необычные модели с разнообразными цветовыми гаммами. Там производители позволяют геймерам самостоятельно заменять пластиковые кожухи, где нарисованы герои комиксов и аниме. Ну а в России пользователи более традиционны, а значит делают выбор в пользу видеокарт NVIDIA и процессоров Intel.

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Даже когда все в мире покупали камни AMD прошлого поколения, российские геймеры упрямо платили за менее скоростные решения от синего лагеря. В 2022 году Intel и вовсе удалось переломить положение, ну а в итоге отечественные покупатели стали интересоваться продукцией красных всё меньше. Согласно недавним отчётам, доля AMD на мировом рынке за 1 квартал 2023 выросла до 36%, а значит положение становится не таким печальным, как было в конце прошлого года. Похоже, меняют свои предпочтения и российские пользователи.

Сегодня мы рассмотрим 5 наиболее популярных процессоров, которые лучше всего продавались в первые две недели мая в магазине Ситилинк. Количественных показателей нет, поэтому будем судить только по занимаемым местам. Бессменным лидером традиционно становится Core i5-12400F. Эта 6-ядерный процессор может предложить невысокую стоимость и актуален как при сборке игровой станции, так и для рабочего компьютера или системного блока для школьника или студента. Core i5-12400F производительный и сможет раскрыть потенциал видеокарты уровня GeForce RTX 3060 Ti. Для более прокачанных графических чипов есть другие процессоры, ну а Core i5-12400F привлекает невысокими требованиями, ведь собрать ПК на его основе можно за сущие копейки.

Повторимся, что положение Intel на рынке РФ остаётся лидирующим, но некоторые движения уже заметны. Так, совершенно неожиданно на второе место вышел Ryzen 5 5600Х. Вообще, этот процессор быстрее и дешевле указанного выше Core i5-12400F, но реклама работает исправно, а значит на продукцию AMD смотрят с сомнением, а многие потенциальные покупатели даже не знают, что у красных дешевле и быстрее. Не забывайте, что Ryzen 5 5600Х обладает высоким потенциалом для обновления. Проще говоря, если у вас уже есть процессор Ryzen первых поколений, то вы без труда сможете поставить в компьютер более новый камень без покупки материнской платы. Дёшево и сердито, ну а ваш Intel такого не может. Или не хочет, кто его знает.

На третьем месте Ryzen 5 3600. Кстати, на четвёртом за ту же цену в наличии Core i3-12100F. О противостоянии процессоров можно написать целую оду, ну а мы подытожим. Итак, Ryzen 5 3600 имеет 6 ядер, а значит чуть лучше справится с рабочими задачами. Core i3-12100F более новый и имеет неплохой потенциал в играх. Скорее всего, оба будут работать одинаково, а вы даже при большом желании не сможете заметить различия. Оба процессора не могут считаться игровыми, поскольку лучше подходят для экономной сборки для школьника. Все разговоры о преимуществах в рабочих задачах в реальности не имеют смысла, поскольку оба демонстрируют крайне низкие показатели и не подходят для тех, кому действительно нужен камень для решения сложных задач.

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Если вам позарез нужен 6-ядерный камень Intel, но вы хотите немного сэкономить, то смело берите Core i5-11400F. Процессор 11-го поколения не так хорош в играх, как более новый вариант, но в целом всё ещё подходит для самых разнообразных задач. Купив Core i5-12400F, вы сэкономите 4 тысячи рублей, а нечто подобное может заинтересовать тех, для кого имеет значение каждая тысяча рублей. Вообще, если вы хотите сэкономить, но собрать игровую систему, то мы советуем взять процессор Ryzen 5 5600G. Если у вас есть вопросы относительно данного камня, то советуем перейти в наш материал по ссылке. Там есть целая сборка, которая затянула на 35 тысяч рублей, но способна тянуть не только Counter-Strike и Dota 2, но и Мир танков. Ryzen 5 5600G не демонстрирует заоблачной производительности, но за счёт наличия мощного интегрированного чипа способен составить конкуренцию любому указанному выше процессору. Всё это актуально, если вы ищете максимальную экономию. Ну а в случае, если вы предпочитаете новые требовательные игры, то обойтись без дискретной видеокарты всё же не получится.