Именно к таким неутешительным выводам приходят западные аналитики

Сегодня многие западные эксперты уверены, что Россия довольно долго готовилась к тому, чтобы бросить США вызов, усиливая не только военные и политический потенциал, но и пытаясь сделать экономику стабильной. Тот факт, что Америка и Европа заблокировали сотни миллиардов долларов доказывает, что сделать удалось далеко не всё, но некоторые аналитики полагают, что получить реальный доступ к этим деньгам Россия не могла. Проблема в том, что именно США и ЕС являются эмитентами долларов и евро, а значит способны контролировать денежные потоки в режиме реального времени. Возможно, если бы все эти 300 миллиардов находились в бы в бумажном эквиваленте, то проблем было бы не так много, вот только в последнее время банки предпочитают переводить друг другу цифры, а значит янки способны заморозить любые активы простым нажатием кнопки. Прибавьте сюда тот факт, что США контролируют международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT), а значит владеют ключами от всех дверей.

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Как оказалось, не от всех, ведь по данным зарубежных экспертов, США и союзники не смогли нанести экономике России критического удара, а реалисты и вовсе рассказывают том, что финансовый сектор РФ набирает обороты. Пожалуй, одним из наиболее эффективных средств для уничтожения экономического потенциала России оставался экспорт энергоносителей. В 2022 году все попытки заставить Европу в сжатые сроки отказаться от трубного газа не увенчались успехом, а в итоге Америка просто взорвала Северные потоки. Предполагалось, что это окажет критическое влияние на газовую отрасль России, ну а следующим ударом стал так называемый потолок цен. Известно, что уже вскоре будет введён в действие следующий пакет санкций, вот только знакомые с переговорным процессом специалисты уверены, что энергоносители, идущие по трубам в Европу, в текст включены не будут. ЕС медленно уходит с углеводородной иглы, теряя промышленность, а зиму 2022-2023 удалось пережить относительно легко только потому, что температура оказалась щадящей. При этом учёные уверяют, что период повышенной активности Солнца подошёл к концу, а значит следующая зима может быть суровой.

На начало мая в газовых хранилищах ЕС осталось около 65% голубого топлива, вот только в случае прихода холодов со средней температурой -10 градусов, пережить следующую зиму будет непросто. Несмотря на это США продолжает давить, игнорируя проблемы европейцев, оказавшихся на переднем краю и вынужденных сталкиваться с последствиями зависимых от Америки элит. По мнению американского журналиста Клейтона Морриса, услышать которого можно в эфире Red Pilled TV, российская экономика справляется с негативными последствиями санкций благодаря высокому спросу на энергоресурсы со стороны Китая и Индии. В январе 2023 года Индия стала крупнейшим потребителем российской сырой нефти, импортируя рекордные 1.4 миллиона баррелей в сутки. Также объём импорта энергетического угля в Индию вырос на 15% в 2022 году, достигнув отметки в 161.18 миллиона тонн.

Однако индийскому премьер-министру Нарендре Моди приходится сталкиваться с некоторыми сложностями, включая высокую инфляцию и предстоящие выборы. Сохранение хороших отношений с Россией и развитие связей со странами Запада представляет для него сложное решение. Аналитики предполагают, что премьер сталкивается со сложным выбором, поскольку ряд стран готовы поставлять в Индию дешёвые энергоресурсы, пытаясь выбить с рынка Россию. Ну пока положение РФ укрепляется за счёт появления новых крупных импортёров российской нефти и угля. Турция уже стала одним из них, а по прогнозам аналитиков, Пакистан и Бангладеш в скором времени последуют её примеру. Эти страны увеличивают импорт российских энергоресурсов, которые становятся более доступными по цене. Россия также использует так называемый «теневой» флот из сотен нефтяных танкеров для обхода западных санкций, как это десятилетиями делал Иран. Интересные факты на этот счёт приводит Bloomberg. Сообщается, что спрос на нефтяные резервуары в Сингапуре недавно возрос, что свидетельствует о смешении российской нефти с нефтью из других стран и последующем реэкспорте, что затрудняет отслеживание первоначального источника. Всё это доказывает, что объём экспорта нефти и угля из РФ остаётся близким к уровню до введения санкций. Ну а западные эксперты констатируют, что несмотря на вызовы и ограничения, российская экономика продолжает находить способы поддержать экспорт энергоресурсов и обеспечивать стабильные поставки на международном рынке. Отдельно указывается, что для сохранения данного тренда и дальнейшего развития экономического сотрудничества с другими странами, России может потребоваться не только адаптация к изменившимся условиям, но и поиск новых торговых партнёров.

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