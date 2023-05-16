Вы удивитесь, но есть все основания полагать, что покупка процессора AMD намного перспективнее и подарит вашему компьютеру длительный жизненный цикл

Если вы спросите десять геймеров о том, как лучше всего сэкономить на покупке компьютера, то сможете услышать целый раз крайне противоположных заявлений. Некоторые полагают, что гораздо выгоднее покупать видеокарты и процессоры прошлого поколения спустя несколько месяцев посла начала продаж поколения нового. Есть мнение, согласно которому брать нужно только середняки или недорогие новинки, поскольку жизненный цикл здесь максимальный, а в итоге вы получите несколько лет форы и длительную поддержку. Не исключаем, что логика в подобных утверждениях имеется, но сегодня мы разберём совет от зажиточных пользователей, многие из которых верят в то, что максимальный жизненный цикл и экономию могут обеспечить только флагманы.

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Допустим, вы покупаете компьютер раз в 4 года, меняя процессор и видеокарту. Что же, если вы обратите внимание на тесты по ссылке, то сможете убедиться в том, что GeForce GTX 980 Ti даже спустя 8 лет после выхода позволяет получать неплохую картинку и стабильный фрамрейт в требовательных новинках. Давайте рассмотрим процессоры и подумаем о том, можно ли считать их перспективными, и действительно ли флагманская сборка подразумевает выгоду и длительный жизненный цикл.

Итак, у нас есть Core i9-13900KF, за который просят почти 60 тысяч рублей. Перед нами один из самых быстрых процессоров на рынке, который получил немалый прирост быстродействия по сравнению с флагманом прошлого поколения. Обычно, ничего подобного на рынке не наблюдалось, но необходимость конкуренции и снижение спроса со стороны потенциальных покупателей привело к тому, что в Intel начали думать о перспективе. Core i9-13900KF не является самым быстрым процессором на планете, но заметить различия с несколькими моделями AMD вы можете только в синтетических тестах или в тандеме с видеокартой GeForce RTX 4090. Помните о том, что сборка на Core i9-13900KF влетит вам в копеечку и будет стоить около 400-500 тысяч рублей. Абсурд, ведь мы хотели экономить, тогда как в данном случае потратим полмиллиона рублей с надеждой на перспективы. Кстати, перспектив не очень много, ведь процессоры становятся быстрее с каждым годом, а 13-я серия уже не будет обновляться. Проще говоря, если вы купите такую сборку, то спустя 4 года вынуждены будете заменить не только видеокарту с процессором, но и материнскую плату, а значит придётся покупать все критические компоненты.

Обычно, подобные действия останавливают большую часть геймеров, а значит на этом фоне Ryzen 9 7950Х смотрится намного интереснее. Прежде всего этот процессор дешевле. Как мы уже много раз отмечали, разницу с Core i9-13900KF вы заметите только с использованием видеокарты за 160 тысяч рублей, а в итоге многие владельцы и вовсе увидят аналогичное количество кадров с использованием GeForce RTX 4070 Ti. Флагман AMD дешевле, но вам также придётся купить под него мощную материнскую плату и дорогую оперативную память. Несмотря на это Ryzen 9 7950Х кажется нам перспективнее, ведь перед нами первое поколение, созданное на базе платформы АМ5. Получается, что спустя несколько лет вам достаточно просто сменить процессор, повысив скорость выполнения задач без дополнительных инвестиций. Core i9-13900KF хорош, но совершенно не так выгоден в плане инвестирования и ожидания выгодной сборки по неразумной цене.

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Дабы убедиться в нашей правоте следует рассмотреть флагманы прошлого поколения. Core i9-12900KF до сих пор способен стать частью высокопроизводительной системы, но менять его на Core i9-13900KF нет никакого смысла. Следующее поколения будет на новом сокете, а сам Core i9-12900KF не подходит для апгрейда процессоров Intel 11-го поколения. Совсем иначе себя ведёт Ryzen 9 5950Х. Да, вы уже не сможете обновить его через несколько лет, но в данном случае мы говорим о целесообразности. Представьте себе, что у вас уже есть компьютер, который вы купили 4 года назад. Пусть там стоит Core i9-9900KF или Ryzen 7 1800Х. Оба процессора до сих пор неплохо себя показывают в решении тех или иных задач, но сильно уступают новинкам. Так вот, апгрейд Core i9-9900KF обернётся вам значительными затратами, тогда как Ryzen 7 1800Х вы можете одним махом заменить на Ryzen 9 5950Х. Core i9-13900KF просто мощный камень, но Ryzen 9 7950Х открывает вам широкие возможности для апгрейда. Если вы полагаете, что это несущественная деталь, то логика здесь неуместна.