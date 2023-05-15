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На что способна GeForce GTX 980 Ti спустя 8 лет – как технологии дают новую жизнь старым флагманам
Даже спустя 8 лет после начала продаж GeForce GTX 980 Ti играючи справляется с любыми новыми играми
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В последние года NVIDIA стала настоящим монополистом рынка настольной графики. Всё это привело к тому, что руководство компании потеряло связь с реальностью и считает, что вместо дешёвого текстолита продаёт нам настоящее золото. Вполне возможно, что ситуация уже давно стала бы иной, вот только коронавирус, дефицит полупроводников и криптовалютная лихорадка оказали сильное влияние на рынок, давая производителям ложные надежды. По данным аналитиков, всё это привело к массовому исходу геймеров с платформы ПК, а сегодня миллионы любителей компьютерных игр предпочитают оставаться на консолях, где нужно менять оборудование один раз в 5 лет и платить за это всего 500-600 долларов. При этом можно рассчитывать на стабильный фрамрейт, а значит многие преимущества компьютеров становятся не такими очевидными на фоне того, что хорошая игровая видеокарта теперь продаётся от 800 долларов. 

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На самом деле Дженсен Хуанг хотел бы больше, но рынок расставляет свои приоритеты. Инсайдеры уверяют, что NVIDIA вынуждена была остановить часть производственных мощностей графических чипов нового поколения, а в Китае уже заметны огромные скидки, в результате чего купить GeForce RTX 4080 можно на 20% дешевле рекомендованной стоимости. Похоже, это только начало, ведь на носу новинки, которые должны поступить в продажу в конце мая, ну а пока мы с вами становимся свидетелями разбитых надежд Дженсена Хуанга, на канале zWORMz Gaming решили протестировать старый флагман GeForce GTX 980 Ti. Напомним, видеокарта появилась в продаже в начале лета 2015 года и стоила немыслимые по тем временам 650 долларов. Осенью 2015 автор данного материала с большим удивлением смотрел на одну из кастомных моделей, за которую просили порядка 750 долларов. Тогда казалось, что NVIDIA сошла с ума, ну а сегодня такая цена уже не воспринимается как нечто нереалистичное, ведь за весьма скромную GeForce RTX 4070 Ti просят от 800 долларов. Давайте представим себе, что 8 лет назад вы всё же решились на покупку флагмана. Было бы очень любопытно узнать, можно ли на старой видеокарте играть в новые игры, а значит самое время взглянуть на тесты. Использовался процессор Ryzen 5800X3D, а также технология масштабирования AMD FSR 2. В большинстве игр установлено разрешение 1080р.

  • В культовой The Last of Us Part I удалось получить 45 кадров в секунду с активацией масштабирования FSR 2. Настройки графики установлены на средние, что позволило достичь неплохого качества и стабильного фрамрейта.
  • В Cyberpunk 2077 на средних графических настройках видеокарта выдала приемлемые 57 кадров в секунду с FSR 2. Игра шла ровно, без артефактов изображения.
  • В Call of Duty: Warzone 2.0 авторы теста зачем-то снизили графику на низкую, что позволило получить 94 кадра в секунду с настройками FSR 2. Не исключено, что на средних можно было добиться стабильных 60 кадров в секунду и выше. 
  • В Grand Theft Auto V на высоких даже без технологии масштабирования в разрешении 2К видеокарта разогналась до 121 кадра в секунду. 
  • Battlefield 2042 также запускалась без масштабирования, где на средних настройках графики получены 73 кадра в секунду.
  • Spider-Man Remastered порадовал 66 кадрами в секунду на высоких настройках, что сделало картинку сочной, а фрамрейт ровным. 
  • В Red Dead Redemption 2 изображение оказалось отличным, а количество кадров в секунду остановилось на отметке 61 fps.
  • В Hogwarts Legacy не обошлось без FSR 2, где на средних настройках удалось получить 76 кадров в секунду. Учитывая, что это одна из самых новых игр, результат действительно впечатляет. 
  • В Elden Ring на средних – 60 кадров в секунду, при этом дальность прорисовки оставляет желать лучшего.
  • А вот в Dying Light 2 на средних настройка с активацией FSR 2 видеокарта выдала все 84 кадра в секунду. 
  • В Assassin's Creed Valhalla на высоких – 64 кадра в секунду.

Отметим, что в тесте принимали участие и другие игры. Преимущественно, это нетребовательные шутеры, где количество кадров легко превысило 100 fps. Полагаем, что в этом нет ничего удивительного, ведь подобные проекты неплохо себя показывают даже на менее производительных видеокартах. В целом же результат оказался выше наших ожиданий, ведь GeForce GTX 980 Ti спустя 8 лет после релиза способна неплохо себя показывать в новых играх. Важно учитывать, что настройки графики позволили получить достаточно качественную картинку, хотя без технологии масштабирования всё могло быть значительно хуже. Вывод простой: технологии шагают вперёд, позволяя дать старым флагманам новую жизнь. 

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#видеокарты #geforce gtx 980 ti #тесты
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