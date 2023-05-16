Только в США от коронавируса погибло больше 1 миллиона человек

5 мая 2003 года ВОЗ официально заявила о том, что пандемия коронавируса больше не угрожает нашей планете. Отметим, что человечество разделилось на два лагеря, представители каждого из которых не готовы друг друга слышать. Первые осознавали риски заболевания и с готовностью делали прививки, носили маски и предпринимали другие профилактические меры, включая готовность переходить на удалённую работу и ограничивать социальные контакты. Но есть люди, уверенные в общемировом заговоре. Последние полагают, что нас обманывали масоны, Большой брат, теневое правительство или инопланетяне. Версий множество, но суть сводится к невежеству, ведь вся информация находилась на поверхности и была доступна для изучения. Мало того, вокруг гибли люди, а смертность действительно была высокой. По данным ВОЗ, спустя несколько лет коронавирус стал максимально близок к сезонному гриппу, но есть вероятность того, что пандемия может повториться.

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Не нужно быть экспертом, чтобы заметить значительные потери на фоне борьбы с коронавирусом. Последствия будут устранены ещё очень нескоро, при этом в различных государствах правительства по-разному использовали ресурсы, пытаясь решать те или иные социальные и экономические трудности. По данным журналистов Los Angeles Times, пандемия обходится экономике США в немалые 14 триллионов долларов. Согласно докладу, проведённому исследовательской группой, включающей экономистов, финансистов и здравоохранительных специалистов, потери, связанные с коронавирусом, варьируются от прямых затрат на борьбу с болезнью до непосредственных и косвенных последствий для различных секторов экономики. Одним из главных факторов, сказывающихся на экономике, является снижение производства. Ввиду растущего числа заражённых и необходимости введения карантинных мер, многие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность или ограничить рабочий процесс. Это привело к значительному падению ВВП и росту безработицы. Компании в различных отраслях потеряли миллионы долларов из-за простоя производства, отмены заказов и снижения спроса на товары и услуги. Отельный бизнес, рестораны, авиаперевозчики и развлекательная индустрия были наиболее пострадавшими секторами. Миллионы рабочих мест утрачены, и многие предприятия вынуждены были закрыться навсегда. Также страдали и другие отрасли, включая розничную торговлю, автомобильную промышленность и строительство.

Система здравоохранения также испытала колоссальное давление во время пандемии. Затраты на медицинские услуги, тестирование, лечение и разработку вакцин достигли небывалых высот. Больницы и медицинские учреждения работали на пределе своих возможностей, а персонал здравоохранения вынужден был держать на плечах бремя ответственности и стоял на переднем краю. А в итоге именно врачи понесли огромные потери как из-за нехватки ресурсов, так и неспособности государства принимать быстрые и эффективные решения. Кроме того, национальные и местные правительства были вынуждены вложить огромные средства в борьбу с пандемией. Это включало в себя финансирование медицинской помощи, разработку вакцин, масштабирование тестирования и распределение государственной помощи тем, кто пострадал от экономических последствий пандемии. Как результат, государственный долг вырос до рекордных значений, и будет потребовано много времени и усилий для его погашения.

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Наряду с этим, потеря людских жизней и здоровья также имеет значительное влияние на экономику. Количество смертей, вызванных пандемией, достигло ужасающих цифр, превысив 1 миллион, а множество людей столкнулись с длительными последствиями заболевания. Социальные последствия пандемии также нельзя недооценивать. Многие люди оказались в трудной финансовой ситуации из-за потери работы или сокращения доходов. Неравенство и бедность усугубились, а некоторые группы населения, такие как малые предприятия, мигранты и низкооплачиваемые работники, стали особенно уязвимыми. Восстановление после пандемии потребует широкой программы поддержки и внимания к социальным аспектам восстановления экономики. Стоит отметить, что правительство США активно использовало печатный станок, вливая триллионы долларов в экономику. Последствия подобных решения ещё только предстоит оценить, ну а мы добавим, что всё это в той или иной степени коснулось большую часть стран. Туризм только восстанавливается, а человечество уже никогда не будет прежним.