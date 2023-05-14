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Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р

Если вы хотите купить компьютер на 4 года, а после ещё и легко увеличить его потенциал, то самое время обратить внимание на новую платформу AMD АМ5
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Эксперты не устают давать дельные советы по апгрейду компьютерной техники, вот только обычные пользователи предпочитают всё это игнорировать. Прежде всего постоянное обновление тех или иных компонентов приводит к повышенным расходам. Ну а мы привыкли, что покупка чего-то ценного позволит на время закрыть дыру в бюджете и не приведёт к необходимости постоянно вливать туда деньги. Вот и выходит, что миллионы компьютеров медленно устаревают, а со временем превращаются в плохо совместимые и не отвечающие современным требованиям машины. На самом деле немалая часть ПК уже была неактуальна на момент покупки. Всё это значит только одно: если уж обычные пользователи не хотят заниматься апгрейдом, то следует взять такой компьютер, который оставался бы актуальным как можно дольше.

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А вот это уже сложная задача, ведь есть ещё и экономические ограничения, препятствующие бесцеремонной трате денег на флагманы последних поколений. Выходит, что нужно учитывать не только актуальность и перспективу, а также помнить о том, что система не должна быть слишком дорогой. Что же, сегодня мы попытаемся решить все поставленные задачи, собрав такой системный блок, который будет служить вам как минимум 4 года, выполняя все поставленные задачи на отлично. Кроме того, спустя несколько лет у вас останутся возможности для модернизации, а значит мы будем исходить не только из актуальности и цены, но и потенциала. Сразу отметим, что процессоры Intel для подобных задач не годятся, поскольку там каждые два года меняется сокет. В итоге, новинки 13-го поколения представляют собой тупиковую ветвь развития и обладают нулевым потенциалом в плане модернизации.

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Пожалуй, есть только один процессор, полностью отвечающий всем нашим требованиям, и это Ryzen 7 7700X. Так, он имеет очень высокую производительность в играх, что позволит не только купить под него хорошую видеокарту сегодня, но и при желании усилить графическую составляющую через пару лет. Камень стоить 30 тысяч рублей и способен работать на тактовой частоте 5.4 ГГц. Поскольку мы собираем компьютер для обычного пользователя, то сразу же хотим прояснить дело с разгоном. Как показывает практика, основная масса людей никогда не занимается диванным оверклокингом. Никакого андервольтинга видеокарты, повышения тактовых частот процессора и допиливания таймингов. Всё это сказки для энтузиастов. Получается, что мы изначально не планируем усиливать нашу сборку компонентами, предназначенными для разгона, что сделает конечную стоимость ниже. 

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Вообще, для домашнего нетребовательного компьютера покупать материнскую плату за 16 тысяч рублей – это какая-то блажь. Вот только выбора у нас с вами нет, ведь ничего дешевле на платформе АМ5 просто не найти. Получается, что AMD до сих пор не смогла снизить стоимость материнских плат под новую платформу, чем сильно осложнила себе жизнь, ведь обычные покупатели нечасто смотрят в сторону подобной продукции. И всё же, преимущества указанного выше процессора таковы, что мы не можем себе позволить выбрать другую платформу, а значит берём материнскую плату ASUS PRIME B650M-A. Продукт не имеет каких-то уникальных характеристик, поэтому мы лишь подчеркнём, что он оснащён всеми необходимым интерфейсами, вполне качественный и справится с Ryzen 7 7700X. Ну а эксперты уверяют нас в том, что ключевым преимуществом платформы АМ5 является преемственность. Как мы уже писали выше, большая часть пользователей вообще не занимается апгрейдом. Но если спустя 4 года у вас возникнет потребность усилить свою систему, то данная материнская плата без проблем примет на борт камень одного из следующих поколений. Например, Ryzen 7 9700X. 

Как видите, у нас получается не самая дешёвая сборка, поэтому мы не будем экономить на мелочах, покупая откровенный китайский подвал. Поскольку без оперативной памяти никак, то мы предлагаем взять Kingston Fury Beast. Теоретически, можно было бы взять на тысячу рублей более скоростную DDR5-5600, вот только мы уверены, что рядовой пользователь не будет ничего разгонять, а в итоге владелец системного блока не зайдёт в BIOS, где есть возможность установить оптимальные профили. Именно поэтому берём минимальный уровень, который позволит не испытывать неудобства в работе, получая приличную скорость и стабильность.

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Даже когда мы говорим об экономной сборке, то советуем купить твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. Пожалуй, 4 Тб – это уже слишком для перспективной сборки, ведь стоимость там просто заоблачная, а вот SSD на 2 Тб будет весьма кстати. Для начала вы займёте часть операционной системой и программным обеспечением. Также найдётся место для игр, сериалов и фильмов. Объём достаточен для хранения музыкальной коллекции, фотографий и даже домашнего видео. Ну а поскольку современные задачи требуют современных решений, то остановимся на Kingston NV2. На 7 тысяч рублей дороже можно было бы взять и более скоростной твердотельный накопитель, но мы не видим в этом никакого смысла. На самом деле даже заявленной скорости чтения в 3500 МБ/с будет слишком много, ведь сегодня программы и игры не умеют обрабатывать информацию быстрее за счёт высокого потенциала SSD. Остаются синтетические тесты и копирование больших файлов из одной части накопителя на другу. Одним словом, мы берём основательный запас и не платим больше денег за то, чем не сможем воспользоваться. 

А вот видеокарту многие пользователи всё же меняют чаще, чем процессор. Это значит, что брать очень дорогой продукт глупо, ведь он быстро обесценится, а в итоге наиболее оптимальным решением на данный момент считаем GeForce RTX 4070. В наличии 12 Гб видеопамяти, а достаточно высокая скорость позволит вам использовать видеокарту не только в разрешении 2К, но и опробовать свои силы в 4К, где требования к железу ощутимо выше. GeForce RTX 4070 поддерживает технологию DLSS 3.0, а значит может вытягивать самые сложные сцены даже с использованием трассировки лучей. В этом плане видеокарта превосходит аналоги прошлого поколения, ну а стоимость в 65 тысяч рублей больше похожа на компромисс. Так, вы не тратите слишком много денег, но при этом должны потратиться, ведь получить мощную игровую систему дешевле просто не выйдет. 

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Все наши комплектующие нужно не только собрать воедино, но и добиться максимальной стабильности. Именно поэтому потребуется качественный блок питания, коим является DeepCool PK750D. Повторимся, что не планировали экономить копейки, выбирая менее качественную продукцию, поэтому брать блок питания на 650 Вт крайне не рекомендуем. Да, он потянет нашу систему, но будет впритык, а в итоге жизненный цикл системы окажется меньше, а шум выше. DeepCool PK750D предлагает честные 750 Вт и поддержку сертификата 80 PLUS Bronze. Он точно не подведёт, а в большинстве случаев вы даже не будете слышать вращения вентилятора внутри корпуса. 

Кстати, с самим системным блоком имеется ещё одна проблема. Так, если пользователь покупает корпус без дополнительных систем охлаждения, то в будущем почти никогда не ставит туда новые вентиляторы. Получается, что, немного сэкономив вначале, мы получаем горячую систему, которая сильно греется, что может способствовать выходу тех или иных комплектующих из строя. Именно поэтому мы предлагаем взять такой системный блок, в котором уже есть штатная вентиляция. Корпус от DeepCool подходит идеально. Возможно, он не всем понравится. Что же, в таком случае выбирайте другой, но сделайте всё правильно, ведь без нормального забора воздуха и вывода тепла, наша система начнёт задыхаться. Никто не сказал, что это грозит поломками. И всё же, зачем рисковать, если система охлаждения стоит копейки. Конечная стоимость нашего компьютера оказалась чуть ниже 140 тысяч рублей. Это довольно немало, но ведь и систему мы покупаем не на один год. При этом оставляем возможности для улучшения, не говоря уже о высоком начальном потенциале на старте.

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