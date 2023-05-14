Эксперты уверены, что увеличение процента робусты позволит остановить резкое подорожание кофе

В последнее время отмечается заметный рост спроса на растворимый кофе с высоким содержанием робусты в условиях роста цен на арабику. Этот переход в предпочтениях был впервые замечен среди обжарщиков, которые, столкнувшись с увеличивающимися затратами на арабику и счета за электроэнергию, решили увеличить количество робусты в своих коммерческих смесях. Двузначная инфляция, которую мы наблюдаем во многих частях мира, привела к росту цен на продукты до самого высокого уровня за последние десятилетия. Это вынуждает некоторых потребителей искать альтернативные, более доступные варианты. В результате растворимый кофе с высоким содержанием робусты становится все более популярным выбором. Агинальдо Лима, представитель Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе, отмечает, что растворимый кофе с робустой растёт быстрее, чем другие сегменты кофейной отрасли. Бразилия, являющаяся крупнейшим производителем растворимого кофе в мире, испытывает рост спроса на этот вид кофе. Такой же тренд наблюдается и ведущими компаниями в других странах, включая Nestle SA и индийскую Tata Coffee, которые отмечают рост спроса на растворимый кофе в своих последних финансовых отчётах.

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До недавнего времени арабика занимала около 75% от всего рынка кофе на планете. Но стабильный рост в течение последних лет привёл к тому, что потребители с недоверием смотрят на чашку с горячим напитком, подорожавшую почти в 2 раза. Всё это приводит к поиску альтернатив, а эксперты прогнозируют резкое увеличение спроса на смеси, содержание родусты в которых намного выше нормы. Так. робуста, обычно используемая в растворимом кофе и молотых смесях, является более экономически выгодным сортом кофе, поскольку деревья более устойчивы и требуют меньше ухода, что облегчает массовое производство. Однако, из-за нехватки зёрен робусты, поиск недорогой чашки кофе становится все сложнее. Оптовые цены на робусту на этой неделе достигли самого высокого уровня за последние двенадцать лет, что создаёт трудности для ведущих производителей, которые сталкиваются с всплеском спроса. В Германии, крупнейшем рынке кофе в Европе, сжатие снабжения зёрнами робусты оказывает заметное влияние на розничные цены. Стоимость растворимых сортов кофе выросла почти на 20% по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение инфляции на кофейные зёрна.

Аналитики уверены, что на фоне дорогостоящей арабики глобальный дефицит робусты представляет мрачную перспективу. Крупнейший в мире производитель робусты, Вьетнам, вероятно, собрал самый низкий урожай за последние четыре года, так как фермеры предпочли выращивать более прибыльные культуры, такие как авокадо и дуриан, чтобы справиться с растущими ценами на удобрения после начала конфликта в Украине. Бразилия, второй по величине производитель робусты, страдает от засухи, а также существуют опасения, что урожай в Индонезии может пострадать из-за частых дождей. Несмотря на эти проблемы, экспорт робусты в первые шесть месяцев текущего сезона превышает уровень последних трёх лет, но и этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса. В период с октября по март, поставки робусты превысили уровень прошлого года на примерно 4%, согласно данным Международной кофейной организации. Эксперты отмечают всё более заметные изменения во вкусах потребителях, которые предпочитают покупать менее дорогие альтернативы традиционной арабики. Джудит Гейнс, руководитель консалтинговой компании в Нью-Йорке, специализирующейся на кофе, отмечает, что произошло значительное изменение спроса в пользу более дешёвой робусты, а рынок не может удовлетворить этот спрос.

Экономические последствия глобального дефицита робусты начинают сказываться на потребителях. Цены на кофе в магазинах и кафе продолжают расти, что создаёт дополнительные трудности для потребителей, особенно для тех, кто уже испытывает финансовые трудности. Рост цен на растворимый кофе в США и растворимые сорта в Германии становится значительным бременем для бюджетов потребителей. В результате этой кофейной кризисной ситуации, потребители ищут альтернативные варианты напитков и переходят на другие напитки, которые могут быть более доступными. Например, рост популярности зелёного чая и других напитков без кофеина наблюдается во многих регионах. Производители кофе по всему миру сталкиваются с вызовами, связанными с удовлетворением растущего спроса и снижением поставок робусты. Они пытаются разработать новые стратегии для повышения урожайности и разнообразия источников кофейных зёрен. Ситуация с кофейным дефицитом показывает, насколько уязвимы глобальные рынки и как множество факторов, таких как климатические изменения и геополитические события, могут оказывать влияние на жизнь людей и цены на продукты. Известно, что зёрна робусты имеют более горький вкус по сравнению с арабикой из-за их более высокого содержания кофеина. При этом благодаря селекции некоторые страны, такие как Вьетнам и Индонезия, смогли значительно улучшить качество своих робустовых зёрен. Это позволило обжарщикам увеличить разнообразие смесей, не сказываясь существенно на вкусовых характеристиках. Ганс, эксперт в области кофе, отмечает, что это открыло потребителям возможность насладиться очень интересными ароматами в робустовом кофе, даже если его вкус отличается от арабики. В робусте присутствует сладость и кислинка, которые придают напитку баланс, добавляет Даниэль Мунари, бариста, управляющий кафе Royalty Quality Cafe на юге Бразилии.

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Эксперты полагают, что растущий спрос на растворимый кофе с робустой указывает на изменение в предпочтениях потребителей, которые становятся более открытыми к новым вкусовым возможностям и ищут более доступные альтернативы. Повышение цен на арабику и продукты побудило обжарщиков и компании кофейной индустрии пересмотреть свои стратегии и внести изменения в производство и предложение. Растворимый кофе с робустой становится привлекательным выбором для тех, кто хочет насладиться кофейным напитком высокого качества без значительного увеличения затрат. А таких людей в по всему миру десятки миллионов. Многие привыкли начинать день с чашки горячего кофе, а для некоторых традиция стала привычкой. Возможно, есть люди, которые готовы перейти на чай, но довольно значительная часть предпочтёт небольшую коррекцию вкусовых качеств кофе за счёт увеличения процента робусты, более радикальным изменениям своих привычек.