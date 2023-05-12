Признанное в РФ террористическим подразделение прибыло в Бахмут

По данными Министерства обороны РФ, вчера одним из самых горячих мест было Солерадское направление. Именно там вчера украинская армия предприняла попытку наступления, используя небольшие диверсионные группы и механизированные подразделения. Поступают различные сведения относительно итогов наступления. По словам Пригожина, ВСУ удалось закрепиться на некоторых участках, где украинские бойцы имели успех. По данным Минобороны РФ, в операции задействовались сразу 40 танков и больше 1000 солдат, но результаты оказались сомнительными, поскольку ни одного прорыва не совершено. Информации слишком мало, чтобы делать выводы, ну а военкоры вспоминают провал на Харьковском направлении, когда Минобороны даже после того, как фронт посыпался, рассказывало о том, что дела идут отлично. Ясно одно, масштабная наступательная компания ещё не началась, ну а Пригожин полагает, что в настоящее время совершаются попытки прорубить оборону.

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Где-то используют танки, тогда как в других местах действуют диверсионные группы. Туда, где действия украинских солдат окажутся наиболее эффективными, могут зайти подкрепления. После этого выдавить ВСУ окажется сложно, а количество локальных прорывов в итоге может перейти в качество. Всё это теория, ну а мы обратимся к тому, что сегодня происходит в Бахмуте. Если отбросить все разговоры о снарядном голоде, то известно следующее: бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать, медленно вытесняя украинскую армию из последних рубежей на западе города. Там сосредоточены многоэтажки, а за несколько месяцев каждый дом превращён в настоящий опорный пункт. Подвалы соединены с соседними строениями, а подземные лазы тянутся на сотни метров. Особенно горячо в области школы №2, расположенной на улице Корсунского 65. Это западная граница черты Бахмута, где сосредоточены значительные силы ВСУ. Украинские бойцы подтверждают тяжёлые бои, при этом полагают, что уже вскоре может прийти подкрепление.

Также украинские военкоры пишут, что смогли нанести удары по флангам, что осложнило положение «музыкантов» в Бахмуте. Именно об этом вчера говорил Пригожин, рассказав о том, что части армии РФ бросили фланги, что привело к необходимости отправлять туда бойцов ЧВК «Вагнер». Пригожин подчёркивает важность удержания флангов, поскольку существуют риски окружения, когда более многочисленные силы ВСУ могут взять российских солдат в клещи. Среди украинских солдат ходя слухи о скором деблокировании Бахмута, ну а на помощь находящемуся в городе личному составу прислали подразделения Азов. Напомним, речь идёт о запрещённом в РФ формировании, которое признано террористическим и было почти полностью уничтожено в Мариуполе. Похоже, руководство Азова намерено реабилитироваться за поражение в Мариуполе, поскольку именно штурмовики этого подразделения стали наиболее активны в противостоянии с силами ЧВК «Вагнер». Российские военкоры рассказывают, что бойцам считающегося в России террористическим подразделения отводится весьма специфические задачи. Так, они используются в самых горячих точках, где «музыканты» прорвали оборону. А также в качестве нанесения ударов по флангам и быстрым прорывам в том или ином направлении.

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Нужно учитывать, что бойцы Азова имеют более серьёзную подготовку, чем обычные мобилизованные. Такие солдаты в украинской армии считаются элитными, поскольку проходили многомесячные курсы под руководством лучших инструкторов НАТО. Кроме того, Азов имеет более современную экипировку и лучше вооружён. Нет никаких сомнений, что это речь идёт об одном из самых сложных противников, который только встречался в Бахмуте солдатам ЧВК «Вагнер». Кстати, вчера Пригожин предложил министру обороны РФ приехать в Бахмут, где оценить происходящее самолично и сделать соответствующие выводы. Информации об ответе из Минобороны пока не было, ну а мы будем держать руку на пульсе и обязательно сообщим вам, если что-то изменится.