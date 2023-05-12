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Пригожин сообщил о нескольких прорывах ВСУ в Бахмуте и пригласил в город министра обороны Шойгу
А между тем Министерство обороны опровергло информацию о вчерашнем контрнаступлении ВСУ
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Вчера сразу несколько военкоров рассказали о начавшемся контрнаступлении Украины. Сообщалось, что в районе Соледара механизированная группа противника смогла совершить локальный прорыв. Предпринимались попытки закрепиться на занятых позициях, при этом использовалось небольшое количество техники до 3 танков. Также есть сведения об отступлении российских войск из Береховки и Ягодного, где ВСУ провели успешную вылазку, ну а Пригожин и вовсе заявил, что видит движения, свидетельствующие о начале масштабной наступательной компании. По его словам, фланки сегодня контролируются силами мобилизованных бойцов армии РФ. В случае, если солдаты не удержат свои позиции, украинские войска зайдут в тыл ЧВК «Вагнер», что может привести к фатальным последствиям. 

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Чуть позднее подтянулась информация и из других источников. В прессе писали о том, что в сторону российской границы движется огромная колонна войск, состоящая из танков и бронированных машин. При этом заметна не только советская техника, но и немецкие Leopard 2. Всё это вызвало небывалый ажиотаж, при этом другие источники начали писать о продолжающихся прорывах и начале наступательной компании на Запорожском направлении. Информации из официальных источников не было, поэтому долгое время фантазёры могли придумывать громкие темы, копируя информацию из украинских ресурсов. Ну а там царила победная атмосфера. Патриоты рассказывали о том, что колонны с украинской техникой уже прорвали границу Белгородской области и движутся по направлению к областному центру. Чуть позднее появились и более фантастические заявления, ну а одновременно с этим в небо была поднята российская авиация. 

Как позднее оказалось, всё происходящее было выдумкой, тогда как в реальности происходила рутинная ротация подразделений на Купянском направлении. Минобороны РФ сообщило, что части ВСУ выдвинулись в опорные пункты южнее Синьковки, Песчаного и Ягодного. Это мощные укреплённые районы, расположенные рядом с границами ЛНР, а переброска войск в итоге ничем не окончилась. Под удар авиации попала 14-я бригада, которая шла на смену находящихся на боевых позициях солдат украинской армии. При этом подкрепление так и не смогло достичь поставленных целей, поскольку попытка ротации была сорвана. ВСУ пришлось отступить, а в Минобороны полагают, что это позволяет говорить о том, что в будущем удастся купировать подобные попытки. В целом представители Минобороны пишут о нескольких локальных попытках перейти в наступление на различных направлениях. ВСУ действовала малыми группами и с помощью диверсионных отрядов. Все попытки прощупать оборону РФ были отбиты. 

Что до Пригожина, то он заявил о том, что сегодня у ЧВК «Вагнер» нет свободных резервов. Всё «музыканты» задействованы для решения поставленных задач, а из-за нехватки снарядов и длительной наступательной операции наблюдается снижение потенциала. В результате Пригожин полагает, что в случае наступления ответственность на себя должны брать именно регулярные войска. Там нет проблем с боеприпасами, а сами они не участвовали в многомесячном изнурительном наступлении. Похоже, положение действительно становится сложным, поскольку Пригожин отправил официальное приглашение прибыть в Бахмут в адрес министра обороны РФ. Шойгу предлагается оценить обстановку, поскольку в ходе нескольких успешных контратак ВСУ смогли закрепиться на ранее оставленных позициях. Пригожин предлагает министру обороны сделать самостоятельные выводы на месте. 

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Письмо было отправлено ещё вчера, ну а ответа от Министерства ещё нет. Вполне возможно, что Шойгу всё же решит посетить Бахмут, что позволит урегулировать противоречия между сторонами. А может проблема намного сложнее, а значит никакого визита не будет. Кстати, некоторые иностранные журналисты полагают, что все заявления Пригожина о снарядном голоде и высоких потерях – это красивое шоу. Якобы, всё это сделано только с одной целью – внушить украинской армии, что ЧВК «Вагнер» слабы, заманив ВСУ в ловушку. Отметим, что не обладаем точными данным о том, на чьей стороне правда, поэтому оставим последнее заявление без комментариев. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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