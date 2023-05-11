Попытки сэкономить в последнее время оборачиваются резким падением продаж

Российские геймеры любят процессоры Intel. В Германии новинки AMD разбирают, словно горячие пирожки, но отечественные геймеры настойчиво смотрят в сторону синих и готовы покупать камни Intel даже в том случае, когда приходится переплатить на сборке. Пользователей не останавливают тесты, а сотни попыток рассказать им о реальном положении дел и вовсе оказываются бесполезны. Российские геймеры упрямо берут Intel и не хотят ничего знать о том, что это может быть дорого и глупо.

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Простой пример, на рынке есть два процессора, которые являются близкими конкурентами и имеют разницу не больше 5-7% в играх и рабочих задачах. Core i7-13700KF быстрее, тогда как Ryzen 9 7900X немного медленнее. Различия хорошо заметны в синтетических тестах, но когда вы запускаете компьютер, то обнаружить эти пять процентов почти невозможно. При этом единственный сценарий, позволяющий получить в играх хотя бы какую-то разницу, потребует от вас купить видеокарту уровня GeForce RTX 4090. Не готовы платить 155 тысяч рублей? Тогда Core i7-13700KF и Ryzen 9 7900X ничем для вас не будет отличаться.

И всё же, процессор Intel купили только за сегодня 6 человек, тогда как камень AMD пока не привлекает внимание геймеров. Согласитесь, что подобное выглядит очень странно, ведь Ryzen 9 7900X есть чем удивить потенциального покупателя. Как вы уже могли прочесть выше, в синтетике на первое место выходит Core i7-13700KF, вот только оба процессора нуждаются в дорогой материнской плате как минимум за 20-25 тысяч рублей. Это довольно весомая часть компьютера, а значит было бы неплохо, если бы во время следующего апгрейда её можно было бы сохранить. Увы, но с Core i7-13700KF такой возможности не будет. Следующее поколение Intel получит новый сокет, а значит перед нами тупиковая ветвь, а через 3-4 года вам придётся заменить и сам процессор, и материнскую плату. А вот Ryzen 9 7900X в этом отношении куда выгоднее, ведь сокет АМ5 вышел недавно и через несколько лет будет актуален. Не хотите экономить 25 тысяч рублей на ровном месте? Тогда берите Core i7-13700KF, ведь там вас ждут сразу 16 ядер. И ничего, что 8 можно отключить без потери быстродействия. Самое главное, что маркетологи получили свою зарплату.

Так сложилось, что в текущем поколении процессоры AMD немного разочаровывают по скорости работы. Говорить о проблеме можно долго, но суть от этого не изменится. Ну а поскольку Лиза Су прекрасно обо всём осведомлена, то было принято решение скинуть цены. Получается, что теперь в качестве конкурента Ryzen 7 7700Х будет выступать Core i5-13600KF. Если вы хотите сэкономить на сборке, то обе системы окажутся примерно в одну цену, вот только какой смысл покупать камень Intel с разблокированным множителем, если его никто не будет разгонять? Выходит, что компьютер на базе Core i5-13600KF окажется дороже, а никакой существенной разницы в быстродействии вы не заметите. Что до потенциала, то выше мы уже писали о сокете АМ5, который позволяет рассчитывать на выгодный апгрейд через 3-4 года.

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Довольно любопытно выглядит Ryzen 5 7600Х, за который просят 22 тысячи рублей. Напомним, в момент выхода 6-ядерный камень стоил 300 долларов, ну а сегодня по курсу обойдётся вам в 290 вечнозелёных. А ведь 300 долларов – это цена в США без налогов. Выходит, что цена действительно упала, что могло бы позволить собрать очень мощную и выгодную систему. Неплохая идея, но руководство AMD по непонятной причине решило убить один из самых перспективных процессоров. Как вы могли слышать, в продаже есть материнские платы на чипсете А620. Так вот, теплопакет там ограничен 65 Вт, а значит ни один камень с приставкой «Х» не годится. Увы, но Лиза Су приняла довольно странное решение. Тогда как Intel продолжает заваливать потенциальных покупателей ядрами. Как видите, за 20 490 рублей в продаже есть Core i5-13400. Вот только он получил целых 10 ядер, что делает его намного привлекательнее для неграмотных пользователей. Выходит, что руководство AMD полностью виновно в собственных проблемах. О плохих маркетологах в красной команде известно всем, ну а попытка сэкономить обернулась провалом. Ryzen 5 7600Х никто не берёт, а менее скоростной Core i5-13400 вполне может заинтересовать потенциальных покупателей.