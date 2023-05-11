Увы, но взамен вы не получаете ничего, кроме мифического разгонного потенциала и шильдика

За несколько десятилетий автор данного материала сменил больше 10 видеокарт. При этом несколько лет приходилось работать в компьютерном магазине, а в результате удалось познакомиться с десятками различных графических чипов и сотнями моделей. Как вы могли догадаться из названия материала, всегда были так называемые бренды, выпускающие более качественные видеокарты и обычные китайцы, присутствующие на международном рынке. К первым относят ASUS, MSI и Gigabyte, тогда как вторые представляют собой разношёрстную компанию.

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Так вот, за многие годы только один раз приходилось брать видеокарту от менее именитых производителей. Это была Inno3D, ну а все остальные принадлежали к тройке брендовых. Представьте себе, что вопрос брать бренд или китайца почти никогда не стоял, поскольку наценка была несущественной и всегда имела смысл. Так, вы получали лучшую систему охлаждения, буст с завода и увеличенный гарантийный срок. Сегодня ничего подобного нет, ведь китайцы подтянули качество и ничем не хуже. При этом бренды решили, что необходимо выделяться на фоне конкурентов, поэтому просто подняли цены.

Сегодня мы изучим несколько графических чипов NVIDIA текущего поколения и поймём, почему бренды превратились в однорукого бандита (игровой автомат), выманивающего деньги из наших карманов. Как видите, за 82 тысячи предлагается GeForce RTX 4070 Ti. Это вполне нормальная модель производства Inno3D, которая визуально и технически ничем не уступает более дорогим брендам. Что же, сегодня фанатам псевдокачественной продукции приходится туго, ведь MSI предлагает аналогичный графический чип на 13 тысяч рублей дороже. Мы бы согласились, если бы переплата была равна 3 тысячам рублей, но оправдать такой прирост стоимости невозможно. Интересно, сколько конденсаторов с золотым напылением установила MSI? Полагаем, что внутри нет никаких отличий, а в результате обе видеокарты будут работать аналогично. GeForce RTX 4070 Ti довольно перспективная, хотя и дорогая. Она примерно соответствует по скорости флагманам прошлого поколения, а значит имеет длительный жизненный цикл и способна справляться с играми даже в 4К.

Аппетиты растут во время еды, ну а GeForce RTX 4090 доказывает, насколько требовательными могут быть бренды. Как видите, скромная Palit обойдётся вам в 155 тысяч рублей. Автор данного материала наблюдал эту видеокарту в работе. Скажем честно, она немного шумновата, но громкость вращающихся кулеров не пробивает потолок, а значит играть можно даже без наушников. Ну а у ребят из ASUS и MSI своё понимание правильных цен, поэтому вам придётся переплатить от 30 до 35 тысяч рублей на ровном месте. Если вы полагали, что взамен получите хотя бы +250 МГц к бусту, то сильно ошиблись. ASUS щедро дарит 75 МГц, тогда как MSI все 120 МГц. Скорее всего, такая незначительная разница не позволит увеличить быстродействие даже на несколько процентов, поэтому вы платите исключительно за бренд, не получая взамен ничего, кроме шильдика. GeForce RTX 4090 и без того дорогая, ну а в данном случае нам предлагают совершенно необоснованно заплатить больше, что вызывает откровенное удивление.

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Ситуация с GeForce RTX 4080 и вовсе кажется запутанной. Итак, за 100 тысяч рублей у нас народная Palit. Модель получила мощную и весьма эффективную систему охлаждения, но в ASUS уверены, что могут себе позволить брать на 25 тысяч больше. Неужели бренд так дорого стоит? В данном случае вы получите +125 МГц и ничтожный шанс обойти эталонный графический чип на несколько процентов. Кто-то расскажет нам о теоретической возможности разгона. Что же, пожалуй, она есть только в случае, если вы купите модель производства Gigabyte. Сложно понять, зачем вам может понадобиться система жидкостного охлаждения. Не исключено, что такую видеокарту берут как имиджевое решение. Вам ну очень хочется ворваться в малочисленные ряды оверклокеров. Мы полагаем, что при должном везении вам даже удастся получить около 5% буста по сравнению с указанной выше видеокартой от Palit. Ну или вы можете сделать андервольт, что приведёт к тому, что ваша GeForce RTX 4080 станет работать почти неслышно. Вариантов множество, но все они кажутся нам надуманными. Если вы хотите более мощную видеокарту, берите GeForce RTX 4090. Доплатите 25 тысяч и наслаждайтесь. Ну а все эти натужные попытки разогнать GeForce RTX 4080 выглядят несуразно. Переплата за бренды слишком высока, а ещё несколько поколений назад такого безобразия не было.