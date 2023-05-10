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Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Если подойти к делу правильно, то можно прийти к самым неожиданным выводам
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Многие эксперты полагают, что Лизе Су давно пора разогнать маркетинговый отдел. Десятки или даже сотни сотрудников там явно не делают ничего полезного, а значит получают свою заработную плату исключительно за хорошие глаза. Рыночная доля процессорного подразделения снижается, а геймеры фактически перестали покупать видеокарты AMD. Есть все основания полагать, что всё это исключительно вина маркетологов, поскольку видеокарты у красных действительно выгоднее, чем у зелёных. 

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Прежде всего предлагаем вам ознакомиться с диаграммой, которая отражает официальную позицию AMD относительно быстродействия некоторых графических чипов прошлого поколения. Сегодня мы рассмотрим цены этих и других видеокарт, а после сделаем выводы о целесообразности покупки подобных решений. Стоит отметить, что в ближайшее время цены могут пойти вниз, поскольку ожидается выход сразу нескольких продуктов среднего ценового диапазона, но всё это пока неактуально, поскольку мы говорим о стоимости видеокарт здесь и сейчас. 

Как видите, за Radeon RX 6800 просят 54 рублей. Видеокарта получила в своё распоряжение 16 Гб видеопамяти и может похвастать неплохой производительностью. Сегодня гениальные маркетологи AMD предлагают сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 3070, поскольку рекомендованная стоимость у них примерно аналогичная. Неясно, где эти ребята видели такие цены, ведь в российской рознице за GeForce RTX 3070 просят 45 670 рублей. Получается, что вы экономите около 9000 рублей, но теряете в среднем около 13.5% быстродействия. Видеокарта NVIDIA также способна порадовать геймеров приличной производительностью, но многие эксперты полагают, что покупатель GeForce RTX 3070 столкнётся с тем, что видеокарта устареет ещё до того, как вы принесёте домой. Речь о 8 Гб видеопамяти, которые сковывают потенциал графического чипа NVIDIA. Дженсен Хуанг не стремится радовать нас низкими ценами и предпочитает экономить на видеопамяти.

Стоит учитывать, что Radeon RX 6800 действительно выглядит лучше, поскольку имеет в 2 раза больше видеопамяти, вот только в качестве реальной конкурентки приходится брать более мощную GeForce RTX 3070 Ti. Обе примерно равны по скорости и стоят аналогичную сумму. Получается, что выгода есть только в количестве видеопамяти, вот только у фанатов NVIDIA есть свои доводы. Так, GeForce RTX 3070 Ti покажет себя лучше при запуске трассировки лучей. Мало того, если вы включите технологию масштабирования и решите поиграть в разрешении 4К, то фирменная DLSS 2 позволит увеличить разрыв в быстродействии в пользу зелёных. FSR 2 делает успехи, но не может ничего противопоставить конкурирующей технологии.

Вообще, это далеко не весь перечень графических чипов AMD, которые могли бы выступить против GeForce RTX 3070. Было бы гораздо логичнее, если бы маркетологи красной команды против видеокарты NVIDIA выставили Radeon RX 6700 ХТ. Скорее всего, обе примерно равны по скорости, вот только последняя на целых 6 тысяч рублей дешевле, а это довольно существенная экономия. Здесь было бы логичным указать на наличие 12 Гб видеопамяти. Можно было бы привести тесты, в которых наличие 8 Гб становится бутылочным горлышком, ограничивающим потенциал видеокарты GeForce RTX 3070 в сложных сценариях. Словом, в руках маркетологов целый арсенал, но вместо логичных выводов и правильной рекламной компании, эти ребята рассказывают нам какие-то глупости. 

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13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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Кстати, если у вас нет 45 тысяч рублей на GeForce RTX 3070, и вы не хотите тратить 39 тысяч на Radeon RX 6700 ХТ, то самое время присмотреться к Radeon RX 6700. Эта видеокарта уступает указанной выше GeForce RTX 3070 примерно на 7%, но в данном случае это несущественные детали. На самом деле для оценки реальной производительности вам потребуется процессор за 60 тысяч рублей. Ну а потенциальные покупатели подобных видеокарт не могут себе позволить ничего подобного. Именно поэтому в большинстве сценариев Radeon RX 6700 окажется не хуже GeForce RTX 3070, но привлекает не только ценой, но и наличием 10 Гб видеопамяти. Получается, что вы платите меньше, а получаете возможность увеличить количество кадров в требовательных играх. Или нет, ведь никто не знает о том, какое воздействие окажут новые движки на работоспособность видеокарт прошлого поколения.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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