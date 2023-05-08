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GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3090Ti – почему мы не рекомендуем покупать старые флагманы NVIDIA
GeForce RTX 4070 Ti быстрее, дешевле и потребляет меньше энергии
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MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
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В последнее время принято ругать NVIDIA за все проблемы, которые есть на рынке пользовательской графики. Когда майнеры разобрали видеокарты, то недовольные любители компьютерных игр обвинили в жадности Дженсена Хуанга. Когда партнёры NVIDIA начали сливать фермерам в обход розничных сетей сотни тысяч видеокарт, то геймеры тут же заявили, что сливки всё равно снимает Дженсен Хуанг. Ну а после того, как AMD чуть ли не самоустранилась, то бедолагу Хуанга тут же обвинили в попытке стать монополистом.

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Согласимся, что часть обвинений звучит правдоподобно, но в данном случае стоит признать, что на рынке полупроводников неспокойно. TSMC постоянно поднимает цены на производство чипов, инфляция съедает доходы, а инвесторы постоянно требуют больше денег. Ну а в итоге NVIDIA воспользовалась предоставившейся возможностью и слегка перегнула палку. Надеемся, что падение спроса и убытки приведут к отрезвлению руководства компании, ведь есть все предпосылки полагать, что цены могут пойти вниз. Начнём с того, что в 2023 в продажу поступили 2 видеокарты, которые круто изменили наше понимание о флагманах. Да, обе жутко дорогие, но всё познаётся в сравнении. Речь идёт об GeForce RTX 4070 Ti, которая легко обошла все самые быстрые видеокарты прошлого поколения, а также о GeForce RTX 4070. Последняя также не может порадовать низкой стоимость, но умудрилась вытеснить из продажи целый спектр конкуренток.

Ну а пока отметим, что ситуация с видеокартами сегодня намного лучше, чем была год назад. Не будет вдаваться в подробности, но тогда цены не радовали, а в данном материале мы рассмотрим нескольких динозавров, которые так и не подешевели. Начнём с GeForce RTX 3090 Ti. Суперфлагман поступил в розницу по рекомендованной стоимости 2000 долларов, но купить его было сложно, ведь энтузиасты разбирали новинку и готовы были платить любые деньги. В настоящее время за GeForce RTX 3090 Ti просят 140 тысяч рублей, ну а мы надеемся, что вы не собираетесь тратить деньги на эту видеокарту. Дело в том, что она немного медленнее GeForce RTX 4070 Ti, ну а выше вы могли заметить, что новинка ещё и на 55 тысяч дешевле. Получается довольно странная ситуация, ну а привлечь потенциальных покупателей GeForce RTX 3090 Ti способна только наличием большого количества видеопамяти. Увы, в играх эта переменная не всегда играет решающее значение.

Не лучше идут дела и у GeForce RTX  3080. Старый флагман утратил свою привлекательность и сильно уступает графическим чипам нового поколения. Если уж проводить параллели, то эта видеокарта примерно соответствует по скорости GeForce RTX 4070. Вот только последняя дешевле и поддерживает новомодную DLSS 3.0. Не то, чтобы мы рекламировали технологию масштабирования, но в 4К с такой видеокартой без неё никуда. GeForce RTX 3080 ещё может обеспечить графику высокого уровня, но наличие 10 Гб видеопамяти и высокая цена явно тянут старушку вниз. Мы советуем вам взять GeForce RTX 4070, поскольку эта видеокарта лучше абсолютно во всех сценариях.

Ну а позиции GeForce RTX 3070 Ti и вовсе кажутся уничтоженными, ведь более новая GeForce RTX 4070 превосходит старушку по всем характеристикам. Начнём с того, что графический чип прошлого поколения сильно ограничен 8 Гб видеопамяти. Получается, что в некоторых играх вы уже упираетесь в бутылочное горлышко, но ведь видеокарту покупают на несколько лет вперёд, а потенциала у GeForce RTX 3070 Ti нет. Скорее всего, если бы старая видеокарта стоила 50 тысяч и дешевле, то мы могли бы её вам рекомендовать, но за 62 тысячи она неинтересна. Не забывайте, что GeForce RTX 4070 на 20% быстрее в обычных играх и на 30% в трассировке лучей. Ну кто после такого захочет покупать GeForce RTX 3070 Ti?

рекомендации
RX 7900XT подешевела на порядок
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
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Помните о том, что нужно изучать не только цены и названия видеокарт, но и тесты. Например, стоимость Radeon RX 6950 ХТ может вам показаться конкурентной, при этом графический чип AMD ещё и включает 16 Гб видеопамяти. Вот только несмотря на всё это GeForce RTX 4070 Ti немного быстрее. Обычно мы рекомендуем присматриваться к видеокартам красного лагеря внимательнее, но не сегодня. Radeon RX 6950 ХТ явно переоценена, а точно тоже можно сказать и о Radeon RX 6800 ХТ. Несмотря на то, что в продаже появилась аналогичная по скорости GeForce RTX 4070, старая видеокарта отказывается дешеветь. Скорее всего ожидать скидок на старые флагманы уже не стоит. Видеокарты будут медленно продаваться, пока совсем не исчезнут их продажи. Ну а сегодня перспективы покупки таких видеокарт стремительно приближаются к нулю.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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