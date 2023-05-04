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Изучаем недостатки сборки ПК на процессорах Intel прошлых поколений – дорогие, медленные и старые
Увы, но камни 10-го и 11-го поколения уже не актуальны, хотя стоят очень дорого
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Миллионы пользователей делают сложный выбор, пытаясь понять, стоит ли покупать процессоры Intel, или всё же дать шанс AMD. Обе компании сегодня находятся в сложном положении, поскольку спрос на компьютеры снижается, а в ближайшие годы и синим и красным придётся затянуть пояса. Насколько сильно просядет спрос, неясно, но тот факт, что это не повлияет на выход новых серий, не вызывает сомнений. Разработки начались много лет назад, а значит какое-то время мы продолжим получать большой прирост быстродействия каждые два года или даже чаще. 

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И всё же, есть пользователи, которые предпочитают обращать внимание на продукты прошлого поколения. Считается, что таким образом можно получить значительную выгоду, ведь разница в производительности небольшая, а цена может оказаться намного ниже. Ну а если присмотреться к российской рознице, то можно заметить, что здесь есть не только процессоры 12-го и 13-го поколения, но и более старые, которые должны быть крайне выгодны. Давайте изучим ассортимент и попробуем понять, стоит ли вообще брать старые камни здесь и сейчас 

В качестве первого героя нашего материала выступает Core i9-11900KF. Это последний камень Intel, созданный на основе легендарного 14-нм технологического процесса. Благодаря этому инженерам удалось добиться невероятных по тем временам показателей, разогнав процессор до 5.3 ГГц. Скорость высокая и остаётся таковой даже сегодня, а фанаты синего лагеря уверены, что флагман ещё долго будет радовать их ультимативной производительностью. Мы могли бы взять для сравнения другой камень, но специально остановимся на Ryzen 9 5900X, который вышел 2.5 года назад. Как видите, процессоры стоят почти одинаково, вот только Core i9-11900KF потребует от вас более мощную материнскую плату и прокачанную систему охлаждения, тогда как 12-ядерник AMD заработает на недорогих комплектующих. На самом деле цена – это не единственное достоинство Ryzen 9 5900X, ведь он не только значительно быстрее в рабочих задачах, но и в играх. Отметим, что сегодня есть и более скоростные предложения, а изучить преимущества Ryzen 9 5900X вы можете по ссылке. Всё так, но покупка Core i9-11900KF не имеет смысла, ведь старый флагман уже не способен тягаться с новичками, но не желает сдавать позиции, а цена на него остаётся высокой. 

За 23 тысячи в продаже можно встретить Core i7-11700. Это вполне неплохой камень, который способен стать основной для любой сборки и будет достойно справляться как с рабочими задачами, так и с играми, вот только он явно дороговат, ведь есть более новый Ryzen 5 7600Х. Процессор AMD стоит дешевле, но в играх оказывается намного быстрее. Фактически, если вам требуется геймерская сборка без переплат, то намного выгоднее обратить внимание именно на Ryzen 5 7600Х, поскольку Core i7-11700 не имеет преимуществ ни в быстродействии, ни в стоимости. Ну или обратите внимание на Ryzen 7 5800Х. Этот процессор AMD настолько хорош, что уже два года не выходит из списка самых популярных камней на рынке. Временами он поднимается на первое место, но чаще всего просто входит в тройку самых продаваемых. У Core i7-11700 нет ни одного преимущества, а указанный выше Ryzen 7 5800Х идеален для тех, кто уже имеет на руках готовую сборку на процессоре Ryzen первых двух серий. Не нужно покупать материнскую плату, а значит есть шанс усилить потенциал системы без огромных инвестиций. А главное, у вас останется в рабочем состоянии операционная система, а это уже большой плюс, поскольку многие пользователи годами сидят на старом железе, не желая терять важные файлы, программы и настройки. 

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На закуску Core i5-10600К, стоимость которого стартует с 18 тысяч рублей. Похоже, в Intel забыли такое слово, как скидки, ведь старый камень 10-го поколения стоит столько же, как просят за 8-ядерный Ryzen 7 5700Х. Последний намного быстрее в играх и рабочих задачах, а мы не знаем ни одного сценария, где Core i5-10600К покажет себя лучше. Если вы решите изучить разгонный потенциал камня Intel, то переплатите за материнскую плату 20 тысяч рублей впустую. Если просто хотите сэкономить, то сборка на Ryzen 7 5700Х всё равно окажется дешевле и быстрее. Словом, мы не рекомендуем обращать внимания на процессоры Intel 11-го и 10-го поколений, поскольку они дорогие, медленные и уже не могут считаться актуальными. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
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