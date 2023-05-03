Главная интрига состоит лишь в том, когда AMD нащупает дно и начнёт всплывать на поверхность

Несколько дней назад Intel объявила о катастрофическом падении доходов за 1 квартал 2023 года. Сегодня пришла очередь AMD, рассказывать о трудностях, с которыми компания столкнулась за отчётный период. Забегая вперёд стоит отметить, что аналитики пока не могут определить, находится ли AMD на дне уже сегодня, или продолжить тонуть, утягивая за собой партнёров и конкурентов. Сообщается, что совокупная прибыль за 1 квартал 2023 года составила 5.353 млрд долларов, что на 9% меньше, чем в предыдущем году, а также отметила чистый убыток в размере $139 млн. Сравнительно, в первом квартале 2022 года компания заработала $786 млн чистой прибыли. Кроме того, валовая прибыль компании снизилась с 48% до 44%. Председатель и главный исполнительный директор AMD д-р Лиза Су сообщила, что результаты компании неоднозначны, поскольку все ее бизнес-подразделения, за исключением подразделения клиентских вычислений, остались более или менее неизменными по сравнению с предыдущим годом и даже оставались прибыльными. Однако прибыльность подразделения AMD Data Center снизилась, хотя ему удалось увеличить доход. Исполнительный вице-президент, финансовый директор и казначей AMD Джин Ху отметил, что центры обработки данных и встраиваемые системы принесли более 50% выручки в первом квартале. Несмотря на снижение прибыльности, эти сегменты по-прежнему являются стратегически важными для компании.

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В первом квартале финансового года 2023 выручка подразделения клиентских вычислений AMD сократилась на 65% и составила 739 миллионов долларов, что привело к потере 172 миллионов долларов. Это является значительным изменением по сравнению с прошлым годом, когда подразделение получило прибыль в размере 625 миллионов долларов в том же квартале. Долгое время главным источником дохода AMD была продажа процессоров и наборов микросхем для клиентских ПК, но подразделение клиентских вычислений уже второй квартал подряд стало страдать от снижения выручки и убыточности. Как выяснилось, бизнес клиентских ПК AMD пострадал от снижения спроса на программное обеспечение в этой категории, в то время как продажи Intel в этом сегменте упали только на 36%. Согласно заявлению главы AMD, первый квартал 2023 года стал дном для бизнеса клиентских процессоров компании. Однако подразделение AMD Gaming Business продемонстрировало уменьшение выручки всего на 6%, достигнув отметки в 1,757 млрд долларов. Это отличный результат, учитывая продолжающиеся трудности. Системы-на-чипе для игровых консолей Microsoft и Sony составляют большую часть игрового бизнеса AMD и продолжают расти.

Продажи дискретных графических процессоров Radeon упали по сравнению с прошлым годом, но они увеличились по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря наращиванию поставок своих графических продуктов серии Radeon RX 7900 и предлагаемых по конкурентоспособным ценам продуктов серии Radeon RX 6000 предыдущего поколения. Подразделение оставалось прибыльным, продемонстрировав чистую прибыль в размере 314 млн долларов США, что на 12% ниже, чем в предыдущем году. В первом квартале 2023 года подразделение центров обработки данных AMD сумело привлечь доход в размере 1,295 миллиарда долларов, что практически соответствует результату предыдущего года в этот же период (1,293 доллара). Однако, прибыльность данного подразделения снизилась на 65% по сравнению с прошлым годом и составила $148 млн. Это обусловлено пересмотром крупными поставщиками облачных услуг своих покупок серверов. В связи с этим AMD и другие игроки вынуждены предлагать более выгодные цены, чтобы сохранить свои позиции на рынке. Отмечается, что в сравнении с конкурентом, компанией Intel, серверный бизнес AMD продемонстрировал более устойчивые результаты, оставшись на том же уровне. В то же время, Intel сообщила о снижении доходов от своих компонентов для центров обработки данных на 39%. Стоит отметить, что подразделение AMD Embedded Business, занимающееся продажей продуктов, разработанных Xilinx, и некоторых процессоров, разработанных AMD, смогло достичь доходов в размере 1,562 миллиарда долларов и прибыли в размере 798 миллионов долларов. Это является положительным моментом в финансовом отчете AMD.

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Компания AMD ожидает, что ее выручка во втором квартале останется на прежнем уровне, составив около 5,3 миллиарда долларов с погрешностью в 300 миллионов долларов. Несмотря на то, что AMD продолжает увеличивать производство и продажи процессоров Ryzen серии 7000 для ноутбуков, а также находится на пути к OEM-производителям с чипами Phoenix, которые, как правило, продаются с премией, компания осторожно прогнозирует рост выручки от клиентских ПК только по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале компания также планирует выпустить новые графические процессоры Radeon серии 7000, которые, как ожидается, увеличат продажи игрового оборудования, но могут быть компенсированы более слабыми продажами консольных SoC. Кроме того, AMD готовится представить официально свои новейшие процессоры EPYC «Bergamo» для облачных центров обработки данных и EPYC «Genoa-X» для высокопроизводительных приложений для технических вычислений. Несмотря на то, что рост продаж серверных процессоров обычно происходит медленно, эти компоненты позволят AMD немного увеличить продажи оборудования для центров обработки данных.