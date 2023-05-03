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Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
Пожалуй, именно этот процессор можно назвать универсальным для игр и рабочих задач
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Есть масса процессоров, которые считаются выгодными для создания системы для того или иного сегмента. Кто-то предложит вам ориентироваться на флагманы Intel нового поколения. Ещё бы, ведь эти процессоры имеют крайне высокие показатели в играх, позволяя получать стабильный фрамрейт и большое количество кадров в секунду. И всё бы ничего, вот только советчики забывают нам рассказать, что для получения всего этого придётся купить дорогостоящую оперативную память и недешёвую материнскую плату.

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Выходит, что выгодой здесь и не пахнет, тогда как многие геймеры ставят экономию во главу угла. Мало того, сегодня немало пользователей переходят на удалённую работу, осваивая программирование и многие другие профессии, где требуется мощный процессор. Если вам компьютер нужен не только для игр, то приходится делать сложный выбор, ведь иногда придётся переплатить 30-50 тысяч рублей. Мы полагаем, что собрать готовую и действительно универсальную систему можно и без таких жертв. Давайте рассмотрим несколько процессоров, ну а главным героем нашего материала станет Ryzen 9 5900X.

Начнём с того, что здесь 12 ядер, а камень даже спустя несколько лет после выхода способен утереть нос новичкам. Особенно Ryzen 9 5900X хорош в рабочих задачах, где его потенциал способен раскрыться на все 100%. Учтите, что даже в игровых задачах он не будет уступать более дорогим новинкам, хотя, многое зависит от тех или иных условий. Дело в том, что в эталонных тестах мы видим процессоры вместе с видеокартой уровня GeForce RTX 4090. Здесь Ryzen 9 5900X действительно пасует перед новинками Intel, вот только мы очень сомневаемся, что среди наших читателей много тех, кто может себе позволить видеокарту за 150 тысяч рублей. Если вы действительно готовы на такие растраты, то говорить об экономии будет глупо. Если вы купите видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti, то разницу с более дорогими камнями Intel не увидите, при этом сможете собрать систему за сущие гроши. 

Давайте разбираться. Core i5-13600KF нуждается в материнской плате хотя бы за 16 тысяч рублей и демонстрирует не такие высокие показатели с оперативной памятью DDR4. В итоге вы переплатите как минимум 20 тысяч рублей за сборку, но получите аналогичную производительность в играх и менее скромную в рабочих задачах. Есть сценарии, где Core i5-13600KF весьма неплох, но для создания универсальной сборки лучше подходит Ryzen 9 5900X.

Ну или возьмём для примера Ryzen 7 7700Х. Перед нами самый перспективный камень на рынке, который стоит около 30 тысяч рублей и позволяет выжать из вашей системы невероятную производительность. И всё бы ничего, но под него вам тоже понадобиться переплатить за материнскую плату и оперативную память. В играх Ryzen 7 7700Х быстрее нашего Ryzen 9 5900X, но только с условием наличия у вас видеокарты GeForce RTX 4090. На GeForce RTX 3060 Ti разницы не будет, а вот в более сложных задачах 12-ядерный камень выходит вперёд. Ryzen 7 7700Х вы сможете заменить не более быстрый процессор через три года без покупки материнской платы и ОЗУ, что открывает определённые перспективы. Но если вы хотите собрать универсальную систему здесь и сейчас, то Ryzen 9 5900X окажется намного выгоднее. 

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Если вы полагали, что немного дешевле вы можете найти процессоры Intel, которые позволят вам обойти 12-ядерниый камень AMD, то сильно ошиблись. Так, за 29 тысяч в наличии Core i7-12700, тогда как за 25 тысяч вы можете отхватить Core i5-12600K. Оба процессора могут быть интересны потенциальным покупателям, но ни один не способен составить Ryzen 9 5900X конкуренцию. Core i7-12700 примерно такой же быстрый в играх (немного медленнее, но это не имеет никакого значения), но в рабочих задачах откровенно пасует. Собирать на нём систему могут только фанаты синего лагеря, которые категорически против продукции от тётушки Су. Что до Core i5-12600K, то он и вовсе ни по каким критериям не способен тягаться с Ryzen 9 5900X. При этом стоимость сборки на каждом из процессоров будет примерно аналогичной, ну а мы рекомендуем под камни Intel брать оперативную память DDR4. Более новое и дорогое поколение не даёт указанным выше процессорам значительного буста, поэтому вы просто заплатите немного больше денег. Как видите, у Ryzen 9 5900X есть серьёзные конкуренты, но ни один из них не способен тягаться с процессором AMD по универсальности. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 5900x
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