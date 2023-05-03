Такими новостями офицер ВСУ поделился с журналистами американского канала CNN

Не так давно стало известно о масштабной утечке секретной информации, которую долгое время публиковал военнослужащий США в переписке со своими знакомыми. Каким образом всё это всплыло на поверхность, пока неясно, а значит один из тех, кого Джек Тейшейра считал своим другим и единомышленником, слил данные в прессу. Неясно, получил ли этот неизвестный за свои труды деньги, или совершил это по политическим мотивам, но в любом случае есть все основания предполагать, что часть или даже все документы могли быть подделаны американскими спецслужбами. Эксперты не исключают того факта, что слив произошёл намеренно, а уже какое-то время США ведут массированную бомбардировку мировых СМИ при помощи фейковых заявлений и поддельных фактов. Проще говоря, ожидаемое контрнаступление украинской армии считается крайне важным событием, поскольку от его успеха или провала зависит очень многое.

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Прежде всего в случае сокрушительного поражения ВСУ, шансов на повторное избрание у Байдена нет, не говоря уже о Демократах, которые потеряют бразды правления. К власти придут Республиканцы во главе с Трампом, желающие поставить жирное многоточие в международных делах и на какое-то время заняться собственной экономикой. Для справки, США грозит дефолт, ведь выплаты по внешнему долгу требуют поднятия потолка ещё на 1.5 триллиона долларов, что позволит заимствовать немыслимые 33 триллиона вечнозелёных. Судя по тону Трампа, он и Республиканцы не готовы больше поддерживать Украину и отдадут страну на откуп Европе. Ну а Старый свет и без того тяжело болен. Впереди зима, которую впервые за десятилетия придётся переживать без российского трубного газа и нефти. На самом деле Европа продолжает закупать углеводороды из РФ, но теперь делает это через посредников, а значит платит ощутимо дороже. Политическая ситуация в ЕС и без того выглядит нестабильно, а противоречия между странами становятся всё более заметны. Чего только стоят настойчивые требования Польши, намеревающейся выбить из Германии репарации в размере 1.3 триллиона евро.

Словом, дела у спонсоров Украины идут не лучшим образом, а в результате американские журналисты пишут о том, что Вашингтон потерял доверие Киева, в результате чего Зеленский и его команда стали менее охотно делиться секретными данными с Пентагоном. Повторимся, что всё это может быть хорошо продуманным планом, а значит перед нами очередная дезинформация, главная задача которой состоит во введении российского командования в заблуждение. По данным издания Politico, в Киеве засекретили сроки наступательной операции, что вызывает раздражение в Белом доме, поскольку сами американцы продолжают снабжать украинскую армию нужными разведывательными данными. По данным неназванных источников, в Киеве вынашивают секретные планы, с которыми знакомы всего несколько человек. Зеленский опасается, что передача информации американцам приведёт к тому, что подробности станут известны широкому кругу лиц, а в итоге данные полностью или частично станут доступны российским секретным службам. Сложно сказать, насколько всё это соответствует действительности, но даже украинские журналисты стали писать о проблемах, с которыми сталкивается регулярная армия.

В связи с этим особенно любопытно выглядит интервью украинского офицера по имени Артур телеканалу CNN. Судя по всему, боец входит в одно из подразделений 46-й бригады ВСУ, расквартированное в Запорожской области. По мнению офицера, момент внезапности давно упущен, поскольку слишком многие знают о планах украинской армии. Мало того, Артур сетует на то, что значительная часть бойцов и вовсе может не дожить до наступления. Как оказалось, русские прекрасно осведомлены о расположении резервов, складов с оружием и многих других объектов обеспечения. В последние дни наносятся мощные авиационные удары, которые подрывают не только моральных дух солдат, но и делают наступление всё менее возможным. Если так пойдёт и дальше, то наступать будет некому, что вызывает серьёзную обеспокоенность не только у обычных вояк, но и у офицерского состава.

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Боец 46-й бригады ВСУ отметил, что немалую часть помощи армии оказывают волонтёры, которые привозят беспилотники, одежду и еду. При этом доставлять всё это на фронт становится всё опаснее, поскольку массированные удары авиации РФ постоянно усиливаются. Офицер ВСУ предполагает, что сегодня Россия точно знает направление украинского наступления, хотя ещё месяц назад формирование резервов и подвоз оружия производился в строгой секретности. Артур сетует на журналистов и командование, ведь промедление снижает шансы одержать победу в наступательной операции.