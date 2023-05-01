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Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась способна запускать требовательные игры в 1080р
Если включить технологию масштабирования, то в новинках последних лет можно получить свыше 50 кадров в секунду
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Прежде чем переходить к основному изложению материала нужно разобраться в том, как устроен рынок пользовательской графики. Итак, есть настольный и мобильный сегменты, где лидирующие позиции занимает NVIDIA. На конец 2019 года AMD имела довольно значительную долю, которая по различным оценкам превышала 25% всего рынка дискретных графических чипов. После того как в дело вступили майнеры, сформировался дефицит полупроводников, что в первую очередь ударило по позициям красного лагеря. Проблема заключалась в том, что AMD пришлось одновременно выполнять обязательства перед несколькими партнёрами, разрываясь между настольными процессорами, видеокартами и игровыми приставками нового поколения. Сделать всё и сразу было невозможно, поэтому NVIDIA смогла воспользоваться положением и ощутимо нарастить продажи, заняв освободившуюся нишу. Было время, когда новинки от Лизы Су невозможно было встретить в рознице месяцами, тогда как единственным выбором были жутко дорогие решения от Дженсена Хуанга. В целом, дефицит полупроводников перестал оказывать влияние на рынок уже в начале 2022 года, но с тех пор положение красных только ухудшилось.

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По итогам прошлого года AMD растеряла весь потенциал на рынке настольных процессоров и видеокарт, продолжая выполнять обязательства только перед партнёрами по серверному направлению и отгружать миллионы чипов для консолей нового поколения. При этом одним из самых сложных оказался мобильный сегмент, где дела у тётушки Су становятся всё более печальными. При этом на каждом из направлений есть высококонкурентные решения, но нет ни маркетинговой политики, ни желания выпускать достаточное количество процессоров и видеокарт. Например, Radeon RX 7900 ХТХ намного дешевле GeForce RTX 4090, но медленнее всего на 10-15%. Если говорить о процессорах, то новый Ryzen 7 7800X3D и вовсе кладёт на лопатки всех синих конкурентов, а ведь в наличии есть Ryzen 7 5700G, включающий самую быструю интегрированную графику на рынке. Словом, продукты есть, но результата нет. Инсайдеры уверены, что в ближайшие три года нас ждёт целая россыпь мощных продуктов, а один из самых быстрых процессоров получит интегрированную графику уровня мобильной GeForce RTX 4070 Ti.

Вы вольны воспринимать подобные слухи так, как вам угодно, ведь от этого ничего не изменится. Ну а мы вернёмся к любопытному тестированию, которое провели авторы канала AMD APU Gaming. В объектив попал ноутбук, вооружённый процессором Ryzen 9 7940HS. Ещё до релиза в прессу просачивались слухи, согласно которым встроенная видеокарта Radeon 780M окажется самой быстрой на рынке, но убедиться в этом не было никакой возможности. Что же, посмотреть ролик вы можете ниже, ну а мы перейдём к результатам. Все тесты проводились в разрешении 1080р, а вот настройки приходилось менять. Также есть данные по разрешению 2К и 4К.

  • Forza Horizon 5 на высоких графических настройках смотрится очень неплохо и выдаёт 55 кадров в секунду. В 2 удалось выжать 40 fps, а вот в 4К на средних настройках встроенной графике покорились 30 кадров в секунду. 
  • Обновлённая версия Resident Evil 4 в 1080р выдаёт скромные 35 кадров в секунду, но за счёт технологии масштабирования удаётся повысить фрамрейт, достигнув стабильных 60 fps. 
  • Удивительно, но встройка Radeon 780M позволяет поиграть даже в Gears 5, где в 1080р можно получить немалые 55 кадров в секунду и довольно красивую картинку. 
  • DOOM Eternal можно запускать с трассировкой лучей, получив 50 кадров в секунду, ну а если вам не нужны волшебные лучики, то фрамрейт и вовсе подпрыгнет до 70 fps. 
  • В Spider-Man Remastered в 1080р без использования технологии масштабирования играть решительно невозможно. Часть времени фрамрейт не опускается ниже 35 кадров в секунду, но возможны неприятные падения и зависания. После активации FSR, вам покорятся 50 fps.
  • Microsoft Flight Simulator на средних разогнался до 40 кадров в секунду, ну а в Horizon Zero Dawn можно играть при 35 кадрах в секунду, но лучше запустить FSR, получив 55 fps и стабильный фрамрейт без просадок. Столько же без танцев с бубном удалось получить и в Street Fighter 6.

Может показаться, что перед нами настоящий прорыв, вот только количество ноутбуков с процессорами AMD стремится к нулю. Возможно, в американской рознице выбор больше, но и там баллом правит NVIDIA. Radeon 780M действительно является первой интегрированной видеокартой за всю историю, которая способна тянуть новые игры без компромиссов. Увы, но пока Лиза Су не начнёт выпускать больше подобных продуктов, мобильный рынок так и останется поделён между синими и зелёными. 

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#видеокарты #процессоры #тесты
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