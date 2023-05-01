Не все процессоры действительно хорошие, но есть очень выгодные экземпляры

Некоторые геймеры полагают, что нужно собирать компьютер на основе видеокарты, тогда как другие уверены, что самое важное – это процессор. Скорее всего, важно не только купить максимально быстрый камень за свои деньги, но и подобрать правильные комплектующие. Например, глупо брать материнскую плату с разгонным потенциалом, если у вас нет планов по увеличению тактовой частоты процессора. Мало того, некоторые и вовсе покупают камень с заблокированным множителем, но под него берут флагманскую материнскую плату.

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Если вы хотите увидеть две правильные сборки для зажиточных геймеров, то переходите по ссылкам (1, 2). Там есть несколько компьютеров, комплектующие к которым подобны с максимальной целесообразностью. Вполне возможно, что можно собрать и лучше, ведь идеал недостижим, ну а мы с вами рассмотрим, какие процессоры пользовались спросом 1 мая 2023 года в магазине Ситилинк. Никакой самодеятельности, ведь у нас только самые продаваемые камни начала последнего месяца лета.

Уже очень давно на первом месте располагается Core i5-12400F. Это процессор расходится лучше, чем горячие пирожки на людном вокзале. Причин для этого предостаточно, ведь владелец не только получает вполне годную сборку, но и тратит на это разумную сумму. Core i5-12400F не нуждается в разгоне, поэтому берите недорогую материнскую плату без потенциала и в целом забудьте о том, что вам потребуется скоростная оперативная память. Берите народную DDR4-3200, которая ещё никого никогда не подводила, ведь обходится в сущие копейки.

Довольно странно выглядит упрямство пользователей, которые покупают Ryzen 5 3600. Этот процессор вышел так давно, что уже растерял весь свой потенциал, поэтому кажется нам очень сомнительным приобретением. Если вы не испытываете острой нехватки в деньгах, то лучше обойти старичка стороной. Он плохо показывает себя в играх, уже не очень актуален в рабочих задачах и в целом оставляет желать лучше в качестве основы для любого компьютера. Есть несколько процессоров, которые ощутимо лучше, о чём мы и поговорим ниже. Ну а пока важно понимать, что прогресс идёт слишком быстро, ну а такие старые камни, как Ryzen 5 3600, стремительно устаревают.

За 15 тысяч вы можете купить Ryzen 5 5600Х. Согласимся, что разница между камнями огромна, но и прирост быстродействия заметен. Если вы хотите собрать экономный ПК, в который камень за 15 тысяч совсем не вписывается, то можно поискать чего-то другого, ну а сам Ryzen 5 5600Х не только быстрее Core i5-12400F, но и хорошо справляется с апгрейдом системы. Напомним, Intel меняет сокет каждый два года, что приводит к тому, что процессоры становятся неактуальными очень быстро. Ryzen 5 5600Х устанавливается в сокет АМ4, который поддерживает камни четырёх поколений.

Core i3-12100F за 8500 рублей на четвёртом месте. Если вы спросите нашего мнения, то этот камень лучше подходит для игровой сборки. Всё дело в том, что Ryzen 5 3600 может и лучше справляется с рабочими задачами, но Core i3-12100F ощутимо лучше в играх. Ну а поскольку мы собираем игровую систему, то стоит ориентироваться прежде всего на геймеров. Помните о том, что оба процессора могут стать основной для рабочей сборки, но у каждого из них есть недостатки, о которых мы писали выше.

А вот Core i3-10100F мы рекомендуем покупать только в том случае, если вам бюджет имеет острый дефицит. Для офисного ПК такой процессор подойдёт, но вы должны осознавать, что строить на его базе игровую станцию – это настоящий провал. Разница между камнями составляет около 5 тысяч рублей, а возможности системы после тотальной экономии будут намного скромнее. Проще говоря, если вы вдруг решили купить компьютер для школьника, то экономить на мелочах не нужно. Через год ваш ребёнок может попросить видеокарту, ну а на системе с Core i3-10100F любой графический чип будет работать плохо.

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Если уж говорить о недорогом компьютере для школьника, то мы советуем собрать его на базе Ryzen 5 5600G. Этот камень ощутимо быстрее Core i3-12100F и Ryzen 5 3600, стоит ненамного дороже, но включает встроенную графику. Мало того, интегрированная видеокарта окатывает двери в игровой мир, где доступны онлайн-шутеры, Мир кораблей и Майнкрафт. Для любого указанного выше процессора придётся покупать отдельную видеокарту, а значит нужно прибавить ещё как минимум 5 тысяч рублей. В случае с Ryzen 5 5600G вы убиваете сразу трёх зайцев, ведь сборка будет недорогая, мощная и включает неплохую видеокарту.