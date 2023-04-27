Похоже, Ryzen 7 5800X3D позволяет собрать оптимальную систему за разумные деньги

Если вы спросите десять экспертов, разбирающихся в компьютерах, то придёте к весьма неожиданным выводам. Дело в том, что единого мнения относительно оптимального процессора для игр не существует. Прежде всего нужно знать, сколько денег вы готовы потратить, поскольку это всё же основа любой сборки. Кроме того, важно выбрать количество ядер и определиться с тем, планируете ли вы разгонять систему. Если при мысли о разгоне у вас начинают чесаться руки, то придётся основательно потратиться.

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На самом деле переменных множество, а каждая из них только усложняет выбор, делая задачу покупки игрового процессора запутанной. В данном материале мы предлагаем оценить несколько кандидатов на лучший процессор 2023 года. Все из них способны стать основой для игровой сборки, а многие пользуются стабильным спросом. И всё же, есть камень, который кажется нам более выгодным, об этом и поговорим ниже.

Итак, сегодня мы выставим Ryzen 7 5800X3D против нескольких процессоров Intel нового и старого поколения, пытаясь найти преимущества и недостатки каждого. Что же, если вы хотите купить видеокарту для игр в 2К и не претендуете на доступ к самым производительным графическим чипам за 160 тысяч, то Ryzen 7 5800X3D позволит чувствовать себя комфортно как минимум несколько лет. Поскольку потенциал у процессора большой, то вы смело сможете в будущем оставить его без обновления, заменив видеокарту спустя какое-то время. Сборка на базе Ryzen 7 5800X3D порадует выгодной стоимостью, поскольку камень будет также хорошо работать на материнской плате за 8 тысяч рублей, как и на прокачанной за 30 000. Оперативная память DDR5 не поддерживается, а значит компьютер на основе Ryzen 7 5800X3D окажется хорошим вложением ваших средств и сможет обеспечивать вам приемлемую производительность как минимум 4 года.

Первым со стороны Intel выступит Core i7-13700KF. Прежде всего нужно понимать, что перед нами один из самых быстрых камней на рынке. Он обходит указанный выше Ryzen 7 5800X3D примерно на 10%, но всё это верно только в том случае, если тестирование проводится с видеокартой GeForce RTX 4090. С использованием народной GeForce RTX 3070 разница между процессорами окажется близкой к нулевой, ну а сборка под Core i7-13700KF способна разорить даже зажиточных геймеров. Только не говорите, что ничего не собираетесь разгонять, ведь это абсурд. Зачем в таком случае вы купили процессор с разблокированным множителем? Core i7-13700KF нуждается в мощной материнской плате, скоростной оперативной памяти и приличном блоке питания. О том, что он способен раскрыться только с видеокартой флагманского уровня, мы уже писали, ну а в итоге вы можете и получите скоростной компьютер, но потратите на него целое состояние.

Сэкономить 4 тысячи вам позволит Core i7-13700F. Главные отличия от указанного выше камня: заблокированный множитель, пониженные тактовые частоты и теплопакет до 65 Вт. При этом нужно осознавать, что вы теряете часть быстродействия, а в итоге производительность вашего компьютера окажется примерно равна системе на базе Ryzen 7 5800X3D. Сомнительная экономия, ведь под Core i7-13700F хорошо бы купить материнскую плату за 15 тысяч рублей и оперативную память DDR5-5600 за 10 тысяч.

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За 33 тысячи доступен Core i7-12700K. Говорите, что хотите, но время этого процессора безвозвратно ушло. 8 больших ядер могут быть интересны в рабочих задачах, вот только среди наших читателей большинство составляют геймеры, а значит весь этот скрытый потенциал останется не востребован. Core i7-12700K уступает или равен Ryzen 7 5800X3D (в зависимости от тестового набора), поэтому мы не видим никакого смысла покупать камень, разгонный потенциал которого окажется нераскрыт. Точно такая же спорная ситуация и с Core i5-13600K. Intel в новом поколении пошла на хитрость, увеличив количество малых ядер, а в результате вы можете заметить, что здесь целых 14 ядер. Увы, но больших всего 6, а перспективы разгонного потенциала новинки весьма сомнительны. Даже после разгона он не превратится в Core i7-13700KF, но переплатите за подобные эксперименты вы не меньше 30 тысяч рублей. Купите Ryzen 7 5800X3D. Возьмите для него недорогую материнскую плату и видеокарту уровня GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6750 XT, а после наслаждайтесь выгодной стоимостью сборки и красивой картинкой в разрешении 2К.