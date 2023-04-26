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Сколько видеопамяти на видеокарте нужно нормальному геймеру – непростой выбор между NVIDIA и AMD
Попытаемся выяснить, хватит ли вам в 2К 8 Гб или лучше взять видеокарту с 12 Гб видеопамяти
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Сколько видеопамяти нужно нормальному геймеру? Этот вопрос терзает не только экспертов, которые пытаются дать ответ на сложный вопрос, но и обычных любителей компьютерных игр. К примеру, вы запланировали покупку видеокарты, собрали необходимую сумму и рассчитываете потратить около 40 тысяч рублей. За эти деньги можно взять вполне неплохой графический чип, вот только у NVIDIA в данном сегменте всего 8 Гб видеопамяти, тогда как AMD может похвастать 12 Гб видеопамяти. Вопрос сложный, а выбор ещё сложнее. 

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Пожалуй, стоит разобраться, а мы предлагаем обратить внимание на тестирование, которое проведено на канале Tech YES City. Мы не будем углубляться в детали, ведь вы можете ознакомиться со всем этим самостоятельно. Что до выводов, то автор теста говорит о том, что 8 Гб сегодня можно назвать вполне нормальным количеством. Даже спустя пару лет вам этого хватит в разрешении 1080р, но для 2К лучше выбрать видеокарту с большим количеством памяти, поскольку многие игры уже сегодня способны проглотить 12 Гб. Давайте посмотрим на предложения в российской рознице и сделаем выводы о целесообразности покупки того или иного графического чипа. 

Почти 50 тысяч рублей стоит GeForce RTX 3070. Видеокарта идеально вписывается в бюджет требовательного геймера, который намерен опробовать свои силы в разрешении 2К. В некоторых играх настройки графики уже сегодня не будут максимальными, но даже без этих излишеств картинка останется на достаточно высоком уровне. GeForce RTX 3070 имеет солидный потенциал, поскольку будет справляться со своими задачами даже через несколько лет. Нам кажется, что обойтись без снижения разрешения дисплея не получится, но это данность, от которой не уйти. И всё бы ничего, но GeForce RTX 3070 имеет всего 8 Гб видеопамяти. В 2023 году вышло несколько игр, которые потребуют больше, ну а закрывать глаза на происходящее в данном случае можно назвать недальновидным решением. Дело в том, что вы покупаете видеокарту как минимум на пару лет, а значит стоит присмотреться к Radeon RX 6750 XT. Если сравнивать обе видеокарты, то графический чип NVIDIA немного быстрее, хотя разница небольшая и незаметна с использованием процессоров до 20 тысяч рублей. А вот за счёт наличия 12 Гб видеопамяти, Radeon RX 6750 XT намного перспективнее. Повторимся, что тесты здесь и сейчас доказывают, что тенденция на увеличение требований к видеопамяти реальна, а мы рекомендуем как следует задуматься. 

За 40 тысяч вы можете купить видеокарту GeForce RTX 3060 Ti, которая имеет отличное соотношение между ценой и производительностью, а также Radeon RX 6700 XT. Первая имеет всё необходимое для того, чтобы вы не испытывали неудобств в любых играх. Скорее всего, выше высоких настроек графики не прыгнуть, ну а время идёт, а значит преимущество Radeon RX 6700 XT в количестве видеопамяти может стать реальным уже через год. Особенно тревожным для владельцев видеокарт с небольшим количеством видеопамяти считается появление новых блокбастеров на базе движка Unreal Engine 5. Уже несколько лет крупные студии тестируют перспективную технологию, а в результате мы сможем стать свидетелями появления самого настоящего Next Gen. Нечто подобное ожидалось в 2020 году с выходом игровых приставок нового поколения, но тогда не было никаких реальных предпосылок к изменениям, поскольку игровые движки не претерпели кардинальных изменений. Сегодня мы стоим на пороге появления десятков проектов на Unreal Engine 5, ну а Radeon RX 6700 XT не только быстрее своей конкурентки, но и обладает большим потенциалом. 

Не стоит думать, что всё так однозначно, ведь в данном материале речь о видеокартах для 2К, тогда как в случае наличия у вас народного 1080р, можно ощутимо сэкономить. Мы предлагаем остановиться на Radeon RX 6650 XT. Видеокарта отлично вписывается в перспективную систему и стоит 32 тысячи рублей. С использованием технологии масштабирования вы сможете поиграть даже в 2К, ну а поскольку владельцев мониторов с разрешением 1080р в мире около 80%, то мы считаем Radeon RX 6650 XT и вовсе безальтернативной. Отметим, что здесь 8 Гб видеопамяти, вот только в народном 1080р вам не понадобиться больше даже через 3 года.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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