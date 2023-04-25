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GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
Тесты доказывают, что разницы в производительности между видеокартами нет, а значит остаётся только технологическая составляющая
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Уже давно известно, что далеко не всегда стоимость видеокарты отражает её реальную производительность. К примеру, в продаже вы можете встретить брендовые модели, которые оказываются на 60 тысяч дороже продукции обычных производителей, но кроме шильдика и красивой пластиковой крышки ничего не дают. Есть вопросы и к графическим чипам AMD. К примеру, Radeon RX 7900 XTX в США стоит намного дешевле, чем в России, но отечественные ритейлеры не спешат радовать геймеров скидками. 

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Но если вы всё же можете себе позволить видеокарту за 160 тысяч рублей, то дела ваши не так уж и плохи, тогда как многие любители компьютерных игр пытаются экономить каждую сотню. Так вот, если вы хотите получить нормальную скорость, но планируете как следует разобраться в вопросе, то мы предлагаем изучить результаты теста RandomGaminginHD (ролик в конце материала). В качестве подопытных использовались GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1660 Ti, а главная задача заключалась в попытке понять, насколько обе отличаются друг от друга по количеству кадров в секунду в играх. Как оказалось, разница не превышает нескольких процентов и больше всего заметна в Call of Duty: Modern Warfare II и Forza Horizon 5, где GeForce RTX 3050 вырывается вперёд на 10%. В Cyberpunk 2077 разрыв сокращается до 6.5%, тогда как в Marvel's Spider-Man Remastered и Red Dead Redemption 2 и вовсе равняется 3%. Что до The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, то там отстала всего на 1%.

GeForce GTX 1660 Ti – это редкий гость в российской рознице, ну а GeForce RTX 3050 пользуется высоким спросом. Мы же предлагаем изучить обе видеокарты, заменив первую на аналогичную по скорости GeForce GTX 1660 Super. Как видите, GeForce RTX 3050 обойдётся на 5 тысяч рублей дороже, что в данном сегмента кажется неоправданным. Назвать такую покупку выгодной не поворачивается язык, а значит мы рекомендуем остановиться на GeForce GTX 1660 Super. Стоит учитывать, что последняя имеет 6 Гб видеопамяти, тогда как более новая GeForce RTX 3050 предлагает 8 Гб. Поскольку тесты проводились в 1080р, то можно сделать вывод о том, что в народном разрешении 6 Гб достаточны для любого геймера. Стоит помнить, что у GeForce RTX 3050 есть весомое преимущество в виде поддержки трассировки лучей. Многие любители компьютерных игр давно мечтают опробовать красивые реалистичные эффекты, тогда как целая армия скептиков расскажет вам о том, что волшебные лучики бесполезны. Ну и у GeForce GTX 1660 Super нет поддержки масштабирования DLSS, что также потенциально может стать неприятным минусом. 

Кстати, тестирование проводилось на процессоре Core i5-12400F, а значит результаты его максимально приближены к реальности, поскольку большая часть подобных экспериментов основана на флагманах за 160 тысяч рублей. Ну а поскольку в продаже есть и другие видеокарты сегмента 25-35 тысяч рублей, то давайте изучим целесообразность покупки нескольких вариантов. Фанаты NVIDIA оценят игровую GeForce RTX 3060. Видеокарта стоит больше 32 тысяч рублей, но намного быстрее указанной выше GeForce RTX 3050. Более мощная GeForce RTX 3060 ещё и предлагает 12 Гб видеопамяти, за счёт чего считается самой популярной в магазинах по всему миру. На самом деле популярность не всегда определяет реальную выгоду, ну а мы советуем присмотреться к Radeon RX 6650 XT. Вы удивитесь, но за те же 32 тысячи можно купить продукт, который окажется на 10-15% быстрее GeForce RTX 3060. Многое зависит от настроения экспертов, которые проводят тесты и набора игр. В любом случае, даже на недорогом процессоре разница заметна, поэтому стоит задуматься. 

Ну а дабы вам думалось проще, предлагаем ещё одну видеокарту AMD. Radeon RX 6600 ощутимо быстрее GeForce RTX 3050 и немного уступает более дорогой GeForce RTX 3060, что делает продукцию красной компании крайне выгодной. Radeon RX 6600 отлично справляется с играми и будет радовать вас стабильным фрамрейтом даже спустя несколько лет. Вы смело можете поставить её в скромную систему с блоком питания на 450 Вт. А вот с трассировкой лучей у AMD не всё хорошо. Если для вас приоритетом является именно эта технология, то лучше остановить свой выбор на продукции NVIDIA, поскольку Лиза Су пока сильно отстаёт от своего родственника Дженсена Хуанга. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3050 #geforce gtx 1660 super
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