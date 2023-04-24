Некоторые видеокарты могут стоить до 60 тысяч рублей дороже эталонных моделей на одном и том же графическом чипе

Было время, когда автор данного материала считал разгон крайне важным и даже необходимым. На ум приходит первая действительно мощная видеокарта, которая была куплена спустя неделю после её появления в магазине. Речь о GeForce 8800 GT, которая на момент своего выхода обладала огромным запасом производительности и была достаточна для любых игр. Несмотря на это была выбрана карта с более эффективной системой питания и охлаждения, а спустя несколько дней после покупки удалось выжать из GeForce 8800 GT около 15% на воздухе в синтетических тестах. При этом переплата была небольшая и не превышала 50 долларов.

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Время идёт, а сегодня подобные фокусы уже невозможны. Если вы действительно хотите купить видеокарту с разгонным потенциалом, то придётся основательно потратиться, а решения от именитых брендов с монструозными системами охлаждения продаются намного дороже эталонных моделей. Всё это вызывает массу вопросов, а сегодня мы разберёмся, стоит ли вообще тратить деньги на подобные модели, ведь разница в цене может оказаться весьма существенной.

Итак, если вы можете себе позволить самую мощную видеокарту на рынке, то берите GeForce RTX 4090. За 160 тысяч доступна очень неплохая модель от MSI, обладающая отличной системой охлаждения и отличающаяся высокой стабильностью. Иногда в продаже можно встретить более экономные версии от Palit, но при желании можно купить и более дорогие видеокарты. Например, на целых 45 тысяч дороже более прокачанная модель от всё той же MSI. Отличия кроются в использовании более мощной системы питания, что теоретически даёт в руки владельца разгонный потенциал. Вот только стоит это очень даже недёшево и точно не окупится. Есть ещё более дорогая модель от KFA2. Это один из суббрендов Palit, ну а в данном случае интересны даже не показатели мощности, а расцветка и необычный дизайн. Нам предлагают переплатить за всё это 60 тысяч рублей, хотя взамен дают только пластиковую крышку и сомнительные пару процентов в разгоне, если повезёт.

За 106 тысяч вы можете встретить GeForce RTX 4080. Это один из самых крупных провалов NVIDIA в текущем поколении. Видеокарта пользуется низким спросом, поскольку явно не соответствует своему ценовому позиционированию. GeForce RTX 3080 стартовала с 700 долларов, ну а новый графический чип жутко переоценён. Инсайдеры полагают, что NVIDIA придётся во второй половине 2023 года снизить стоимость флагмана, но даже сегодня в продаже можно встретить монструозную GeForce RTX 4080 от Gigabyte за 138 тысяч рублей. В данном случае нам предлагают уже полностью готовый комплект, включающий саму видеокарту и необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Теоретически, вы можете разогнать ваш графический чип и даже выжать из него до 5% прироста быстродействия. Не исключено, что в синтетике показатели подпрыгнут даже до 10%, вот только есть две проблемы. Во-первых, даже базовая GeForce RTX 4080 справляется с любыми задачами на отлично. Во-вторых, заплатить за крошечный прирост придётся очень немало. Если вы готовы тратить такие деньги на глупости, то мы не будем против, но призываем подумать головой и оценить преимущества от того или иного выбора.

Ещё более удивительная история происходит с GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта несомненно имеет все шансы стать одной их наиболее популярных в своём сегменте, поскольку легко запускает даже требовательные новинки в 4К. За 90 тысяч вы получаете полный доступ к блокбастерам 2023 года, вот только для фанатов эксклюзивов в наличии более дорогая модель производства ASUS. Если вы не можете прожить без брендов и надеетесь на разгонный потенциал, то придётся заплатить 122 тысячи рублей. И вот здесь самое время поднять глаза и посмотреть на GeForce RTX 4080, которая стоит 106 тысяч. Как мы уже писали, она далека от идеала, но в данном случае оказывается дешевле менее скоростной GeForce RTX 4070 Ti. Сравнения бесполезны, ведь никакой разгон не приведёт к тому, чтобы GeForce RTX 4070 Ti превратилась в GeForce RTX 4080. Помните об этом.

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Эталонная модель GeForce RTX 4070 немного разочаровала геймеров, поскольку предлагается с двумя кулерами. Некоторым показалось, что такая система охлаждения явно не укладывается в требования энтузиастов. Что же, если вы так полагаете, то берите прокачанную GeForce RTX 4070 от Gigabyte. Всего 81 тысяча рублей, и видеокарта будет вашей. Нам кажется, что переплата в данном случае не требуется, поскольку графический чип нетребовательный и не имеет проблем с нагревом. Ну а вы можете сделать свои выводы и купить любую из указанных нами видеокарт.