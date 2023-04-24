Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Кому нужна видеокарта с жидкостным охлаждением и стоит ли доплачивать 60 000р за разгонный потенциал
Некоторые видеокарты могут стоить до 60 тысяч рублей дороже эталонных моделей на одном и том же графическом чипе
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Было время, когда автор данного материала считал разгон крайне важным и даже необходимым. На ум приходит первая действительно мощная видеокарта, которая была куплена спустя неделю после её появления в магазине. Речь о GeForce 8800 GT, которая на момент своего выхода обладала огромным запасом производительности и была достаточна для любых игр. Несмотря на это была выбрана карта с более эффективной системой питания и охлаждения, а спустя несколько дней после покупки удалось выжать из GeForce 8800 GT около 15% на воздухе в синтетических тестах. При этом переплата была небольшая и не превышала 50 долларов. 

реклама

Время идёт, а сегодня подобные фокусы уже невозможны. Если вы действительно хотите купить видеокарту с разгонным потенциалом, то придётся основательно потратиться, а решения от именитых брендов с монструозными системами охлаждения продаются намного дороже эталонных моделей. Всё это вызывает массу вопросов, а сегодня мы разберёмся, стоит ли вообще тратить деньги на подобные модели, ведь разница в цене может оказаться весьма существенной. 

Итак, если вы можете себе позволить самую мощную видеокарту на рынке, то берите GeForce RTX 4090. За 160 тысяч доступна очень неплохая модель от MSI, обладающая отличной системой охлаждения и отличающаяся высокой стабильностью. Иногда в продаже можно встретить более экономные версии от Palit, но при желании можно купить и более дорогие видеокарты. Например, на целых 45 тысяч дороже более прокачанная модель от всё той же MSI. Отличия кроются в использовании более мощной системы питания, что теоретически даёт в руки владельца разгонный потенциал. Вот только стоит это очень даже недёшево и точно не окупится. Есть ещё более дорогая модель от KFA2. Это один из суббрендов Palit, ну а в данном случае интересны даже не показатели мощности, а расцветка и необычный дизайн. Нам предлагают переплатить за всё это 60 тысяч рублей, хотя взамен дают только пластиковую крышку и сомнительные пару процентов в разгоне, если повезёт. 

За 106 тысяч вы можете встретить GeForce RTX 4080. Это один из самых крупных провалов NVIDIA в текущем поколении. Видеокарта пользуется низким спросом, поскольку явно не соответствует своему ценовому позиционированию. GeForce RTX 3080 стартовала с 700 долларов, ну а новый графический чип жутко переоценён. Инсайдеры полагают, что NVIDIA придётся во второй половине 2023 года снизить стоимость флагмана, но даже сегодня в продаже можно встретить монструозную GeForce RTX 4080 от Gigabyte за 138 тысяч рублей. В данном случае нам предлагают уже полностью готовый комплект, включающий саму видеокарту и необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Теоретически, вы можете разогнать ваш графический чип и даже выжать из него до 5% прироста быстродействия. Не исключено, что в синтетике показатели подпрыгнут даже до 10%, вот только есть две проблемы. Во-первых, даже базовая GeForce RTX 4080 справляется с любыми задачами на отлично. Во-вторых, заплатить за крошечный прирост придётся очень немало. Если вы готовы тратить такие деньги на глупости, то мы не будем против, но призываем подумать головой и оценить преимущества от того или иного выбора.

Ещё более удивительная история происходит с GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта несомненно имеет все шансы стать одной их наиболее популярных в своём сегменте, поскольку легко запускает даже требовательные новинки в 4К. За 90 тысяч вы получаете полный доступ к блокбастерам 2023 года, вот только для фанатов эксклюзивов в наличии более дорогая модель производства ASUS. Если вы не можете прожить без брендов и надеетесь на разгонный потенциал, то придётся заплатить 122 тысячи рублей. И вот здесь самое время поднять глаза и посмотреть на GeForce RTX 4080, которая стоит 106 тысяч. Как мы уже писали, она далека от идеала, но в данном случае оказывается дешевле менее скоростной GeForce RTX 4070 Ti. Сравнения бесполезны, ведь никакой разгон не приведёт к тому, чтобы GeForce RTX 4070 Ti превратилась в GeForce RTX 4080. Помните об этом. 

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эталонная модель GeForce RTX 4070 немного разочаровала геймеров, поскольку предлагается с двумя кулерами. Некоторым показалось, что такая система охлаждения явно не укладывается в требования энтузиастов. Что же, если вы так полагаете, то берите прокачанную GeForce RTX 4070 от Gigabyte. Всего 81 тысяча рублей, и видеокарта будет вашей. Нам кажется, что переплата в данном случае не требуется, поскольку графический чип нетребовательный и не имеет проблем с нагревом. Ну а вы можете сделать свои выводы и купить любую из указанных нами видеокарт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мастера снова взялись увеличивать GeForce RTX 3070 память — прирост по редким событиям очень высок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
10
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
14
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
3
На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
32
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
14
РФ научилась сжигать, а Китай брать под контроль спутники США – Пентагон готовится к кибервойне
9
Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
10
Российский миллиардер Дерипаска предрекает завершение доминирования американского доллара
3
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
7
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
8
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
4
Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
8
В результате эксплуатации эрзац-РСЗО, артиллеристы ВСУ чуть не погибли от собственной ракеты
7
Всё больше владельцев Ryzen 7000X3D жалуется на выход их из строя — CPU выгорает вместе с матплатой
34
The New York Times: Китай наращивает ядерный потенциал с помощью России
1
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
1
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
8
МИД Украины: Для завершения боевых действий в этом году нужно в десять раз больше оружия
9

Популярные статьи

О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
8
Лучший однобашенный 4-х трубочный кулер для 12700К
14
Elitegroup Computer Systems (ECS) - производитель материнских плат и видеокарт, о котором все забыли
23
Железные итоги апреля: лучшая игровая сборка для геймеров на GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X
25
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
62
Собираем универсальный флагманский ПК для видеоблогера или игрового стримера
7
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
4
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
21
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Итоги гоночного уик-энда 22-23 апреля
3

Сейчас обсуждают

Seln
20:19
Все говносайты, и даже крупные новостные настоящие издания, каждый день постят одни и те же новости. С добрым утром.
Мастера снова взялись увеличивать GeForce RTX 3070 память — прирост по редким событиям очень высок
Игорь Абросимов
20:18
Пока пытался прочитать, мой мозг сломался...
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Шишенбекстор
20:17
ты веришь, остальным срать все как обычно
Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО
Виктор Сапега
20:13
Тебя хохол это ипать не должно, автомат в руки и в Бахмут пиздуй
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
Даниил Данкевич
20:13
Да просто хуанг жаба потная, зажабил памяти, теперь геймеры идут на всякие ухищирения, по скорей бы нашелся, тот гений, который порвал бы эту куртку.
Энтузиаст модифицировал RTX 3070, добавив ей 8Gb видеопамяти: производительность в играх выросла
микола задов
20:12
все ерунда бакс ни когда не пропадет со сцены...спорю на состояние того кто со сной поспорит ...просто болтавня!!!
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
Сергей Николаев
20:12
Когда уже все эти корреспонденты научатся писать - ться и - тся правильно...
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Михаил Соломонов
20:12
Автор статью скамуниздил с ixbt походу. Там почти такая же статья вышла, но раньше по времени)
Мастера снова взялись увеличивать GeForce RTX 3070 память — прирост по редким событиям очень высок
Руслан Знамов
20:10
ага, как всегда, картинка в рекламе на рубль, игра на копьё ) Вспомнил, размах на рубль, удар на копейку ...
Ютубер показал, как выглядит The Elder Scrolls V с новым движком Unreal Engine 5
Tanos745
20:09
Вы пытаетесь достучаться до рассудка масс? Так себе занятие.
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем